Acasă » Exclusiv » Cum arată Fulgy, după două luni petrecute la Obregia. De ce a fost scos de urgență din clinică

Cum arată Fulgy, după două luni petrecute la Obregia. De ce a fost scos de urgență din clinică

De: Andrei Iovan 03/06/2026 | 13:46
Cum arată Fulgy, după două luni petrecute la Obregia. De ce a fost scos de urgență din clinică
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Au trecut aproape două luni de când Fulgy a ajuns sub supravegherea medicilor de la Spitalul de Psihiatrie „Alexandru Obregia”, după incidentul care a stârnit un val de reacții în mediul online și a necesitat intervenția autorităților. Acum, fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani a fost eliberat temporar din unitatea medicală, după ce s-a confruntat cu o problemă de sănătate care a necesitat îngrijiri medicale de urgență. CANCAN.RO are imagini cu fiul artiștilor! 

Pe adresa redacției (pont@cancan.ro, acolo unde vă invităm să trimiteți imagini și informații), a ajuns o fotografie recentă cu Fulgy, realizată la scurt timp după externarea lui de la Spitalul „Alexandru Obregia”. Imaginea îl surprinde pe fiul Clejanilor la aproximativ două luni de la internarea care a ținut prima pagină a tabloidelor și care a stârnit îngrijorare atât în rândul familiei, cât și al celor care îl urmăresc.

Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, Fulgy ar fi avut nevoie urgentă de intervenția medicilor, motiv pentru care a fost scos din cadrul spitalului pentru a beneficia de îngrijirile necesare.

Cum arată Fulgy la două luni după ce a fost internat la Spitalul „Alexandru Obregia”

Internarea lui Fulgy a avut loc pe 7 aprilie, când acesta a fost ridicat de mascați și transportat la Spitalul de Psihiatrie Alexandru Obregia. Decizia a venit după un episod controversat petrecut în timpul unui live pe TikTok, unde artistul a avut un comportament care a alarmat persoanele aflate în apropiere. În urma intervenției lui din mediul online, mai mulți locatari ai blocului în care se afla au solicitat sprijinul autorităților. La fața locului au intervenit jandarmi și pompieri, care au luat măsuri pentru prevenirea unor incidente și pentru gestionarea situației în condiții de siguranță.

Cum arată Fulgy, la două luni după ce a fost internat la Spitalul Clinic Alexandru Obregia

Perioada petrecută în spital nu a fost lipsită de provocări. Fulgy a avut numeroase cerințe speciale, iar personalul medical s-ar fi confruntat, în repetate rânduri, cu reacții dificile din partea acestuia. Comportamentul său a generat momente tensionate în cadrul unității medicale, medicii și personalul fiind nevoiți să gestioneze situații delicate pe parcursul internării. În unul dintre episoade, Fulgy le-a cerut celor din personalul medical să îi vorbească excluiv în limba engleză, deoarece susținea că avea legături cu Donald Trump.

Cu toate acestea, tratamentul și supravegherea medicală au continuat, iar familia a rămas constant alături de el. Mama lui, Viorica de la Clejani, a declarat în repetate rânduri că fiul ei se află pe mâna specialiștilor și că întreaga familie își dorește să îl vadă complet recuperat. Artista a recunoscut că perioada prin care trec este una extrem de dificilă și a mărturisit că sprijinul primit din partea unor persoane apropiate a fost mai redus decât s-ar fi așteptat. CANCAN.RO vă dezvăluia în urmă cu ceva timp și ce sumă plătește statul român pentru fiecare zi în care Fulfy stă internat. Potrivit informațiilor publice disponibile pe site-ul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” și pe baza tarifelor decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), costul zilnic al internării unui pacient este estimat între 500 și 550 de lei pe zi. La un calcul estimativ, o săptămână de tratament costă aproximativ 3.500 -3.850 de lei, două săptămâni ajung la 7.000 -7.700 de lei, iar o lună întreagă poate ajunge la 15.000 -16.500 de lei.

Rămâne de văzut care va fi evoluția lui Fulgy în perioada următoare și dacă acesta se va întoarce sub supravegherea medicilor după rezolvarea problemelor medicale care au determinat eliberarea lui temporară.

NU RATA – Ce se întâmplă cu Fulgy, la 2 săptămâni de când a fost dus cu mascații la Obregia? „N-am primit un telefon”

