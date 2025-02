Iustina Loghin și-a pus mamele în cap! Fosta concurentă de la Insula Iubirii, criticată că a plecat în vacanță fără fiica ei: „Să se calmeze”

Cum a ajuns Iustina Loghin să fie dur criticată pentru că a vrut să se bucure de câteva momente speciale alături de soțul ei? Nu a mai stat pe gânduri și a explicat situația! Soția lui Cornel de la Insula Iubirii nu s-a abținut și le-a răspuns celor ce au pus-o la zid!

Iustina Loghin este mai fericită ca niciodată de când a adus-o pe lume pe fiica ei, Ivana. Nu este pentru nimeni un secret că luxul face parte din viața ei de zi cu zi, așa că și vacanțele sunt incluse în lista priorităților. Lumea este mare și trebuie văzută!

Cornel și Iustina Loghin și-au dorit să se bucure de o escapadă romantică, doar ei doi, așa că au plecat împreună în Asia, dar fără fiica lor de data aceasta. De acolo până la un val de hate a fost doar un pas. Spunem asta pentru că mamele curioase nu s-au putut abține și au criticat-o!

Soția lui Cornel de la Insula Iubirii nu s-a lăsat intimidată, așa că a venit cu un răspuns pentru „gurile rele”. Iustina Loghin a început prin a spune că drumul până în Asia ar fi fost unul prea lung pentru fiica ei, iar așa a considerat că i-ar fi mult mai bine acasă.

Iustina Loghin a ținut să le liniștească pe mamele îngrijorate! Ivana-Nectaria este pe mâini bune, iar ei au mare grijă să se informeze constant cu privire la cum merg lucrurile acasă.

„Rog mamele perfecte să se calmeze. Am scris că mergem la munte, acolo unde stau părinții mei, am uitat să specific. Dacă nu ați fost niciodată în Asia, să știți că un zbor, cu tot cu escale, poate dura până la 20-24 de ore. Aveți o problemă gravă că am dormit ieri și nu m-am dus după copil? Am avut ceva de rezolvat la mașină, dar după voi, trebuia să mă teleportez 600 de km sau să plec pe jos. Stați liniștite, Ivana este bine, pe mâini bune și vorbesc cu ea pe cameră non-stop”, a scris Iustina de la Insula Iubirii, pe rețelele de socializare.