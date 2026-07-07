A murit Lauren Bennett, vocea hitului „Party Rock Anthem” al formației LMFAO. Cântăreața avea doar 37 de ani

Cântăreața britanică Lauren Bennett, devenită celebră în întreaga lume datorită piesei „Party Rock Anthem”, interpretată alături de LMFAO, a murit la vârsta de 37 de ani. Află mai multe detalii!

Lauren Bennett a murit

Vestea a fost anunțată de fostele sale colege din trupa G.R.L., care au transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale. Cauza decesului nu a fost făcută publică, informează Yahoo.

„Cu profundă tristețe vă împărtășim vestea trecerii în neființă a iubitei noastre Lauren. Inimile noastre sunt frânte și nu putem exprima în cuvinte cât de mult a însemnat pentru noi. Vom prețui pentru totdeauna dragostea, râsetele și amintirile pe care ni le-a oferit”, au scris membrele G.R.L. în mesajul de adio.

„Party Rock Anthem” a fost desemnată de Billboard drept a cincea cea mai de succes piesă din toate timpurile, după ce a petrecut șase săptămâni pe primul loc în clasamentul Hot 100, în 2011. Lauren Bennett a apărut, alături de membrii LMFAO, și în videoclipul oficial al melodiei, care a strâns peste 2,5 miliarde de vizualizări pe YouTube.

Lauren Bennett, membră a formației pop G.R.L.

În 2014, artista s-a alăturat trupei pop G.R.L., creată ca o relansare a grupului american de fete The Pussycat Dolls, alături de Paula Van Oppen, Natasha Slayton, Simone Battle și Emmalyn Estrada. Cel mai mare succes al formației a fost piesa „Ugly Heart”, lansată în 2014. În același an, membrele G.R.L. au colaborat cu Pitbull pentru piesa „Wild Wild Love”.

Trupa a trecut printr-o tragedie în 2014, când colega lor Simone Battle și-a pus capăt zilelor, iar Lauren s-a implicat ulterior în campanii de conștientizare privind sănătatea mintală. De-a lungul anilor, artista a lansat și muzică solo și a continuat să colaboreze cu producători și interpreți din zona pop și dance. Potrivit presei internaționale, Bennett avea o fiică.

Lauren Bennett și-a împrumutat vocea și pentru coloanele sonore ale filmelor „Date Night” și „21 Jump Street”.

„Vom prețui pentru totdeauna dragostea, râsetele și nenumăratele amintiri pe care ni le-a oferit. Spiritul ei minunat a atins atât de multe vieți, iar lipsa ei va fi resimțită profund. Va rămâne pentru totdeauna iubită”, se arată în mesajul transmis de membrele trupei G.R.L.

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