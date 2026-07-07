Acasă » Altceva Podcast » Semnul de circulație care îi păcălește pe mulți conducători auto. Explicația corectă

Semnul de circulație care îi păcălește pe mulți conducători auto. Explicația corectă

De: Denisa Crăciun 07/07/2026 | 10:35
Semnul de circulație care îi păcălește pe mulți conducători auto. Explicația corectă
Semn nou de circulație. Sursa foto: Arhivă Cancan
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Semnele de circulație sunt cunoscute de toți conducătorii auto. Totuși, unul dintre ele îi păcălește pe mulți. Chiar dacă este un semn important și îi ajută pe șoferi să rămână în siguranță pe șosea, majoritatea oamenilor nu îl înțeleg, de fapt.

Pe șoselele din țara noastră sunt indicatoare pe care toată lumea le cunoaște, inclusiv de cei care nu au permis de conducere. Totuși, există unele care îi pun în dificultate pe șoferi. Este și cazul semnului care arată precum un cerc negru, care se află în interiorul unui triunghi cu marginea roșie. Chiar dacă nu impune o restricție sau o manevră anume, are un rol important pentru șoferi.

Semn rutier-explicație
Semn rutier-explicație

Semnul de circulație care îi păcălește pe mulți conducători auto

Fără semnele de circulație, niciun șofer nu ar putea să conducă. Fiecare dintre ele au un rol important, însă sunt câteva care nu sunt cunoscute în mod special. Este vorba despre cel care arată ca un cerc negru, care se află în interiorul unui triunghi cu marginea roșie. Acest semn este menit să îi avertizeze pe șoferi cu privire la faptul că urmează un sector de drum cu risc ridicat de incidente.

Indicatorul este amplasat în zone în care, potrivit analizelor efectuate de autorități, s-au produs mai multe accidente în medie comparativ cu alte zone. Atunci când șoferii observă acest indicator trebuie să reducă viteza și să conducă cu mai multă prudență.

Când a fost introdus semnul rutier în România

Codul rutier se schimbă din când în când. La fel se întâmplă și în cazul semnelor de circulație. Chiar dacă nu mulți cunosc sau iau în considerare indicatorul, nu este tocmai nou pe drumurile din țara noastră. Semnul a fost introdus în urmă cu mai mult timp, chiar cu un deceniu. Legislativ au apărut în decembrie 2011, însă abia în anul 2012 au fost montate primele panouri.

Autoritatea Rutieră Română folosește de fiecare dată metode complexe de analiză a accidentelor rutiere. De asemenea, se iau în calcul și datele istorice privind astfel de incidente produse pe fiecare drum în parte. În acest moment, este analizată o perioadă de cinci ani, tocmai pentru a afla zonele periculoase.

VEZI ȘI: Ce înseamnă indicatorul cu „2+”. Poate aduce o amendă de peste 1.000 de lei

