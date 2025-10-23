Iustina Luchian, fosta concurentă de la Insula Iubirii, a împlinit 28 de ani. Cu ce a surprins-o Cornel de ziua ei?

Iustina Luchian, fosta concurentă de la Insula Iubirii, a împlinit 28 de ani. Iubita lui Cornel a petrecut ziua specială alături de cele mai importante persoane din viața ei. Atunci când vine vorba despre soția lui, Cornel nu se uită la banii pe care îi scoate din buzunar, așa că au petrecut la un restaurant de lux din Capitală. Oare ce ținută a ales Iustina pentru o zi atât de specială?

Iustina a avut parte de o seară liniștită și s-a putut bucura în voie de toate realizările pe care le-a avut până la această vârstă frumoasă. Este clar șatena este o femeie împlinită din toate punctele de vedere. Să nu uităm că, în urmă cu aproape un an, cei doi au devenit părinți și au avut șansa de a face cunoștință cu micuța Ivana Nectaria. Are toată susținerea din partea familiei și, mai nou, după participarea la show-ul de renume Insula Iubirii, a cucerit sute de admiratori.

Ce ținută a ales să poarte Iustina la petrecere

Fosta concurentă de la Insula Iubirii a vrut să-și scoată în evidență toate atuurile. Iustina a purtat un corset alb, cu un decolteu generos, iar în partea de jos o pereche scurtă de pantaloni negri. Ținuta o avantajează din toate punctele de vedere, iar faptul că a trecut printr-o naștere în urmă cu un an nici nu se mai observă.

Ce gânduri are fosta concurentă de la Insula Iubirii la 28 de ani

S-a bucurat la maximum de timpul petrecut alături de prieteni, însă sărbătorita nu a uitat să-și împărtășească gândurile și cu urmăritorii săi. Noul început vine la pachet cu multă recunoștință din partea Iustinei și cu entuziasm pentru lucrurile care se vor întâmpla în viitor.

„Încă un capitol începe. Privind înapoi, la 27, văd un an plin de realizări, lecții și momente care m-au crescut enorm. Am avut lângă mine oameni minunați, sinceri, care au făcut totul mai ușor și mai frumos. Mulțumesc pentru fiecare clipă și pentru tot ce a fost. Sunt gata pentru tot ce urmează”, a scris Iustina Luchian pe rețelele de socializare.

Cornel este îndrăgostit până peste cap de Iustina, iar relația lor este mult mai puternică acum, ținând cont că au reușit să treacă cu bine peste testul de pe insulă. Cei doi urmează să se mute în noua lor casă în scurt timp, mai ales pentru că familia s-a mărit.

