Alexandra Alișorii și Justițiarul de Berceni, scandal monstru într-o benzinărie din Capitală: ”Mi-a dat cu spray în ochi!”

Lumea TikTok-ului a luat foc! Scandalul dintre Alișorii și Justițiarul de Berceni ia amploare după incidentul care a avut loc între cei doi și care a ajuns rapid în atenția internauților. Alișorii susține că acesta i-ar fi dat cu spray direct în ochi, după o confruntare care ar fi pornit în benzinăria în care se aflau.

Potrivit informațiilor apărute în mediul online, conflictul dintre cei doi nu ar fi unul nou. Alișorii susține că, în urmă cu ceva timp, ar fi fost amenințată de Justițiarul de Berceni pe TikTok. De această dată, cei doi s-ar fi întâlnit într-o benzinărie. Justițiarul de Berceni susține că Alișorii ar fi început să îl filmeze și să îl provoace să o lovească. În timpul conflictului, situația ar fi degenerat, iar bărbatul ar fi folosit spray cu piper asupra creatoarei de conținut. După incident, Alișorii a ajuns la poliție. Tânăra a povestit ulterior, în mediul online, ce s-ar fi întâmplat și a explicat.

Alișorii susține că a fost dată cu spray în ochi

În declarațiile sale, Alișorii a povestit că Justițiarul de Berceni ar fi folosit sprayul după ce ea i-ar fi lovit telefonul cu mâna.

„Mi-a dat cu spray direct în ochi. Tot el a venit, tot el a sunat la gardă. Am spray peste tot pe mine. S-a simțit în pericol pentru că-i dădeam cu mâna peste telefon. Am făcut ceva că i-am dat cu mâna peste telefon? Păi și să mă filmeze e normal? Vi se pare normal? Să-mi dea cu spray și să mă amenințe pe internet. Mi-a dat cu spray în ochi când a simțit că… Toată lumea îmi zice să depun plângere.”

Conflictul dintre cei doi, mai vechi

Scandalul actual vine după mai multe schimburi de replici între Alișorii și Justițiarul de Berceni în mediul online. Tânăra susține că ar fi primit amenințări din partea acestuia în trecut. Pe de altă parte, Justițiarul susține că situația din benzinărie ar fi început după ce Alișorii ar fi început să îl filmeze și să îl provoace să o lovească.

După incident, Alișorii a mers la poliție. Rămâne de văzut dacă tânăra va depune și o plângere oficială și dacă autoritățile vor deschide o anchetă pentru a stabili exact ce s-a întâmplat.

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