Scandal în lumea manelelor! Tzancă Uraganu’, mesaj dur după ce colegii de breaslă au ”plagiat” noua melodie a lui Leo de la Roșiori

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Tzancă Uraganu sare în apărarea lui Leo de la Roșiori, după ce piesa „Am întrebat un om nebun” a devenit rapid una dintre cele mai ascultate melodii din lumea manelelor. Artistul a reacționat după ce mai mulți cântăreți au început să interpreteze propriile variante ale piesei și le-a transmis un mesaj celor care au ales să cânte melodia la scurt timp după lansare.

Potrivit lui Tzancă Uraganu, artiștii ar fi trebuit să îi acorde mai mult timp lui Leo de la Roșiori înainte să înceapă să interpreteze piesa. Mai mult, Tzancă susține că singurul cântăreț care ar avea dreptul să interpreteze piesa în acest moment este Florin Salam. Potrivit artistului, melodia se potrivește stilului și vocii lui Salam.

Tzancă Uraganu: „Singurul care avea dreptul să cânte piesa e Salam”

„Revin cu un video pe care l-am făcut acum 2 zile în legătură cu piesa lui fratele nostru Leo (n.r. Leo de la Roșiori) în care am văzut că sunt foarte multe comentarii, sute de comentarii și s-au uitat 700.000 de oameni la ceea ce am spus eu. Păi eu nu vreau să fiu răutăcios cu nimeni și nici nu vreau să jignesc pe nimeni și doar am vorbit un adevăr. La frumusețea aia de piesă pe care a cântat-o atât de frumos Leo e urât să mai intervină unu și altul, să încerce să facă măgării, să cânte peste piesa aia care, vorba aia, de-abia e scoasă de la cuptor. Că trecea un timp de o lună de zile sau că se apuca să se cânte la treabă sau la un concert undeva era cu totul și cu totul altceva. Singurul om care merită și care are dreptul să cânte piesa aia este Salam, fraților, pentru că e stilului lui. Leo a cântat-o dumnezeiește, fără nici cea mai mică, nu știu cum să spun cel mai frumos posibil, dar piesa aia este pe stilul lui Salam. Suntem surzi, nu mai realizăm, nu ne mai dăm seama. El are dreptul să o cânte, să facă cum vrea el pentru că este pe stilul lui, pe vocea lui. Așa că nu trebuie să vă supărați nimeni pe mine, nu trebuie să mi-o luați în nume de rău, v-am spus și eu părerea mea, nu se face așa. Când are un solist o piesă, un hit, să intrăm noi imediat, s-o cântăm, să încercăm să facem virală cu vocea noastră. Nu merge, asta e nesimțire. De data asta am făcut pe contul meu acest video pentru că nu vorbesc urât și nu vreau să jignesc pe nimeni. Da, ăsta este adevărul. Singurul om care are dreptul la piesa aia pentru că este stilul lui de cântare, e Salam fraților și cu asta basta.”

Tzancă: „Nu se face așa”

Reacția lui Tzancă vine după ce piesa lui Leo de la Roșiori a atras atenția publicului și a ajuns să fie reinterpretată de mai mulți artiști din industria manelelor. Artistul a spus că astfel de coveruri nu ar trebui să apară imediat după lansarea unei melodii.

Tzancă Uraganu a ținut, însă, să precizeze că mesajul său nu ar fi îndreptat spre cineva anume. În același timp, cântărețul îl laudă pe Leo de la Roșiori pentru modul în care a interpretat melodia „Am întrebat un om nebun”. Tzancă spune că piesa a fost cântată „dumnezeiește” de Leo și a precizat că acesta merită să se bucure de succesul melodiei fără ca alți artiști să se grăbească să o preia.

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