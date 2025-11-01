Iustina și Cornel de la Insula iubirii au rupt turta fiicei lor. Ce a ales Ivana-Nectaria de pe tavă, spre dezamăgirea mamei sale

A trecut un an de când Iustina și Cornel Luchian sunt părinți. Foștii concurenți de la Insula iubirii au sărbătorit primul an din viața fiicei lor și au organizat o petrecere cum rar s-a văzut. Ce a ales micuța Ivana de pe tava de la ruperea turtei?

În urmă cu un an, după ce s-au întors de la Insula iubirii, Iustina și Cornel Luchian au devenit părinți. Miracolul înfăptuirii a avut loc chiar în timpul emisiunii de la Antena 1, motiv pentru care tot ce-a fost rău în Thailanda a fost dat uitării.

Iustina și Cornel de la Insula iubirii au rupt turta fiicei lor

Cornel și Iustina au rămas împreună, iar acum se bucură de marea lor iubire, dar și de fetița lor, Ivana-Nectaria. Cei doi au devenit părinți în luna noiembrie 2024, iar recent micuța a împlinit un an, motiv de neratat pentru o petrecere cu fast.

Evenimentul a avut loc într-un restaurant de 5 stele, unde invitații au fost întâmpinați într-un decor tematic, în nuanțe de roz și auriu. Așa cum era de așteptat, preparatele din meniu au fost ”a la carte”, iar noi vă prezentăm o parte dintre ele:

piept de rață afumat cu portocală, buffala caprese și roșii uscate, somon fume cu ou de prepeliță, icre de somon, creveți cu unt și cognac, guacamole pe pat de andivă și rodie, mini bouche cu mascarpone, gorgonzola și nuci, mousse de foiegras cu dulceață de coacăze, pastă de măsline calamata pe toast.

file de ton în crustă de susan servit cu piure de cartofi și păstârnac, sparanghel blanșat, curcan la cuptor, baveta fragedă de vită, porcheta și cârnăciori de casă acompaniate de cartofi la cuptor, salată de varză și murături. La desert nu a lipsit tortul, care a fost o delicatesă: blat de cacao, mousse de ciocolată albă belgiană cu mix de fructe de pădure, mousse de ciocolată neagră belgiană.

Conform tradiției la tăierea moțului, sărbătorita a avut de ales de pe o tavă trei obiecte care simbolizează meserii sau calități. Ținută în brațe de mama ei, care și-ar fi dorit să aleagă bancnota de 100 de euro și icoana (ca să îi dea Dumnezeu noroc la făcut bani), Ivana a ales o seringă, o perie de păr, o foarfecă și o pereche de chei de mașină – vezi AICI foto.

A făcut-o praf iar ea nu a mai rezistat. Ispita Lala spune tot ce i-a făcut Cornel pe Insula Iubirii

Primele imagini din locuința Iustinei Loghin. Cum a adus Insula iubirii în casa în care stă alături de Cornel. FOTO