60.000 de euro pierduți după scandalurile provocate de Fulgy. Elena Dima, organizatoarea concertelor din Germania, rupe tăcerea!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce a găsit Mirela Vaida acasă după ce a petrecut două luni la Asia Express: „M-au așteptat cu flori la aeroport și cu oalele pe foc!”
Exclusiv
Ce a găsit Mirela Vaida acasă după ce a petrecut două luni la Asia Express: „M-au așteptat cu…
Alexia Eram, de mână cu Tonghi și cu gândul la Mario Fresh? Fiica Andreei Esca a aruncat “săgeți” în mijlocul petrecerii
Exclusiv
Alexia Eram, de mână cu Tonghi și cu gândul la Mario Fresh? Fiica Andreei Esca a aruncat “săgeți”…
Le găsești în orice supermarket. Aceste fructe au cele mai multe urme de pesticide
Mediafax
Le găsești în orice supermarket. Aceste fructe au cele mai multe urme de...
Nicușor Dan, în impas, după 4 săptămâni de criză politică. Nominalizarea lui Tomac, așteptată pentru ieri, a eșuat. Azi a reluat consultările informale – SURSE
Gandul.ro
Nicușor Dan, în impas, după 4 săptămâni de criză politică. Nominalizarea lui Tomac,...
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la...
Miercurea protestelor. Adevăratul motiv pentru care legea salarizării unitare provoacă greve și revoltă în sistemul public
Adevarul
Miercurea protestelor. Adevăratul motiv pentru care legea salarizării unitare provoacă greve și revoltă...
Miliardarii Rusiei se tem că își pot pierde imperiile: Vladimir Putin accelerează confiscările de active
Digi24
Miliardarii Rusiei se tem că își pot pierde imperiile: Vladimir Putin accelerează confiscările...
Băuturile și alimentul care nu trebuie să lipsească din dieta femeilor după 45 de ani
Mediafax
Băuturile și alimentul care nu trebuie să lipsească din dieta femeilor după 45...
Parteneri
Cum arată acum Sânziana Buruiană, după 11 ani de alăptat fără oprire. Care este motivul pentru care nu a stopat procesul: Nu renunțăm momentan
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Sânziana Buruiană, după 11 ani de alăptat fără oprire. Care este motivul...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cine este Bogdan Anton, bărbatul care a cucerit-o pe Nicoleta Nucă. Artista și-a schimbat complet viața după ce l-a cunoscut: „S-a băgat în seamă”
Click.ro
Cine este Bogdan Anton, bărbatul care a cucerit-o pe Nicoleta Nucă. Artista și-a schimbat complet...
„Dumnezeu, norocul și Viktor Orban”. Oligarhii fostului premier maghiar sunt în alertă
Digi 24
„Dumnezeu, norocul și Viktor Orban”. Oligarhii fostului premier maghiar sunt în alertă
YUGO, readus la viață de un sârb care a studiat în România. Primul model: un hibrid mai ieftin decât Dacia
Promotor.ro
YUGO, readus la viață de un sârb care a studiat în România. Primul model: un...
BANCUL ZILEI. Bulă cel timid își ia inima în dinți: – Bubulino, pot să ies cu băieții la o bere?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă cel timid își ia inima în dinți: – Bubulino, pot să ies...
YouTube Premium vs. YouTube Premium Lite: Care este diferența?
go4it.ro
YouTube Premium vs. YouTube Premium Lite: Care este diferența?
Baiae, Las Vegas-ul scufundat al Romei. Orașul unde elitele își ascundeau viciile
Descopera.ro
Baiae, Las Vegas-ul scufundat al Romei. Orașul unde elitele își ascundeau viciile
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Nicușor Dan, în impas, după 4 săptămâni de criză politică. Nominalizarea lui Tomac, așteptată pentru ieri, a eșuat. Azi a reluat consultările informale – SURSE
Gandul.ro
Nicușor Dan, în impas, după 4 săptămâni de criză politică. Nominalizarea lui Tomac, așteptată pentru...
ULTIMA ORĂ
Salariul lui Cristi Chivu explodează după performanțele de la Inter. Suma este amețitoare
Salariul lui Cristi Chivu explodează după performanțele de la Inter. Suma este amețitoare
Cum a reușit Alina Pușcaș să își pună pe picioare propria afacere: „Nu am luat un singur cent ...
Cum a reușit Alina Pușcaș să își pună pe picioare propria afacere: „Nu am luat un singur cent de la soțul meu”
Prima reacție a lui Vlad Verdeș, tânărul care și-a ucis tatăl polițist. Ce le-a spus anchetatorilor
Prima reacție a lui Vlad Verdeș, tânărul care și-a ucis tatăl polițist. Ce le-a spus anchetatorilor
Dr. Oz dezvăluie motivul surprinzător pentru care Donald Trump își face atât de multe controale ...
Dr. Oz dezvăluie motivul surprinzător pentru care Donald Trump își face atât de multe controale medicale. „Este genul care sună oameni la ore neobișnuite”
Scandal uriaș pentru Robert Tudor! Magicianul a fost amenințat după o filmare cu un vânzător ambulant ...
Scandal uriaș pentru Robert Tudor! Magicianul a fost amenințat după o filmare cu un vânzător ambulant de parfumuri
Theo Rose rupe tăcerea despre cea mai grea perioadă din viața ei. Artista a spus totul abia acum
Theo Rose rupe tăcerea despre cea mai grea perioadă din viața ei. Artista a spus totul abia acum
Vezi toate știrile