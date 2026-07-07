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A murit Lauren Bennett, vocea hitului „Party Rock Anthem” al formației LMFAO. Cântăreața avea doar 37 de ani

De: Daniel Matei 07/07/2026 | 12:00
A murit Lauren Bennett, vocea hitului „Party Rock Anthem” al formației LMFAO. Cântăreața avea doar 37 de ani
Sursa foto: Profimedia
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Cântăreața britanică Lauren Bennett, devenită celebră în întreaga lume datorită piesei „Party Rock Anthem”, interpretată alături de LMFAO, a murit la vârsta de 37 de ani. Află mai multe detalii!

Lauren Bennett a murit

Vestea a fost anunțată de fostele sale colege din trupa G.R.L., care au transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale. Cauza decesului nu a fost făcută publică, informează Yahoo.

„Cu profundă tristețe vă împărtășim vestea trecerii în neființă a iubitei noastre Lauren. Inimile noastre sunt frânte și nu putem exprima în cuvinte cât de mult a însemnat pentru noi. Vom prețui pentru totdeauna dragostea, râsetele și amintirile pe care ni le-a oferit”, au scris membrele G.R.L. în mesajul de adio.

„Party Rock Anthem” a fost desemnată de Billboard drept a cincea cea mai de succes piesă din toate timpurile, după ce a petrecut șase săptămâni pe primul loc în clasamentul Hot 100, în 2011. Lauren Bennett a apărut, alături de membrii LMFAO, și în videoclipul oficial al melodiei, care a strâns peste 2,5 miliarde de vizualizări pe YouTube.

Lauren Bennett, membră a formației pop G.R.L.

În 2014, artista s-a alăturat trupei pop G.R.L., creată ca o relansare a grupului american de fete The Pussycat Dolls, alături de Paula Van Oppen, Natasha Slayton, Simone Battle și Emmalyn Estrada. Cel mai mare succes al formației a fost piesa „Ugly Heart”, lansată în 2014. În același an, membrele G.R.L. au colaborat cu Pitbull pentru piesa „Wild Wild Love”.

Trupa a trecut printr-o tragedie în 2014, când colega lor Simone Battle și-a pus capăt zilelor, iar Lauren s-a implicat ulterior în campanii de conștientizare privind sănătatea mintală. De-a lungul anilor, artista a lansat și muzică solo și a continuat să colaboreze cu producători și interpreți din zona pop și dance. Potrivit presei internaționale, Bennett avea o fiică.

Lauren Bennett și-a împrumutat vocea și pentru coloanele sonore ale filmelor „Date Night” și „21 Jump Street”.

„Vom prețui pentru totdeauna dragostea, râsetele și nenumăratele amintiri pe care ni le-a oferit. Spiritul ei minunat a atins atât de multe vieți, iar lipsa ei va fi resimțită profund. Va rămâne pentru totdeauna iubită”, se arată în mesajul transmis de membrele trupei G.R.L.

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