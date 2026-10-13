Andrei Lemnaru, dezvăluiri neașteptate despre ispitele Oana Monea și Andreea Crăciun: „I-am spus că nu o plac”

Andrei Lemnaru a făcut dezvăluiri neașteptate din sezonul în care a participat alături de Ella, la Insula Iubirii. Invitat la emisiunea CANCAN pe insulă, fostul concurent a spus totul despre experiențele pe care le-a avut cu ispitele. În special două dintre ele nu i-au „intrat la suflet”, mai exact Oana Monea și Andreea Crăciun. Ce s-a întâmplat de fapt, a povestit chiar el, pe îndelete.

Andrei Lemnaru a rememorat câteva dintre episdoadele de la Insula Iubirii, atunci când a fost protagonistul unor discuții mai intense. Una dintre acestea a fost cu ispita Oana Monea, căreia i-a spus în față că nu o place și că ar fi vrut să o elimine. O situație similară a fost și cu Andreea Crăciun. Cu toate că a avut mai multe date-uri cu ea, la un moment dat a realizat că fosta ispită ar fi vrut să iasă în evidență. Emisiunea CANCAN pe insulă poate fi urmărită LIVE luni și marți, începând cu ora 16.00, pe canalul de YouTube CANCAN și pe TikTok.

Andrei Lemnaru: „I-am spus Oanei Monea că nu o plac”

Andrei Lemnaru: În sezonul meu, multe persoane nu o plăceau pe Oana. Iar eu am fost sincer, i-am spus, măi, mie nu îmi placi. Ai ceva care îmi inspiră mie asta. Nu pot să vorbesc cu tine. Noi am intrat în apă și am discutat, dacă avem oportunitatea să dăm pe cineva afară, pe cine dăm? Am fost șmecheri noi, aveam dreptul să dăm afară pe cineva. Și am zis că o dăm afară pe Oana. Am vorbit noi și seara aveam un party.

S-a pus Oana lângă mine și m-a întrebat de ce am făcut-o vrăjitoare, sau un cuvânt din aceasta, nu mai știu. Eu am spus că e e persoana care le întoarce pe toate împotriva noastră. Și i-am spus că da, eu am zis asta, e părerea pe care mi-am format-o, după tot parcursul ei la Insula Iubirii. Poate până la final o să mi-o schimb, în bine. Și am întrebat-o cine i-a spus, îi iei prin eliminare, că eram 5. Eu nu aveam cum, mai rămân 4. Cine te suporta și cine nu. Mai rămânea 1, nu vreau să-i dau numele, se înțelege exact cine a fost, dar nu-mi face mie plăcere să pronunț numele lui.

L-am întrebat de ce a făcut asta și a spus că trebuia să știe și ea. Eu am picat la mijloc, dar nici nu mă interesa. Dacă voi căutați cearta cu mine, eu spun în față, ăsta sunt, asta am spus. Dacă aveam ceva să le spun feteleor, le spuneam, cum a fost și cu Andreea Crăciun. Nu aveam cum, eram 2 persoane complet diferite. Tu cauți imagini, eu nu caut așa ceva. Eu cu Andreea am ieșit la multe date-uri, până mi-am dat seama

CANCAN.RO: Dar au fost și lucruri care nu s-au văzut la televizor, între voi doi?

Andrei Lemnaru: Nu, se vedea, odată ce te pui lângă mine și stai numai cu capul pe mine, eu nu i-am zis nimic atunci.

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