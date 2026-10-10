Tomiță, fosta ispită de la Insula Iubirii, pune tunurile pe iubitul Nattashei: „Lorenzo e în poziție de subordonare”

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Invitat în platoul emisiunii CANCAN pe insulă, fosta ispită masculină, Tomiță, a făcut radiografia cuplului Nattasha-Lorenzo, iar verdictul e clar, din punctul lui de vedere. După o analiză ca la carte, Tomi a ajuns la concluzia ca Nattasha este cea care domină, nu doar la job, ci și acasă. 

Tomiță a fost una dintre primele ispite masculine de la Insula Iubirii, iar experiența își spune cuvântul. Tocmai de aceea a analizat temeinic relația dintre Nattasha și Lorenzo și a venit cu o concluzie clară. Dacă cei doi au spus că job-ul concurentei nu intervine și în relația de cuplu, Tomiță are o altă părere. În plus, a spus și unde au greșit ispitele masculine din acest sezon și ce strategie ar fi trebuit să abordeze. Emisiunea CANCAN pe insulă poate fi urmărită în fiecare luni și marți, de la ora 21.30, pe canalul de YouTube CANCAN.

Ispita Tomiță: „Lorenzo e în poziție de subordonare”

CANCAN.RO: Lorenzo și Nattasha sunt un cuplu normal, acasă.

Tomiță: Eu nu cred că sunt un cuplu normal.

Denisa Despa: E posibil să se inverseze rolurile acasă și el să fie dominatorul.

Tomiță: Nu este așa, fac pariu. După poziția corpului, după atitudine, după cum vorbește, după privire, după tot. Nu e în poziție de dominare, el e în poziție de subordine. El și la testimoniale, vorbește cu regret, cu capul plecat.

Denisa Despa: Dar poate s-au vorbit de acasă, de tactică să aibă.

Tomiță pune tunurile pe ispitele masculine de la Insula Iubirii

Tomiță: Nu cred. E simplu, ea comandă, nu el. Se vede după poziția corpului, după atitudine. Își caută cuvintele, încât să nu o deranjeze pe ea cu ceva.

Denisa Despa: Poate e mai emotiv și are trac de camere.

CANCAN.RO: Sau poate o iubește foarte mult pe Nattasha și nu vrea să o supere.

Tomiță: Pentru că își ia bătaie.

CANCAN.RO: Nu neaparat pentru că îi e frică de ea, pentru că o respectă, o iubește, că e fericit lângă ea.

Tomiță: Nu cred că e fericit. Dacă erau toți așa fericiți și împliniți, nu mai veneau la Insulă, era Radu singur acolo. Dar e clar, dacă vorbim de cine domină în relația lor, e clar Nattasha.

CANCAN.RO: Hai să vorbim despre concurentele care par mai greu de ispitit.

Tomiță: Băieții ispite s-au aruncat în necunoscut, nu au apucat să-și studieze adversarul, să le cunoască pe fete. Dacă mergi la vânătoare, în necunoscut, de unde să știi unde e vânatul? Trebuie să faci research, când ajungi să cunoști omul îți dai seama cum este. Nu e niciuna greu de ispitit, contează momentul, locul și oferta.

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