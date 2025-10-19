Iustina Luchian, mărturisiri cu ochii în lacrimi! Fosta concurentă Insula Iubirii și-a deschis sufletul: „Nu m-au dorit”

La Insula Iubirii, Iustina Luchian a făcut deliciul publicului. Mereu cu zâmbetul pe buze și cu o energie bună, partenera lui Cornel a reușit să cucerească pe toată lumea. Însă, recent, cu ochii în lacrimi, Iustina și-a deschis sufletul și a vorbit despre unul dintre evenimentele care i-au marcat existența.

Iustina Luchian a fost una dintre concurentele sezonului 8 Insula Iubirii. Aceasta a mers în Thailanda alături de partenerul său Cornel, iar cei doi au făcut deliciul publicului. Dinamica din relația lor a intrigat pe toată lumea. Chiar dacă Iustina a dat muuuult prea multe din casă și lui Cornel i-au mai fugit ochii în alte direcții, la final aceștia au plecat împreună, iar ulterior și-au întemeiat o familie frumoasă.

Iustina Luchian, mărturisiri cu ochii în lacrimi

Atât la Insula Iubirii, cât și după terminarea filmărilor, Iustina se afișează mai mereu cu zâmbetul pe buze. Fanii îi apreciază atitudinea pozitivă, însă recent au văzut-o cu ochii în lacrimi și vorbind despre un subiect mai sensibil, care îi provoacă durere. Invitată în cadrul emisiunii În Oglindă, moderată de Mihai Ghiță, șatena și-a deschis sufletul.

Mai exact, Iustina Luchian a vorbit în cadrul emisiunii despre familia ei și s-a emoționat imediat atunci când a venit vorba despre momentul venirii ei pe lume. Ei bine, printre lacrimi, aceasta a povestit că tatăl ei, dar și bunica paternă, nu și-au dorit ca ea să se nască. Cei doi considerau că nu mai este nevoie de încă un copil în familie.

Însă, mama ei nici nu a vrut să audă de un avort, iar fiica ei s-a născut. Deși a avut mereu o relație bună cu tatăl său, faptul că acesta nu și-a dorit-o inițial o face pe Iustina să sufere și acum.

„Iustina: Tatăl meu și bunica de pe tată nu m-au dorit când eram mică. Când era mama gravidă cu mine, nu m-au dorit. Au vrut să mă avorteze. Adică să nu mai vin pe lume. Dar mama și cu mama ei nu și-au dorit lucrul acesta. Mihai Ghiță: Dar discuția asta de ce a fost în casă? Nu-și mai permiteau încă un copil? Care era realitatea lor? Iustina: Nu, nu a fost vorba de asta. Pur și simplu au zis că nu are rost să mai facă încă un copil. Eu mai am o soră, mai mare decât mine. Nu știu exact discuția, dar asta e povestea pe care mi-a povestit-o mama. Mihai Ghiță: Așa ai venit tu pe lume, cu informația asta negativă. Dar te întreb, când afli tu povestea că la începutul vieții tale, știu că sună rău, dar așa se spune, nu ai fost un copil dorit de către tată? Cine ți-a spus povestea? Iustina: Povestea o știu de la mama mea. Dar eu niciodată nu am simțit lipsa tatălui sau… El mereu a fost prezent acolo și nu știu de ce nu m-a dorit din primă. Și eu cu tatăl meu mereu am avut o conexiune foarte strânsă. Dacă pleca la muncă, eu îl sunam mereu. Dormeam cu ei în pat, cu taică-miu. Am fost super lipicioasă și de taică-miu și de bunica care nu m-a dorit. Mihai Ghiță: Dar ai simțit că din partea cealaltă sentimentele au venit mai greu? Au venit în timp? A fost o altă viteză față de copilul care, în mod natural, s-a lipit din prima față de tată și de bunică? Ai simțit că din partea cealaltă a fost un proces prin care… Iustina: Nu, nu, din prima a fost și din partea lor. De asta nu înțeleg de ce nu m-au dorit. Dar când am apărut pe lume, am fost așa, ca un cadou pentru ei”, a mărturisit Iustina, printre lacrimi.

