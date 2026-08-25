Cursă spectaculoasă pe mare în Spania. Un român a furat un iaht de lux de peste 1 milion de euro

Urmărire ca în filme pe mare în Spania
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Un român a fost arestat în Spania, după ce ar fi furat un iaht de peste un milion de euro. Totul s-ar fi petrecut duminică, 23 august, iar suspectul a fost prins de autoritățile spaniole după o cursă ca-n filme. 

Un bărbat în vârstă de 52 de ani, de naționalitate română, ar fi furat ambarcațiunea de peste un milion de euro. Acesta ar fi sustras-o dintr-un port din insula Mallorca, iar autoritățile au fost imediat alertate cu privire la dispariția iahtului de lux.

Autoritățile spaniole au reacționat imediat, s-au mobilizat și a urmat o urmărire ca în filmele de acțiune. Cu ajutorul GPS-ului, anchetatorii au putut identifica rapid poziționarea ambarcațiunii.

Cursă spectaculoasă pe mare în Spania

Cursa ca în filme a avut loc duminică, 23 august și a început din portul Mallorca. Românul în vârstă de 52 de ani a considerat că este în regulă să sustragă ambarcațiunea, în speranța că nimeni nu va observa. Cu toate acestea, la scurt timp, un apel la autorități a adunat la fața locului anchetatorii.

Cu ajutorul semnalului GPS, aceștia au putut să localizeze iahtul de lux, care deja se îndepărtase destul de mult de port. Oamenii legii au mobilizat un elicopter și două ambarcațiuni, cu misiunea de a intercepta iahtul.

Operațiunea de prindere a bărbatului și recuperarea ambarcațiunii s-a desfășurat astfel, atât pe apă, cât și în aer. Agenții au apelat în repetate rânduri la buna credință a fugarului român și i-au cerut să oprească, însă făptașul a continuat cursa. Mai mult decât atât, în încercarea sa de a scăpa de autorități ar fi vrut să lovească bărcile Gărzii Civile. În final, românul a fost oprit.

Ce se întâmplă acum cu românul care a furat iahtul de lux

După cursa spectaculoasă pe mare din Spania, românul care a furat iahtul de lux de peste un milion de euro a fost arestat. El este în acest moment anchetat pentru mai multe fapte, respectiv furt, atac asupra oamenilor legii și nesupunere față de autorități. Urmărirea a devenit, de asemenea, virală în mediul online, adunând o mulțime de reacții.

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