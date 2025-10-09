Iustina Luchian de la Insula Iubirii, în doliu: ”Rămâi pentru totdeauna în inimile noastre”

Iustina Luchian a fost una dintre cele mai efervescente concurente de la Insula Iubirii. Mereu cu zâmbetul pe buze și cu voie bună, aceasta a făcut deliciul publicului. Însă, recent, șatenei i-a dispărut zâmbetul. Familia ei trece printr-o perioadă grea, căci unul dintre membri s-a stins din viață. Iustina Luchian este în doliu.

După terminarea Insulei Iubirii, Iustina și Cornel au plecat împreună acasă, iar mai apoi și-au întemeiat o familie. S-au căsătorit, au devenit părinți și toate lucrurile s-au așezat bine pentru ei. Însă, acum, se pare că aceștia traversează o perioadă destul de grea, căci au pierdut o persoană apropiată lor.

Iustina Luchian de la Insula Iubirii, în doliu

După Insula Iubirii, Iustina a rămas foarte activă în mediul online, acolo unde are mulți urmăritori și împărtășește cu aceștia momente din viața sa. La fel a făcut și recent, însă, de data aceasta, veștile nu au fost unele prea bune.

Mai exact, Iustina a postat în mediul online un mesaj trist, în care anunță că este în doliu. Șatena a pierdut o persoană importantă din viața ei, iar lipsa acestei a lăsat un gol profund. Mai exact, se pare că nașul ei s-a stins din viață.

„Drum lin spre ceruri, nașul meu drag. Rămâi pentru totdeauna în inimile noastre. Nașa mea, sincere condoleanțe! Vom fi alături de tine”, a scris Iustina, în mediul online.

„Îmi vine să plâng de fericire”

Iustina și Cornel au format, în sezonul 8 al emisiunii Insula Iubirii, unul dintre cele mai îndrăgite cupluri. Parcursul lor în cadrul show-ului a fost unul exploziv, care i-a ținut pe telespectatori lipiți de ecrane. La final, cei doi au plecat împreună.

După Insula Iubirii, Cornel și Iustina s-au căsătorit, iar mai apoi au devenit părinți. Rolul de mămică i se potrivește de minune șatenei.

„Îmi vine să plâng de fericire și de împlinire sufletească. Este un sentiment care nu poate fi descris în cuvinte. Eu mă imaginez o mamă bună pentru copilul meu, cred că îmi va fi greu la început, pentru că nu știu ce trebuie să fac, cum trebuie să fac, dar cred că mă voi descurca foarte bine. (…) Minim doi copii ne-am dori, eu asta îmi doresc, dacă Domnul ne va da mai mulți…”, declara Iustina Loghin, în urmă cu ceva timp.

Primele imagini din locuința Iustinei Loghin. Cum a adus Insula iubirii în casa în care stă alături de Cornel. FOTO

Fanii au întrebat, concurenta a răspuns! Este sau nu Francesca rudă cu Iustina de la Insula Iubirii 2024?

Foto: Instagram