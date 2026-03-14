Surpriză uriașă pentru Iustina Loghin și Cornel! Foștii concurenți de la Insula Iubiri au aflat sexului celui de-al doilea copil

Chiar de Ziua Îndrăgostiților, Iustina Loghin, cunoscută din emisiunea Insula Iubirii, a făcut un anunț emoționant pentru fanii ei, că este însărcinată pentru a doua oară. Bruneta a ales această ocazie specială pentru a le dezvălui urmăritorilor de pe Instagram o veste importantă din viața ei personală.

Fosta concurentă pare extrem de fericită că va deveni mamă pentru a doua oară, iar entuziasmul ei s‑a văzut clar în fotografiile și story‑urile încărcate pe rețelele sociale. Pe multe imagini, Iustina se arată radiază de fericire alături de soțul ei, Cornel Luchian. Însă, acum pare că emoțiile au crescut și mai mult când au aflat ce va fi bebe doi.

Iustina și Cornel au dezvăluit sexul bebelușului!

Acum, Iustina Loghin a dat vestea cea mare și a dezvăluit că bebelușul așteptat va fi băiețel. Cei doi părinți au organizat aflarea veștii așa cum se cuvine. Alături de ei au fost familia și prietenii apropiați. Micuța Ivana a venit pe lume pe data de 29 octombrie 2024 și le-a înseninat toate zilele părinților ei din acel moment, iar de anul acesta Cornel și Iustina vor avea și un băiețel.

Deși au împărtășit vestea minunată a celei de‑a doua sarcini, cuplul nu a dezvăluit încă detalii precum numele viitorului bebeluș.

Iustina și Cornel au ales ținute albe pentru momentul special, creând o imagine elegantă și plină de emoție. Iustina a purtat o rochie mulată care i-a evidențiat silueta, în timp ce Cornel a optat pentru un costum rafinat. Într-un decor spectaculos, cei doi au trăit intens fiecare clipă, încercând cu greu să își ascundă emoțiile din timpul evenimentului.

Momentul cel mare a venit când au dezvăluit sexul bebelușului. După ce au apăsat un buton, a apărut culoarea albastră, semn că vor avea un băiețel, spre entuziasmul celor prezenți.

