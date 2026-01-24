Corina și fetița ei au murit într-un accident rutier cumplit pe A1. Tânăra de 26 de ani n-a putut evita un TIR care derapase

Corina s-a stins din viață la doar 26 de ani, în urma unui accident rutier de pe A1, iar la puțin timp a murit și fiica ei, în vârstă de 5 ani. Tragedia s-a produs pe 21 ianuarie, în zona Deva, pe sensul de mers către Sibiu.

La volan se afla Corina, o tânără de 26 de ani, care nu a mai avut timp să evite coliziunea și s-a izbit de un TIR care derapase pe carosabil. Impactul a fost extrem de puternic, iar femeia a murit pe loc. În mașină se mai aflau fiica ei, Melissa, în vârstă de doar 5 ani, și un bărbat.

Fetița a fost găsită în stop cardio-respirator și transportată de urgență la spital, însă, în ciuda eforturilor medicilor, viața ei nu a mai putut fi salvată. Cel de-al treilea pasager a supraviețuit, dar se află internat în stare gravă.

Povestea de viață a Corinei este una profund emoționantă. Tânăra a copilărit într-un centru de plasament din Pomârla, unde și-a petrecut primii ani de viață fără sprijinul unei familii. Cu timpul, a plecat în Italia, unde a muncit din greu pentru a-i oferi fiicei sale un viitor mai bun și o viață diferită de cea pe care ea însăși a avut-o.

Deși era stabilită în străinătate, nu a rupt niciodată legătura cu locurile copilăriei. Se întorcea des în România și mergea frecvent la centrul unde crescuse, aducând daruri și sprijin pentru cei rămași acolo. Chiar și în zilele dinaintea tragediei, planul ei era să ajungă din nou la Pomârla, împreună cu micuța Melissa.

Corina era cunoscută ca o mamă devotată, care își trăia viața prin copilul ei, iar legătura dintre ele era una profundă. Pe rețelele de socializare tânăra era activă și, în urmă cu ceva timp, a transmis un mesaj emoționant pentru micuța sa.

„Să te văd crescând, să descoperi lumea cu acei ochi plini de uimire, îmi amintește că viața este făcută din mici momente magice. Dacă aș putea să mă întorc, sunt atât de multe lucruri pe care le-aș face diferit… Dar știi ce? Nu aș schimba NIMIC din ce m-a adus la tine. Pentru că tu ești șansa mea de a face totul mai bine. Te iubesc”, a scris tânăra într-o postare, pe reţelele de socializare.

