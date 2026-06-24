Ce a făcut Fulgy înainte să fie eliberat de la Obregia! Fiul Clejanilor a avut tratament preferențial în perioada în care a fost internat

Fulgy, fiul Clejanilor, a fost externat de la Spitalul de Psihiatrie Alexandru Obregia după mai bine de două luni în care a fost internat și ținut sub observație. În tot acest timp, nu s-a știut mai nimic despre fiul Clejanilor care se recupera în centrul de psihiatrie. S-a spus că acesta ar fi avut un comportament care a generat momente tensionate în cadrul unității medicale, medicii și personalul fiind nevoiți să gestioneze situații delicate pe parcursul internării sale. Cum s-a comportant fiul Clejanilor în unitatea medicală, dar și cât de des primea vizite de la tatăl său, aflați în rândurile următoare. CANCAN.RO are imagini cu Fulgy la Spitalul de Psihiatrie Alexandru Obregia!

În urmă cu două luni, Fulgy a ajuns în atenția autorităților după ce a amenințat, într-un live pe TikTok , că aruncă în aer blocul în care locuiește. Mascații s-au prezentat de urgență la domiciliul său, iar fiul Clejanilor a fost reținut și internat la spitalul de Psihiatrie Alexandru Obregia din București. De la începutul lunii aprilie până acum, Fulgy a fost sub supravegherea medicilor de la spital, perioadă care nu a fost lipsită de provocări. Tânărul a primit vizite de la tatăl său, dar și de la avocatul familiei. Iată cum l-am surprins.

Imagini exclusive cu Fulgy internat la Spitalul Alexandru Obregia

Fulgy a fost internat la Spitalul de Psihiatrie Alexandru Obregia, acolo unde a stat pentru a se recupera. Acolo a avut parte de tratament potrivit pentru nevoile sale. În imagini, Fulgy e îmbrăcat cu un tricou alb și o pereche de pantaloni albaștri, cu papuci și șosete în picioare, merge ajutat de un cadru, apoi intră într-un cabinet, unde un asistent medical îi oferă ajutorul.

Ulterior, Fulgy de la Clejani merge la masă, tot ajutat de cadrul respectiv. Remarcăm că, deși s-a spus că ar pune probleme incusiv în unitatea medicală, de această dată băiatul Clejanilor este destul de liniștit. Mănâncă singur, destul de încet și se uită în gol. Ne întrebăm, cât de tare să-l fi afectat pe Fulgy această internare?! Oare acum, că a ieșit de acolo, va mai pune probleme?! Nu de alta, dar nu este prima oară când cântărețul „recidivează”.

Își făcea planul alături de Ioniță de la Clejani și avocatul familiei

Fulgy primea deseori vizite de la tatăl său, Ioniță de la Clejani, și de la avocatul familiei, cu care discuta strategia pe care să o aplice cât timp e internat. Din informațiile pe care CANCAN.RO le-a obținut, se pare că fiul Clejanilor nu ar fi avut voie să iasă în curte, însă tânărul pare să aibă parte de un tratament preferențial, căci imaginile îl surprind în curtea unității. Acesta stă pe bancă alături de tatăl său și de avocatul familiei. Se pare că aceasta l-ar fi sfătuit în repetate rânduri pe băiat să stea liniștit, să-și urmeze tratamentul și să nu „facă” probleme personalului medical pentru a putea fi eliberat cât mai repede. În plus, având în vedere toate procesele penale în care le-a avut și încă le mai are pe rol, acest lucru era esențial pentru eliberarea sa.

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