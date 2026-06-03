Cum arată Fulgy, după două luni petrecute la Obregia. De ce a fost scos de urgență din clinică

Au trecut aproape două luni de când Fulgy a ajuns sub supravegherea medicilor de la Spitalul de Psihiatrie „Alexandru Obregia”, după incidentul care a stârnit un val de reacții în mediul online și a necesitat intervenția autorităților. Acum, fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani a fost eliberat temporar din unitatea medicală, după ce s-a confruntat cu o problemă de sănătate care a necesitat îngrijiri medicale de urgență. CANCAN.RO are imagini cu fiul artiștilor!

Pe adresa redacției (pont@cancan.ro, acolo unde vă invităm să trimiteți imagini și informații), a ajuns o fotografie recentă cu Fulgy, realizată la scurt timp după externarea lui de la Spitalul „Alexandru Obregia”. Imaginea îl surprinde pe fiul Clejanilor la aproximativ două luni de la internarea care a ținut prima pagină a tabloidelor și care a stârnit îngrijorare atât în rândul familiei, cât și al celor care îl urmăresc.

Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, Fulgy ar fi avut nevoie urgentă de intervenția medicilor, motiv pentru care a fost scos din cadrul spitalului pentru a beneficia de îngrijirile necesare.

Cum arată Fulgy la două luni după ce a fost internat la Spitalul „Alexandru Obregia”

Internarea lui Fulgy a avut loc pe 7 aprilie, când acesta a fost ridicat de mascați și transportat la Spitalul de Psihiatrie Alexandru Obregia. Decizia a venit după un episod controversat petrecut în timpul unui live pe TikTok, unde artistul a avut un comportament care a alarmat persoanele aflate în apropiere. În urma intervenției lui din mediul online, mai mulți locatari ai blocului în care se afla au solicitat sprijinul autorităților. La fața locului au intervenit jandarmi și pompieri, care au luat măsuri pentru prevenirea unor incidente și pentru gestionarea situației în condiții de siguranță.

Perioada petrecută în spital nu a fost lipsită de provocări. Fulgy a avut numeroase cerințe speciale, iar personalul medical s-ar fi confruntat, în repetate rânduri, cu reacții dificile din partea acestuia. Comportamentul său a generat momente tensionate în cadrul unității medicale, medicii și personalul fiind nevoiți să gestioneze situații delicate pe parcursul internării. În unul dintre episoade, Fulgy le-a cerut celor din personalul medical să îi vorbească excluiv în limba engleză, deoarece susținea că avea legături cu Donald Trump.

Cu toate acestea, tratamentul și supravegherea medicală au continuat, iar familia a rămas constant alături de el. Mama lui, Viorica de la Clejani, a declarat în repetate rânduri că fiul ei se află pe mâna specialiștilor și că întreaga familie își dorește să îl vadă complet recuperat. Artista a recunoscut că perioada prin care trec este una extrem de dificilă și a mărturisit că sprijinul primit din partea unor persoane apropiate a fost mai redus decât s-ar fi așteptat. CANCAN.RO vă dezvăluia în urmă cu ceva timp și ce sumă plătește statul român pentru fiecare zi în care Fulfy stă internat. Potrivit informațiilor publice disponibile pe site-ul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” și pe baza tarifelor decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), costul zilnic al internării unui pacient este estimat între 500 și 550 de lei pe zi. La un calcul estimativ, o săptămână de tratament costă aproximativ 3.500 -3.850 de lei, două săptămâni ajung la 7.000 -7.700 de lei, iar o lună întreagă poate ajunge la 15.000 -16.500 de lei.

Rămâne de văzut care va fi evoluția lui Fulgy în perioada următoare și dacă acesta se va întoarce sub supravegherea medicilor după rezolvarea problemelor medicale care au determinat eliberarea lui temporară.

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