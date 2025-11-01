Iustina și Cornel de la Insula iubirii au rupt turta fiicei lor. Ce a ales Ivana-Nectaria de pe tavă, spre dezamăgirea mamei sale

A trecut un an de când Iustina și Cornel Luchian sunt părinți. Foștii concurenți de la Insula iubirii au sărbătorit primul an din viața fiicei lor și au organizat o petrecere cum rar s-a văzut. Ce a ales micuța Ivana de pe tava de la ruperea turtei?
În urmă cu un an, după ce s-au întors de la Insula iubirii, Iustina și Cornel Luchian au devenit părinți. Miracolul înfăptuirii a avut loc chiar în timpul emisiunii de la Antena 1, motiv pentru care tot ce-a fost rău în Thailanda a fost dat uitării.
Cornel și Iustina au rămas împreună, iar acum se bucură de marea lor iubire, dar și de fetița lor, Ivana-Nectaria. Cei doi au devenit părinți în luna noiembrie 2024, iar recent micuța a împlinit un an, motiv de neratat pentru o petrecere cu fast.
Evenimentul a avut loc într-un restaurant de 5 stele, unde invitații au fost întâmpinați într-un decor tematic, în nuanțe de roz și auriu. Așa cum era de așteptat, preparatele din meniu au fost ”a la carte”, iar noi vă prezentăm o parte dintre ele:
Conform tradiției la tăierea moțului, sărbătorita a avut de ales de pe o tavă trei obiecte care simbolizează meserii sau calități. Ținută în brațe de mama ei, care și-ar fi dorit să aleagă bancnota de 100 de euro și icoana (ca să îi dea Dumnezeu noroc la făcut bani), Ivana a ales o seringă, o perie de păr, o foarfecă și o pereche de chei de mașină – vezi AICI foto.
