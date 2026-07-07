Semnul de circulație care îi păcălește pe mulți conducători auto. Explicația corectă

Semnele de circulație sunt cunoscute de toți conducătorii auto. Totuși, unul dintre ele îi păcălește pe mulți. Chiar dacă este un semn important și îi ajută pe șoferi să rămână în siguranță pe șosea, majoritatea oamenilor nu îl înțeleg, de fapt.

Pe șoselele din țara noastră sunt indicatoare pe care toată lumea le cunoaște, inclusiv de cei care nu au permis de conducere. Totuși, există unele care îi pun în dificultate pe șoferi. Este și cazul semnului care arată precum un cerc negru, care se află în interiorul unui triunghi cu marginea roșie. Chiar dacă nu impune o restricție sau o manevră anume, are un rol important pentru șoferi.

Semnul de circulație care îi păcălește pe mulți conducători auto

Fără semnele de circulație, niciun șofer nu ar putea să conducă. Fiecare dintre ele au un rol important, însă sunt câteva care nu sunt cunoscute în mod special. Este vorba despre cel care arată ca un cerc negru, care se află în interiorul unui triunghi cu marginea roșie. Acest semn este menit să îi avertizeze pe șoferi cu privire la faptul că urmează un sector de drum cu risc ridicat de incidente.

Indicatorul este amplasat în zone în care, potrivit analizelor efectuate de autorități, s-au produs mai multe accidente în medie comparativ cu alte zone. Atunci când șoferii observă acest indicator trebuie să reducă viteza și să conducă cu mai multă prudență.

Când a fost introdus semnul rutier în România

Codul rutier se schimbă din când în când. La fel se întâmplă și în cazul semnelor de circulație. Chiar dacă nu mulți cunosc sau iau în considerare indicatorul, nu este tocmai nou pe drumurile din țara noastră. Semnul a fost introdus în urmă cu mai mult timp, chiar cu un deceniu. Legislativ au apărut în decembrie 2011, însă abia în anul 2012 au fost montate primele panouri.

Autoritatea Rutieră Română folosește de fiecare dată metode complexe de analiză a accidentelor rutiere. De asemenea, se iau în calcul și datele istorice privind astfel de incidente produse pe fiecare drum în parte. În acest moment, este analizată o perioadă de cinci ani, tocmai pentru a afla zonele periculoase.

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