Acasă » Știri » Iustina și Cornel de la Insula iubirii au rupt turta fiicei lor. Ce a ales Ivana-Nectaria de pe tavă, spre dezamăgirea mamei sale

Iustina și Cornel de la Insula iubirii au rupt turta fiicei lor. Ce a ales Ivana-Nectaria de pe tavă, spre dezamăgirea mamei sale

De: Irina Vlad 01/11/2025 | 19:18
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
12 poze
Vezi galeria foto

A trecut un an de când Iustina și Cornel Luchian sunt părinți. Foștii concurenți de la Insula iubirii au sărbătorit primul an din viața fiicei lor și au organizat o petrecere cum rar s-a văzut. Ce a ales micuța Ivana de pe tava de la ruperea turtei? 

În urmă cu un an, după ce s-au întors de la Insula iubirii, Iustina și Cornel Luchian au devenit părinți. Miracolul înfăptuirii a avut loc chiar în timpul emisiunii de la Antena 1, motiv pentru care tot ce-a fost rău în Thailanda a fost dat uitării.

Iustina și Cornel de la Insula iubirii au rupt turta fiicei lor

Cornel și Iustina au rămas împreună, iar acum se bucură de marea lor iubire, dar și de fetița lor, Ivana-Nectaria. Cei doi au devenit părinți în luna noiembrie 2024, iar recent micuța a împlinit un an, motiv de neratat pentru o petrecere cu fast.

Evenimentul a avut loc într-un restaurant de 5 stele, unde invitații au fost întâmpinați într-un decor tematic, în nuanțe de roz și auriu. Așa cum era de așteptat, preparatele din meniu au fost ”a la carte”, iar noi vă prezentăm o parte dintre ele:

VIDEO Garsonieră cu WC în bucătărie. Sau cu bucătăria în WC. Nu e în Cluj, e în Bucuresti și e de vânzare. Ce preț are
VIDEO Garsonieră cu WC în bucătărie. Sau cu bucătăria în WC. Nu e...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...
  • piept de rață afumat cu portocală, buffala caprese și roșii uscate, somon fume cu ou de prepeliță, icre de somon, creveți cu unt și cognac, guacamole pe pat de andivă și rodie, mini bouche cu mascarpone, gorgonzola și nuci, mousse de foiegras cu dulceață de coacăze, pastă de măsline calamata pe toast.
  • file de ton în crustă de susan servit cu piure de cartofi și păstârnac, sparanghel blanșat, curcan la cuptor, baveta fragedă de vită, porcheta și cârnăciori de casă acompaniate de cartofi la cuptor, salată de varză și murături. La desert nu a lipsit tortul, care a fost o delicatesă: blat de cacao, mousse de ciocolată albă belgiană cu mix de fructe de pădure, mousse de ciocolată neagră belgiană.

Conform tradiției la tăierea moțului, sărbătorita a avut de ales de pe o tavă trei obiecte care simbolizează meserii sau calități. Ținută în brațe de mama ei, care și-ar fi dorit să aleagă bancnota de 100 de euro și icoana (ca să îi dea Dumnezeu noroc la făcut bani), Ivana a ales o seringă, o perie de păr, o foarfecă și o pereche de chei de mașină – vezi AICI foto.

A făcut-o praf iar ea nu a mai rezistat. Ispita Lala spune tot ce i-a făcut Cornel pe Insula Iubirii

Primele imagini din locuința Iustinei Loghin. Cum a adus Insula iubirii în casa în care stă alături de Cornel. FOTO

