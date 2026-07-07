Cod galben de vijelii în 37 de județe. ANM anunță ploi torențiale și grindină

Administraţia Naţională de Meteorologie a transmis noi atenţionări Cod galben pentru instabilitate atmosferică, vânt puternic şi vijelii, valabile marţi şi miercuri, în mod progresiv, în 37 de judeţe din ţară.

Meteorologii anunţă că, în intervalul 7 iulie, ora 23:00 – 8 iulie, ora 12:00, în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania şi în nordul Moldovei vor apărea episoade de vreme severă, cu rafale de vânt ce pot ajunge la 50 – 70 km/h, descărcări electrice şi averse ce pot depăşi local 15 – 25 l/mp.

Cod galben de vijelii în 37 de județe

Instabilitatea atmosferică va continua şi marţi după-amiază şi seara, când fenomenele vor fi prezente în Maramureş, Transilvania, Moldova, Dobrogea, precum şi în nordul Olteniei şi Munteniei, iar izolat şi în restul teritoriului.

Pentru ziua de miercuri, între orele 12:00 – 23:00, ANM menţine un nou Cod galben ce acoperă cea mai mare parte a ţării. Vântul va sufla cu 50 – 70 km/h, iar pe zone restrânse poate depăşi 80 km/h. Sunt aşteptate averse puternice, frecvente descărcări electrice şi grindină de dimensiuni mici şi medii, de aproximativ 1 – 3 cm.

În intervale scurte, de la o oră la trei ore, cantităţile de apă pot ajunge la 15 – 20 l/mp, iar local pot depăşi 30 – 40 l/mp.

CITEŞTE ŞI: Canicula schimbă calendarul școlar. Vacanţa de vară pentru elevi s-ar putea scurta

Europa se sufocă sub un nou val de caniculă. Meteorologii anunță temperaturi record și nopți tropicale