Ce intervenție își dorește Iustina Loghin după naștere. Fosta concurentă de la „Insula iubirii” vrea o schimbare radicală

Iustina Loghin are planuri mari după naștere. Fosta concurentă de la „Insula iubirii” își dorește să facă schimbări radicale. Șatena și-ar dori să intervină la nivelul feței, în viitorul apropiat.

Vedeta de la „Insula iubirii” a anunțat că este însărcinată pentru a doua oară. Fosta participantă trăiește o perioadă plină de bucurie de când a aflat vestea și a împărtășit cu urmăritorii săi ce planuri are pentru perioada de după naștere.

Iustina Loghin se pregătește să aducă pe lume un băiețel în câteva luni. Bruneta care s-a remarcat la „Insula Iubirii” a interacționat recent cu fanii săi printr-o sesiune de întrebări și răspunsuri organizată pe Instagram.

Soția lui Cornel Luchian are în plan o schimbare după nașterea celui de-al doilea copil. Întrebată dacă intenționează să renunțe la acidul hialuronic din buze, Iustina Loghin a confirmat că își dorește să îl dizolve în viitorul apropiat.

„Daaa! Abia aștept! După ce nasc, asta fac“, a mărturisit Iustina Loghin.

Vedeta a vorbit despre numele celui de-al doilea copil

Iustina Loghin și Cornel Luchian au vorbit despre numele pe care îl vor alege pentru băiețelul lor, pe care îl așteaptă cu nerăbdare. Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a dezvăluit că cel de-al doilea prenume al copilului va avea o semnificație religioasă, însă nu este încă definitiv stabilit. Există, totuși, posibilitatea ca micuțul să primească numele Ioan.

„Al doilea nume va fi ceva de sfânt, clar, dar nu știu, nu mă pot gândi. Cred că o să îi punem ceva cu Ioan”, a declarat Iustina Loghin, pentru spynews.

