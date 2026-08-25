Ce a observat toată lumea în fotografiile Adelinei Pestrițu din Maldive. Vedeta a reacționat

Ce a observat toată lumea în fotografiile Adelinei Pestrițu din Maldive. Vedeta a reacționat
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Adelina Pestrițu, în Maldive/ sursa foto: social media
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Adelina Pestrițu și familia ei au plecat într-o vacanță de vis în Maldive. Aceasta a împărtășit cu fanii ei imagini inedite, însă un detaliu le-a atras în mod special atenția. Prezentatoarea TV nu a rămas indiferentă și a reacționat imediat.

Adelina Pestrițu este una dintre cele mai apreciate influencerițe și prezentatoare TV din România. După ce a petrecut câteva săptămâni în Istanbul pentru filmările primului sezon „Burlacii: Foc în Paradis”, vedeta a avut nevoie de o vacanță.

Așadar, și-a făcut bagajele și a plecat împreună cu soțul ei și fetița lor direct în Maldive. Nu s-a deconectat de fanii ei, așa că a postat imagini impresionante, dar care au ridicat un semn de întrebare în rândul internauților: este Adelina Pestrițu însărcinată? VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

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Ce a observat toată lumea în fotografiile Adelinei Pestrițu din Maldive

Prezentatoarea TV și-a surprins fanii cu o imagine neașteptată. Ea s-a afișat în fața unei oglinzi, într-o ținută îndrăzneață, în timp ce ținea mâna pe burtică, care era destul de vizibilă. Adelina Pestrițu a stârnit și mai mult curiozitatea prin intermediul mesajului pe care l-a scris în dreptul fotografiei.

Aceasta a transmis cu entuziasm: „Trebuie să vă anunț că…”, mesaj care a lăsat loc interpretărilor. Mulți internauți au crezut că este însărcinată, iar în urma valului uriaș de comentarii, vedeta a ținut să lămurească situația.

Adelina Pestrițu, în Maldive/ sursa foto: social media

Adelina Pestrițu, în Maldive/ sursa foto: social media

Cum a reacționat vedeta

Adelina Pestrițu a reacționat imediat și a scris într-o următoare postare, în stilul său caracteristic, plin de umor, că nu este vorba despre o sarcină, ci că a mâncat prea mult în ziua respectivă.

Bruneta va apărea din nou pe micile ecrane, ca moderator a emisiunii difuzate pe PRO TV, „Burlacii: Foc în Paradis”.

Sunt foarte fericită să mă alătur echipei PRO TV într-un proiect atât de spectaculos. Simt că această propunere a venit exact în momentul potrivit din viața mea și m-a convins că, după aproape 10 ani, este timpul să revin în televiziune. Am spus mereu că voi face acest pas atunci când voi simți că formatul mi se potrivește cu adevărat, iar Burlacii: Foc în Paradis este exact genul de proiect pe care îl așteptam. Am acceptat provocarea fără să stau prea mult pe gânduri, a declarat Adelina Pestrițu.

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Ce a făcut Adelina Pestrițu după ce filmările pentru „Burlacii: Foc în Paradis” s-au terminat. Nu a plecat din Turcia fără el

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