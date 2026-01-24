Acasă » Știri » Corina și fetița ei au murit într-un accident rutier cumplit pe A1. Tânăra de 26 de ani n-a putut evita un TIR care derapase

Corina și fetița ei au murit într-un accident rutier cumplit pe A1. Tânăra de 26 de ani n-a putut evita un TIR care derapase

De: Andreea Stăncescu 24/01/2026 | 09:51
Corina și fetița ei au murit într-un accident rutier cumplit pe A1. Tânăra de 26 de ani n-a putut evita un TIR care derapase
Corina a murit alături de fiica ei într-un accident / Sursa foto: Social media
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Corina s-a stins din viață la doar 26 de ani, în urma unui accident rutier de pe A1, iar la puțin timp a murit și fiica ei, în vârstă de 5 ani. Tragedia s-a produs pe 21 ianuarie, în zona Deva, pe sensul de mers către Sibiu.

La volan se afla Corina, o tânără de 26 de ani, care nu a mai avut timp să evite coliziunea și s-a izbit de un TIR care derapase pe carosabil. Impactul a fost extrem de puternic, iar femeia a murit pe loc. În mașină se mai aflau fiica ei, Melissa, în vârstă de doar 5 ani, și un bărbat.

Fetița a fost găsită în stop cardio-respirator și transportată de urgență la spital, însă, în ciuda eforturilor medicilor, viața ei nu a mai putut fi salvată. Cel de-al treilea pasager a supraviețuit, dar se află internat în stare gravă.

Povestea de viață a Corinei este una profund emoționantă. Tânăra a copilărit într-un centru de plasament din Pomârla, unde și-a petrecut primii ani de viață fără sprijinul unei familii. Cu timpul, a plecat în Italia, unde a muncit din greu pentru a-i oferi fiicei sale un viitor mai bun și o viață diferită de cea pe care ea însăși a avut-o.

Sursa foto: Social media

Deși era stabilită în străinătate, nu a rupt niciodată legătura cu locurile copilăriei. Se întorcea des în România și mergea frecvent la centrul unde crescuse, aducând daruri și sprijin pentru cei rămași acolo. Chiar și în zilele dinaintea tragediei, planul ei era să ajungă din nou la Pomârla, împreună cu micuța Melissa.

Corina era cunoscută ca o mamă devotată, care își trăia viața prin copilul ei, iar legătura dintre ele era una profundă. Pe rețelele de socializare tânăra era activă și, în urmă cu ceva timp, a transmis un mesaj emoționant pentru micuța sa.

„Să te văd crescând, să descoperi lumea cu acei ochi plini de uimire, îmi amintește că viața este făcută din mici momente magice.

Dacă aș putea să mă întorc, sunt atât de multe lucruri pe care le-aș face diferit… Dar știi ce? Nu aș schimba NIMIC din ce m-a adus la tine. Pentru că tu ești șansa mea de a face totul mai bine. Te iubesc”, a scris tânăra într-o postare, pe reţelele de socializare.

CITEȘTE ȘI: Valentino Garavani, condus pe ultimul drum. Anne Hathaway, Anna Wintour și Donatella Versace, printre vedetele prezente la funeralii