Tags:
Iți recomandăm
Primele simptome pe care Iuliana Pepene le-a avut, înainte să fie diagnosticată cu o boală autoimună: „M-am speriat foarte tare”
Știri
Primele simptome pe care Iuliana Pepene le-a avut, înainte să fie diagnosticată cu o boală autoimună: „M-am speriat foarte tare”
Cum strângi 1 milion de lei la pensie. Ce salariu trebuie să ai
Știri
Cum strângi 1 milion de lei la pensie. Ce salariu trebuie să ai
O femeie, inculpată în dosarul jafului de 88 de milioane de euro de la Muzeul Luvru
Mediafax
O femeie, inculpată în dosarul jafului de 88 de milioane de euro de...
Categoria de români care poate să beneficieze de bilete gratuite sau mai ieftine cu 50% la transportul în comun, până la finalul lui 2026
Gandul.ro
Categoria de români care poate să beneficieze de bilete gratuite sau mai ieftine...
FOTO. Simona Halep, cu abdomenul la vedere, a atras toate privirile la Dubai! Cum arată fostul lider WTA la 8 luni după retragere
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, cu abdomenul la vedere, a atras toate privirile la Dubai!...
Lukașenko amenință Occidentul cu „armele înspăimântătoare” ce îi vor fi livrate de Moscova: „Vom decide și apoi îi vom doborî”
Adevarul
Lukașenko amenință Occidentul cu „armele înspăimântătoare” ce îi vor fi livrate de Moscova:...
„Houston, avem o problemă”. Descoperirea a 24 de cadavre în mlaștinile metropolei alimentează temerile legate de un criminal în serie
Digi24
„Houston, avem o problemă”. Descoperirea a 24 de cadavre în mlaștinile metropolei alimentează...
Ajutor de încălzire și supliment pentru energie 2025–2026: cine poate beneficia și când se fac plățile
Mediafax
Ajutor de încălzire și supliment pentru energie 2025–2026: cine poate beneficia și când...
Parteneri
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43 de ani! În trecut, a fost implicată într-un scandal major
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43...
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
Click.ro
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel...
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există însă o excepție
Digi 24
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există însă o...
Fiul Laurei Vicol, ironic față de români, pe TikTok: Port geci de 5.000 de euro, voi nu! Trimiteți-vă părinții la muncă!
Digi24
Fiul Laurei Vicol, ironic față de români, pe TikTok: Port geci de 5.000 de euro,...
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția....
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
go4it.ro
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
Predicția făcută în 1903 care a fost spulberată 69 de zile mai târziu
Descopera.ro
Predicția făcută în 1903 care a fost spulberată 69 de zile mai târziu
Joc din seria Five Nights at Freddy’s, disponibil în mod gratuit de Halloween
Go4Games
Joc din seria Five Nights at Freddy’s, disponibil în mod gratuit de Halloween
Categoria de români care poate să beneficieze de bilete gratuite sau mai ieftine cu 50% la transportul în comun, până la finalul lui 2026
Gandul.ro
Categoria de români care poate să beneficieze de bilete gratuite sau mai ieftine cu 50%...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Primele simptome pe care Iuliana Pepene le-a avut, înainte să fie diagnosticată cu o boală autoimună: ...
Primele simptome pe care Iuliana Pepene le-a avut, înainte să fie diagnosticată cu o boală autoimună: „M-am speriat foarte tare”
Cum strângi 1 milion de lei la pensie. Ce salariu trebuie să ai
Cum strângi 1 milion de lei la pensie. Ce salariu trebuie să ai
Celebra actriță care a fost irecognoscibilă de Halloween! Ghicești cine se ascunde sub masca Medusei?!
Celebra actriță care a fost irecognoscibilă de Halloween! Ghicești cine se ascunde sub masca Medusei?!
Armin Nicoară a fost întrebat cu câți bani a rămas după nuntă și cât a costat evenimentul, în ...
Armin Nicoară a fost întrebat cu câți bani a rămas după nuntă și cât a costat evenimentul, în total. Cum a răspuns
E OFICIAL! Fotbalistul momentului s-a despărțit de iubita sa: „Nu mai suntem împreună. Nu a fost ...
E OFICIAL! Fotbalistul momentului s-a despărțit de iubita sa: „Nu mai suntem împreună. Nu a fost vorba…”
Horoscop 2 noiembrie 2025. Zodia care are tensiuni mari în cuplu
Horoscop 2 noiembrie 2025. Zodia care are tensiuni mari în cuplu
Vezi toate știrile
×