George Zănoagă și Andreea Moromete pun tunurile pe Marcel și Armina de la Insula Iubirii: „El e ușor influențabil”

George Zănoagă și Andreea Moromete au dezbătut în detaliu dinamica din cuplul Marcel și Armina, în platoul emisiunii CANCAN pe insulă. Fosta ispită masculină de la Insula Iubirii e de părere că soția lui Maluma îl face pe concurent să se simtă inferior și nu crede că el este mulțumit și fericit în relație. Având în vedere fapul că în ultimele episoade ale emisiunii de la Antena 1 l-am văzut mai schimbat pe Marcel, Andreea Moromete a recunoscut că nu își mai dă seama cum e, de fapt, concurentul.

Atitudinea lui Marcel din acest sezon de la Insula Iubirii le-a cam dat bătăi dde cap privitorilor. Dacă la începutul emisiunii stătea retras și era antisocial, acum pare că s-a mai dezghețat. George Zănoagă, fostă ispită masculină în sezoanele 4 și 5 e de părere că Marcel e și ușor influențabil, tocmai de aici poate și fluctuațiile comportamentale. Emisiunea CANCAN pe insulă poate fi urmărită în fiecare luni și marți, după ora 21.30, pe canalul de YouTube CANCAN.

„Marcel se simte inferior”

CANCAN.RO: A fost party cu tematică, s-au împușcat cu pistoale cu apă, l-am văzut pe Marcel diferit. S-a distrat, începe să se dezghețe.

George Zănoagă: Am văzut că spunea el ceva de Armina, pe TikTok. Nu cred că el este mulțumit de cum îl tratează, probabil, sau cum se simte lângă ea. Cred că ea îl tratează cu superioritate, el se simte inferior.

Andreea Moromete: Nu cred că el e fericit. Se întâmplă și schimbarea asta bruscă, nu vorbea cu nimeni, nici nu se ridica să salute ispitele, iar acum e foarte apropiat de toată lumea, s-a integrat, vorbește frumos.

CANCAN.RO: A fost oare atent și la reproșurile pe care i le-au făcut colegii lui?

Andreea Moromete: Poate a venit cu un personaj de acasă, s-au pus de acord cu anumite chestii, dar văzând reacțiile celor din jur, a spus că poate își ia hate. Eu nu îmi mai dau seama cum e el, ca om.

George Zănoagă: Eu cred că el a venit cu energia de casă, cu care stătea acasă, acolo lumea a început să-i mai spună una-alta, pentru că Marcel e și ușor influențabil și dacă îți spun mai mulți să te trezești, că ești pe Insulă, a fost un moment pentru el în care și-a dat seama că nu mai vrea să fie ca acasă, să se simtă controlat, a vrut să vorbească, să facă alte chestii.

CANCAN.RO: La polul opus o avem pe Armina care plânge, e din ce în ce mai tristă.

Andreea Moromete: Nu mai vorbește cu nimeni. Și acum mă uitam că s-a pus acel televizor, era o chestie nouă și a ieșit puțin, nu a vrut să stea cu grupul, se duce într-o extremă foarte ciudată. Nu pentru asta ai venit. Te așteptai că o să-l vezi pe iubitul tău cu alte fete, asta e emisiunea.

CANCAN.RO: Dar interesant este că nici nu a deranjat-o. A privit acele poze pe care le-a făcut el cu Frankie și nu a avut nicio reacție.

Andreea Moromete: În totală discrepanță cu ce spunea ea că o să facă. S-a controlat bine.

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