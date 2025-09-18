Primele imagini din locuința Iustinei Loghin. Cum a adus Insula iubirii în casa în care stă alături de Cornel. FOTO

Iustina Loghin și Cornel Luchian de la Insula Iubirii numără zilele până când se vor muta la noua casă. Cei doi își construiesc o vilă impresionantă și sunt tot mai aproape de momentul în care vor locui în noul cămin. Lucrările sunt în toi, iar cei doi speră să se mute până de Crăciun.

Iustina și Cornel Luchian se bucură de una dintre cele mai frumoase etape din viața lor. După experiența pe care au trăit-o la Insula Iubirii, cei doi și-au dat seama că legătura lor este mai puternică decât orice provocare și că nu pot sta departe unul de celălalt. Povestea lor de iubire a căpătat un nou sens, odată cu venirea pe lume a micuței lor, care le-a schimbat viața și le-a adus și mai multă împlinire.

Cum arată vila lui Cornel Luchian și a Iustinei Loghin

Lucrările sunt în toi, iar ei s-au inspirat din experiența trăită la Insula Iubirii. Cei doi au păstrat același concept de compartimentare a camerelor, la parter se află bucătăria și un living spațios, iar la etaj sunt dormitoarele, pentru mai multă intimitate, exact ca în vila în care au locuit pe parcursul emisiunii din Thailanda. Chiar și detaliul insulei din bucătărie a fost reprodus, detaliu pe care l-au păstrat și care le amintește de zilele petrecute pe insulă.

Cornel Luchian a convins-o pe Iustina să pună ceramică în casă, lucru pe care ea nu l-a vrut inițial.

„Eu nu am fost de acord cu ceramica, Cornel a vrut, mi-a schimbat complet viziunea, dar merg pe mâna lui pentru că el cu asta se ocupă și știe ce face. Nu știu cât a costat, dar a fost mult,” a spus Iustina.

Casa are căldură în pardoseală, iar cei doi speră ca până de Crăciun să se mute în noul cămin. Iustina și Cornel vor ca la anul să pună la punct și ultimele detalii, iar terasa va fi închisă.

„Vreau să modific exteriorul, și gardul. Nu vor rămâne așa. Nu știu dacă voi avea timp anul acesta, dar anul viitor cu siguranță va arăta altfel casa. Costă mult, e scumpă zona asta. E casa noastră, e ceva ce ne-am dorit, mai ales ea”, a declarat Cornel Luchian, la Știrile Antena Stars.

Pereții interiori ai casei vor fi vopsiți în nuanțe de alb și crem deschis. Iustina va avea parte de un dressing spațios, dar și de o cameră pe măsură. De asemenea, camera fetiței va fi tot la etaj, lângă cea a părinților.

„Casa va fi simplă, vom merge pe nuanțe de alb și nude, iar la candelabre m-am gândit tot la ceva simplu, astea încă nu le-am căutat”, a declarat Iustina Loghin.

Cum arată casa în care Iustina Loghin a crescut. Fosta concurentă de la Insula iubirii a trecut la… sapă!