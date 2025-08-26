Iustina Loghin a pulverizat-o pe Ella Vișan, după ce l-a tras pe Teo de limbă la Insula Iubirii! I-a dat șah mat: „Nu o să...”

Spiritele s-au încins la Insula Iubirii, iar cuplurile cad pe capete. Prima care s-a lăsat învăluită de ispită este Ella. Deși urma să se căsătorească, blondina a uitat de partenerul ei și a început o poveste de dragoste intensă cu Teo. Cei doi și-au dat frâul liber sentimentelor, însă recent Ella a intrat la bănuieli și nu ezită să îl întrebe pe Teo despre Iustina, concurenta din sezonul trecut de care acesta se apropiase. Ei bine, dacă ispita oferă răspunsuri destul de vagi, Iustina este cu mult mai directă și i-a dat replica Ellei. Fanii s-au amuzat copios când au văzut asta.

Sezonul trecut, Iustina și Teo au fost în centrul atenției pentru scurta lor apropiere, presărată cu dansuri și momente memorabile. Însă între ei nu s-a legat nimic serios. La finalul experienței de pe insulă, Iustina s-a reîntors la viața ei din afara emisiunii, alături de soțul său, Cornel. Însă, chiar dacă este acasă acum, Iustina nu stă degeaba. Este cu ochii pe Insula Iubirii și pare că nu o simpatizează absolut deloc pe Ella.

Iustina Loghin a pulverizat-o pe Ella Vișan

Așa cum spuneam, sezonul trecut Teo a fost ocupat cu Iustina, iar de data aceasta și-a îndreptat atenția către Ella. Până într-un punct, apropierile dintre ispită și cele două fete au fost destul de similare, iar asta pare că a băgat-o pe Ella la bănuieli.

Deși blondina a depășit-o cu mult pe Iustina în apropierea de ispită, amintirea acesteia pare să o bântuie. Deși relația ei cu Teo a ajuns într-un punct destul de avansat, Ella nu a ezitat să îi pună ispitei tot felul de întrebări despre Iustina.

Ei bine, insistențele Ellei nu au rămas fără răspuns, însă acesta a venit chiar din partea Iustinei. Sătulă să își tot audă numele pronunțat, soția lui Cornel a reacționat, în stilul caracteristic. Printr-o postare în mediul online Iustina i-a dat șah mat Ellei.

Fosta concurentă s-a declarat cât se poate de deranjată de mențiunile făcute de Ella la adresa ei și a venit cu o replică usturătoare. I-a transmis blondinei să stea liniștită, că între ele nu există absolut niciun termen de comparație.

„M-am enervat! 😡 Nu înțeleg de ce tot îmi pronunță numele (n.r. Ella). Dragă, tu nu ai cum să fii Iustina niciodată! Nu înțeleg de ce tot insistă fata asta pe ideea că ea nu e Iustina și că nu vrea să fie comparată cu Iustina. Stai liniștită, între noi două nu există niciun fel de comparați”, a scris Iustina în mediul online.

Nu este pentru prima dată când Iustina reacționează la adresa Ellei, de-a lungul sezonului trimițând tot felul de săgeți usturătoare. Este clar că acestea nu se plac deloc, iar dacă ar fi fost concurente în același sezon probabil ar fi ieșit scântei mari.

