Mulți șoferi nu știu ce reprezintă martorul din imagine. Ce trebuie să faci dacă se aprinde

Martorii de bord reprezintă principala modalitate prin care șoferii află ce se întâmplă cu mașina lor. Fie că este vorba despre o avarie, o piesă stricată, revizie sau simplă atenționare, martorii au rolul de a atenționa șoferii despre starea tehnică a autoturismului. În funcție de marca auto, numărul acestor semne poate varia, însă există un martor care le dă bătăi de cap majoritatea șoferilor.

Aproape toți martorii din bordul unei mașini au câte o semnificație diferită, dar și o culoare diferită. Apariția acestui semn reprezintă o problemă la presiunea din pneuri. Fie că această informați este citită de către șoferii experimentați sau cei începători, este esențială înțelegerea semnificației acestui semn.

Ce trebuie să faci când vezi acest martor în bordul mașinii

Presiunea corectă sau incorectă a pneurilor este semnalată de acest semn: martorul presiune pneuri. De cele mai multe ori, acest semn este galben și reprezintă o roată, de obicei cu un semn de exclamare în centru. Se aprinde atunci când senzorii sistemului TPMS detectează o presiune necorespunzătoare în anvelope. Chiar și în cazul diferențelor de presiune de doar 0,1 bar.

Acest martor în bord se aprinde atât în cazul unei pene, cât și în cazul unei scurgeri de aer lente, pierderea naturală a presiunii, fluctuațiile de temperatură exterioară, valve deteriorate sau neetanse și atunci când apar erori de comunicare între senzori și unitatea centrală.

Atunci când apare în bord acest semn, șoferii trebuie să își păstreze calmul și să se oprească la cea mai apropiată benzinărie, pentru a verifica presiunea în toate cele patru pneuri. Astfel vor putea ajusta presiunea conform specificațiilor producătorului (dacă presiunea este prea mare sau prea mică). Conducerea cu o presiune incorectă a pneurilor poate duce la uzura cauciucurilor și reprezintă un pericol pentru siguranța conducătorului, al pasagerilor și al celorlalți participanți șa trafic.

Corina și fetița ei au murit într-un accident rutier cumplit pe A1. Tânăra de 26 de ani n-a putut evita un TIR care derapase

Cât consumă, de fapt, o mașină care stă pornită, pe loc. Cât combustibil se duce degeaba