Analiza banală care arată riscul de infarct. Mulți români o fac prea târziu

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Marius Bodraposte și-a pus capăt zilelor la doar 20 de ani. Motivul din spatele deciziei lui este tulburător
Știri
Marius Bodraposte și-a pus capăt zilelor la doar 20 de ani. Motivul din spatele deciziei lui este tulburător
Impozit de 13.000 de lei pe locuinţe. Localitatea din România în care s-a ajuns la sume astronomice
Știri
Impozit de 13.000 de lei pe locuinţe. Localitatea din România în care s-a ajuns la sume astronomice
ANM. Cod galben de ceață în sute de localități din 15 județe. Risc de ghețuș
Mediafax
ANM. Cod galben de ceață în sute de localități din 15 județe. Risc...
Ce job-uri poți avea cu doar 8 clase, în România. Ce salariu primești în 2026, pentru fiecare în parte
Gandul.ro
Ce job-uri poți avea cu doar 8 clase, în România. Ce salariu primești...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă apariție extrem de îndrăzneață în rochiță scurtă
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă apariție extrem de îndrăzneață în rochiță scurtă
Elevul care câștigă medalii internaționale la Matematică din plăcerea de a descoperi lucruri noi. Își începe ziua citind
Adevarul
Elevul care câștigă medalii internaționale la Matematică din plăcerea de a descoperi lucruri...
De ce a intrat Nicuşor Dan în politică. Ce i-a răspuns unui elev de liceu, care vrea să devină student la Matematică
Digi24
De ce a intrat Nicuşor Dan în politică. Ce i-a răspuns unui elev...
Prințul Harry, deranjat de comentariile lui Trump: sacrificiile trupelor NATO în Afganistan merită „respect”
Mediafax
Prințul Harry, deranjat de comentariile lui Trump: sacrificiile trupelor NATO în Afganistan merită...
Parteneri
Cum arată Brigitte Pastramă după ce a dispărut din showbiz! E cu totul altă persoană, după ce și-a scos acidul din buze
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Brigitte Pastramă după ce a dispărut din showbiz! E cu totul altă persoană,...
FOTO. Alexia Tălpan, blonda care a zăpăcit internetul cu formele sale! Iubitul ei n-a debutat încă în Superliga
Prosport.ro
FOTO. Alexia Tălpan, blonda care a zăpăcit internetul cu formele sale! Iubitul ei n-a debutat...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt
Click.ro
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de...
Trump strânge rândurile: lista țărilor incluse în Consiliul pentru Pace. Cine a spus „pas” invitației sale. Răspunsul României întârzie
Digi 24
Trump strânge rândurile: lista țărilor incluse în Consiliul pentru Pace. Cine a spus „pas” invitației...
Oana Țoiu, avertisment serios după Davos: „Aici e o problemă”
Digi24
Oana Țoiu, avertisment serios după Davos: „Aici e o problemă”
La ce viteză rămâi fără permis, în 2026, în funcție de drumul pe care circuli
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis, în 2026, în funcție de drumul pe care circuli
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Ce s-a întâmplat după lovirea navei Moskva? Detalii șterse de ruși
go4it.ro
Ce s-a întâmplat după lovirea navei Moskva? Detalii șterse de ruși
Ce se află „sub” Pământ în spațiu? Puțini știu!
Descopera.ro
Ce se află „sub” Pământ în spațiu? Puțini știu!
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Go4Games
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Ce job-uri poți avea cu doar 8 clase, în România. Ce salariu primești în 2026, pentru fiecare în parte
Gandul.ro
Ce job-uri poți avea cu doar 8 clase, în România. Ce salariu primești în 2026,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Marius Bodraposte și-a pus capăt zilelor la doar 20 de ani. Motivul din spatele deciziei lui este tulburător
Marius Bodraposte și-a pus capăt zilelor la doar 20 de ani. Motivul din spatele deciziei lui este tulburător
Impozit de 13.000 de lei pe locuinţe. Localitatea din România în care s-a ajuns la sume astronomice
Impozit de 13.000 de lei pe locuinţe. Localitatea din România în care s-a ajuns la sume astronomice
Andra, în lacrimi după anunțul plecării lui Cătălin Măruță de la Pro TV. A răbufnit în direct: ...
Andra, în lacrimi după anunțul plecării lui Cătălin Măruță de la Pro TV. A răbufnit în direct: ”Este ceva peste care nu pot să trec!”
Cine este Bianca Muntean, adolescenta de 14 ani care a primit Golden Buzz la Românii au talent 2026. ...
Cine este Bianca Muntean, adolescenta de 14 ani care a primit Golden Buzz la Românii au talent 2026. Andra și Eva Măruță au trimis-o direct în semifinală!
Cele 4 zodii care își schimbă destinul pe 28 ianuarie 2026. Urmează 13 ani de transformări pentru ...
Cele 4 zodii care își schimbă destinul pe 28 ianuarie 2026. Urmează 13 ani de transformări pentru acești nativi!
Schimbul de mesaje dintre Mario Berinde și călăul său, înainte de crima care a îngrozit România. ...
Schimbul de mesaje dintre Mario Berinde și călăul său, înainte de crima care a îngrozit România. Cum a încercat adolescentul de 13 ani să-și acopere urmele
Vezi toate știrile
×