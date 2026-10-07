Prințul Marco de la Insula Iubirii, în vizorul Denisei Despa: „Încearcă să se dea cine nu e”

Prințul Marco de la Insula Iubirii, în vizorul Denisei Despa: "Încearcă să se dea cine nu e"
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Prințul de la Insula Iubirii a fost ținta Denisei Despa! Invitată în platoul emisiunii CANCAN pe insulă, alături de fosta ispită masculină Tomiță, dansatoarea și-a expus părerea fără rețineri! Iar opinia ei a fost una clară! Prințul Marco încearcă să pară ceea ce nu e! 

Concurentul de la Insula Iubirii a stârnit numeroase controverse încă de la început. Atitudinea lui nu a fost trecută cu vederea de multe persoane, iar de data aceasta a intrat în vizorul Denisei Despa. Replicile tăioase au curs, însă Tomiță a fost de altă părere. Emisiunea CANCAN pe insulă poate fi urmărită în fiecare luni și marți, începând cu ora 21.30, pe canalul de YouTube CANCAN.

Denisa Despa: „Prințul încearcă să se dea cine nu e”

CANCAN.RO: Cine te-a deranjat pe tine? Că văd că ai capsa pusă.

Denisa Despa: Eu văd multe clipuri pe TikTok, care sunt virale. Mulți s-au dus să joace rolul ăsta de prost. Nu am nimic personal cu el, dar mi se pare ceva rău.

CANCAN.RO: Cine?

Denisa Despa și fosta ispită Tomiță

Denisa Despa: Prințul, sau cum îl cheamă. Mi se pare că încearcă să se dea cine nu este. Nu am nimic cu el, personal. Ea e mai ok. De unde până unde Prințul? Nu are nici alură, nici față, nimic.

CANCAN.RO: Așa îl cheamă pe el.

Denisa Despa: A, ok. Nu s-a intitulat el Prințul. Dar e ceva ce…nu.

Tomiță: Mie mi s-a părut că el e cel mai ok. Zice lucrurilor pe nume, el nu se dă ce nu e, nu a spus că e vreun antreprenor, milionar, a fost cinstit. Se bucură de peisaj, de ispite.

CANCAN.RO: Mulți spun că el e singurul care se supune testului.

Tomiță: Bine, da, încearcă și el. Ar vrea el să treacă pe acolo.

Denisa Despa: Părerea mea e că el nu ar fi în măsură să-și înșele soția. E frumoasă, e și naturală așa, dacă vrea să înjure, înjură. Dar el nu e în măsură să o înșele. Și în plus, nu face de ea. Mi-a picat antipatic. Așa, ca prieten, cine știe? Dar ca și bărbat, ferească Dumnezeu.

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