Reguli de circulație în Grecia. Ce trebuie să știi înainte să pleci la drum

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Iulia Albu, sinceră despre intervențiile estetice: „Fără filtre, fără vrăjeală”
Știri
Iulia Albu, sinceră despre intervențiile estetice: „Fără filtre, fără vrăjeală”
Zodiile pentru care se aliniază planetele. Vin bani, șanse și vești bune
Știri
Zodiile pentru care se aliniază planetele. Vin bani, șanse și vești bune
Nici oamenii NU MAI FAC FAȚĂ! în Tokyo, angajatul anului este… un câine
Mediafax
Nici oamenii NU MAI FAC FAȚĂ! în Tokyo, angajatul anului este… un câine
Trump pune presiune, NATO se pregătește pentru un summit dificil la Ankara. Mark Rutte: „Nu este vorba despre a mulțumi pe cineva, ci despre a livra”
Gandul.ro
Trump pune presiune, NATO se pregătește pentru un summit dificil la Ankara. Mark...
FOTO. Au interzis-o în avion când au văzut-o: „Ești dezbrăcată!”. Ce a făcut femeia în aeroport
Prosport.ro
FOTO. Au interzis-o în avion când au văzut-o: „Ești dezbrăcată!”. Ce a făcut...
Victoraș Micula, smerit la o mănăstire din Oradea: „Am dus cu roaba bolovani. Munca m-a făcut să îmi schimb valorile”
Adevarul
Victoraș Micula, smerit la o mănăstire din Oradea: „Am dus cu roaba bolovani....
Culisele anulării cartonașului roșu primit de Folarin Balogun: Telefoane, avocați de la Casa Albă, lobby până în Elveția
Digi24
Culisele anulării cartonașului roșu primit de Folarin Balogun: Telefoane, avocați de la Casa...
Infertilitatea ar putea afecta 80 de milioane de femei în următorii 10 ani. Motivul
Mediafax
Infertilitatea ar putea afecta 80 de milioane de femei în următorii 10 ani....
Parteneri
Maria Dragomiroiu, spectaculoasă în costum de baie la 70 de ani. Imaginile din vacanța petrecută în SUA
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Maria Dragomiroiu, spectaculoasă în costum de baie la 70 de ani. Imaginile din vacanța petrecută...
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
Prosport.ro
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Secretul Lenei Enache pentru un ten perfect vara: „Face minuni”. Cum a reușit să se îngrașe soția lui Gabi Enache?
Click.ro
Secretul Lenei Enache pentru un ten perfect vara: „Face minuni”. Cum a reușit să se...
Peiu: Grindeanu a inventat că voturile AUR îl țin pe Bolojan în funcție. El preferă să mintă cu tupeul hoțului care strigă „hoții!”
Digi 24
Peiu: Grindeanu a inventat că voturile AUR îl țin pe Bolojan în funcție. El preferă...
2026: Când este cel mai bun moment să verifici presiunea în anvelope: la rece sau la cald?
Promotor.ro
2026: Când este cel mai bun moment să verifici presiunea în anvelope: la rece sau...
BANCUL ZILEI. Ion: – Maria își ține picioarele depărtate!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion: – Maria își ține picioarele depărtate!
Greșeala majoră pe care o faci când aplici crema de protecție solară - expert cancer
go4it.ro
Greșeala majoră pe care o faci când aplici crema de protecție solară - expert cancer
De ce avem 2 plămâni și doar o singură inimă?
Descopera.ro
De ce avem 2 plămâni și doar o singură inimă?
Noul joc World of Tanks primește primul sezon de conținut suplimentar
Go4Games
Noul joc World of Tanks primește primul sezon de conținut suplimentar
Trump pune presiune, NATO se pregătește pentru un summit dificil la Ankara. Mark Rutte: „Nu este vorba despre a mulțumi pe cineva, ci despre a livra”
Gandul.ro
Trump pune presiune, NATO se pregătește pentru un summit dificil la Ankara. Mark Rutte: „Nu...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Bătaie pe aer condiționat în Franța! Poliția, chemată la supermarketuri înaintea noului val de ...
Bătaie pe aer condiționat în Franța! Poliția, chemată la supermarketuri înaintea noului val de caniculă
Ramona Olaru, în lacrimi la Neatza cu Răzvan și Dani! Colegii i-au pregătit o surpriză de proporții: ...
Ramona Olaru, în lacrimi la Neatza cu Răzvan și Dani! Colegii i-au pregătit o surpriză de proporții: „Mă lasați cu machiajul stricat”
Dani Oțil a primit 12.000 de franci elvețieni. Nu știa de la cine sunt, dar nici nu voia să îi înapoieze
Dani Oțil a primit 12.000 de franci elvețieni. Nu știa de la cine sunt, dar nici nu voia să îi înapoieze
Cod galben de vijelii în 37 de județe. ANM anunță ploi torențiale și grindină
Cod galben de vijelii în 37 de județe. ANM anunță ploi torențiale și grindină
Fosta parteneră a lui Bogdan de la Ploiești și-a refăcut viața complet. Larisa este însărcinată!
Fosta parteneră a lui Bogdan de la Ploiești și-a refăcut viața complet. Larisa este însărcinată!
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Culisele unei mari “trădări”. Ce a pățit la Dinamo…
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Culisele unei mari “trădări”. Ce a pățit la Dinamo…
Vezi toate știrile