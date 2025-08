Fanii au întrebat, concurenta a răspuns! Este sau nu Francesca rudă cu Iustina de la Insula Iubirii 2024?

Francesca rupe tăcerea! Fanii au întrebat-o, iar ea a răspuns! Este sau nu rudă cu Iustina de la Insula Iubirii 2024? Acum se știe clar! Concurenta nu s-a putut abține și a dat un răspuns presărat cu autoironie! Iată despre ce este vorba!

Francesca, una dintre cele mai cunoscute concurente din sezonul 9 al emisiunii Insula Iubirii, a reacționat după ce a fost întrebată în repetate rânduri dacă este rudă cu Iustina Loghin, participantă în sezonul anterior.

Răspunsul Francescăi? Unul sincer și presărat cu autoironie savuroasă! Concurenta a spus că între ea și Iustina Loghin nu există nicio legătură de rudenie, iar ea nu vede asemănarea!

Concurenta a adus în discuție faptul că Iustina Loghin ar putea fi „terorizată” de valul de întrebări și tag-uri pe care le primește pe baza acestei asemănări.

„Deci eu cred că pe săraca Iustina am terorizat-o. Deci eu cred atunci când îmi vede numele sau îmi vede fața, eu cred că… nu știu. Iustina, îmi cer scuze! Nu știu de ce ziceți că semănăm, dar dacă o zice o țară întreagă, om semăna. Eu sunt creață, ea nu. Eu sunt mai grasă, ea nu. Ea are țâțe , eu nu. Dar… na, nu, nu suntem rude”, a mărturisit Francesca pe rețelele de socializare.

Fanii emisiunii știu că Francesca a avut un bonfire special, unde a văzut că partenerul ei, Cristi, trece prin momente grele. El consideră că s-a terminat testul, iar ea a fost pusă în fața deciziei de a rămâne sau nu în competiție. Concurenta a ales să ducă testul mai departe, iar din acest motiv a fost criticată pe rețelele de socializare. A rupt tăcerea și a explicat de ce a luat această hotărâre!

„Deci am simțit seara asta la fel cum am simțit-o și acolo. Am vrut un pic să vă explic și vouă decizia de a nu pleca. În relația noastră a existat întotdeauna acest „o să…”. Și în momentul respectiv am considerat că cele cinci zile, cred, care erau mult prea puține pentru a înțelege o lecție, pentru a schimba ceva în relația noastră.

Noi am avut multe tentative de a schimba și nu s-au întâmplat niciodată. Sunt o luptătoare atât eu cât și Cristi. Și dacă aș fi ales să plec, aș fi simțit că pierd o luptă. Și mie una nu-mi stă în fire. Și ăsta este motivul pentru care nu am ales să plec. Chiar dacă pare că sunt sadică, nu sunt. Eu nu mă exteriorizez, poate cum o făceau colegele mele, dar asta nu înseamnă că sentimentele mele nu existau sau că nu aveam emoții.

Încerc să fiu pozitivă și încerc să nu mă mai afund în probleme pentru că trecutul meu cu atacurile de panică și cu anxietate și cu tot ce am avut atunci… nu îmi doresc să mă întorc la asta. Și atunci, asta fac eu. Asta este ancora mea, asta este carapacea mea. Încerc să fiu cât de pozitivă pot și să pun mereu binele înainte, pentru că nu-mi doresc, sub nicio formă, să mă întorc la cea care eram. Și-mi este mult mai bine așa. Și să vedem continuarea bonfire-ului mâine”, a spus Francesca, în mediul online.