Mulți șoferi cred că arată un spital, dar se înșală. Ce înseamnă indicatorul cu „H”

Mulți șoferi cred că arată un spital, dar se înșală. Ce înseamnă indicatorul cu „H”
Semnificație semn circulație H/Sursa foto: Pexels
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Semnele de circulație sunt concepute pentru a transmite o informație șoferilor. Totuși, puțini oameni știu că diferă de la o țară la alta. De exemplu, conducătorii auto care ajung în Marea Britanie ar crede că indicatorul cu „H” reprezintă spitalul, însă în realitate are o altă semnificație.

Indicatorul cu litera „H” și fundal galben are o semnificație aparte. În fiecare țară înseamnă altceva, iar mulți șoferi cred că indică prezența unui spital în zonă. Cu toate acestea, realitatea este alta.

În Marea Britanie, de exemplu, șoferii sunt informați cu privire la faptul că în apropiere există un hidrant. Mai mult decât atât, pe unele panouri se pot observa și numere, ceea ce oferă detalii importante participanților în trafic.

Ce înseamnă, de fapt, indicatorul cu „H”

Panourile din Marea Britanie cu acest indicator marchează locurile unde se află un hidrant în apropiere. Potrivit Serviciului de Pompieri Britanic, hidranții joacă un rol important și asta pentru că oferă acces la rețeaua de apă, permițând pompierilor să alimenteze vehiculele sau să primească apă suplimentară în timpul unei intervenții.

De cele mai multe ori, hidranții se situează sub pământ, iar fără un astfel de indicator ar fi dificil de localizat. Pe lângă panoul simplu, există câteva care includ și numere. Acestea pun la dispoziție detalii tehnice despre hidrant. În funcție de numere, acestea arată diametrul conductei de apă și distanța precisă până la punctul de acces. Un aspect esențial este ca indicatorul să nu fie acoperit de vegetație sau reclame, dar și ca zona în care se află hidrantul să fie liberă.

Semnificația indicatoarelor variază de la o țară la alta

Tocmai pentru că mulți ar confunda semnul „H” cu spitalul, cunoașterea semnelor în funcție de țară este importantă. Șoferii trebuie să fie atenți la forma, culoarea, numerele, săgețile și poziționarea indicatoarelor.

De exemplu, în Mexic, semnele de servicii și turism sunt marcate cu un fundal reflectorizant albastru. Dacă ne referim la serviciile medicale, ele sunt diferite, astfel că sunt indicate printr-un simbol de curce roșie.

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