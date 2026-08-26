Cheloo și Mihai Banu formează una dintre echipele care au atras atenția în noul sezon „Asia Express: Drumul Mătăsii”. Cei doi au vorbit despre experiența trăită pe traseu și despre modul în care au reușit să se completeze, chiar dacă au personalități diferite.

În cel de-al șaselea episod de la „Jurnalului de călătorie: Asia Express”, Cheloo a dezvăluit că este, în general, un om liniștit. Există însă și momente în care lucrurile se schimbă, mai ales atunci când îi este foame. Mihai Banu a mărturisit, la rândul său, că se enervează foarte greu. Tocmai această diferență dintre cei doi pare să fi fost unul dintre motivele pentru care au funcționat atât de bine împreună.

„Mă enervez foarte greu”, a explicat Mihai Banu. „Eu cred că Banu a găsit o modalitate de a mă îndura în momentele mele când sunt 100% cretin”, a spus Cheloo. „Împreună am trecut prin multe, ca și echipă”, a mai spus Banu.

Cheloo a povestit și cum reacționează atunci când este obosit sau flămând. În astfel de momente, Mihai Banu este cel care încearcă să îl calmeze.

„Sunt recalcitrant când mi-e foame. Am momente când mă pierd și zic să-i dăm mai tare și zice Banu, stai mă calm. Banu să-și rupă a treia oară picioru, eu să-mi scot umărul din articulație”, a transmis Cheloo.

Ce îi sperie pe cei doi pe Drumul Mătăsii

Experiența Asia Express vine cu numeroase provocări. Printre acestea se află și bariera lingvistică. Cheloo și Mihai Banu au recunoscut că nu știu exact cum vor reuși să comunice cu localnicii de pe traseu.

„Ambii cu mâinile o să vorbim mai mult”, a spus Mihai Banu. „Cea mai mare teamă, să mănânc lucruri, să nu știu ce sunt, șerpi, pisici, câini”, a mărturisit Mihai Banu. „Eu stau cel mai rău, organismul meu cedează la mâncare stricată. Sunt sensibil, dar mă descurc”, a mai spus Cheloo.

Somnul, o altă provocare pentru echipa lui Cheloo

Pe traseu, odihna este și ea un lux. Mihai Banu și-ar dori să poată profita de orice moment pentru a dormi.

„Vreau să dorm puțin, 10 minute, să dorm puțin”, a spus acesta. „Suntem obișnuiți să dormim puțin, facem asta de ani de zile”, a declarat artistul.

Cheloo și Mihai Banu se numără printre echipele care au pornit în aventura „Asia Express: Drumul Mătăsii”, un traseu care îi poartă prin China și Uzbekistan. Alături de ei se află alte opt echipe, pregătite să facă față probelor, oboselii și situațiilor neprevăzute de pe traseu.

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