Victoria naționalei Angliei împotriva Mexicului, din optimile de finală ale Campionatului Mondial de Fotbal, a fost umbrită de o accidentare de-a dreptul stupidă suferită după fluierul de final de către mijlocașul Jordan Henderson.

Henderson va rata restul turneului final după ce a suferit o fractură la braț în timpul festivităților de după victoria cu 3-2 în fața Mexicului, informează BBC.

Jordan Henderson s-a accidentat la braț

Accidentul s-a produs imediat după fluierul final al partidei disputate pe stadionul Azteca. Potrivit presei britanice, Henderson a încercat să treacă peste un panou publicitar pentru a se alătura colegilor și suporterilor aflați în tribune, însă a alunecat și a căzut violent pe mână. Fotbalistul a fost transportat de urgență la spital, după ce a primit îngrijiri medicale chiar pe gazon și i-a fost administrat oxigen.

Federația Engleză de Fotbal a confirmat ulterior că internaționalul în vârstă de 36 de ani a suferit o fractură care necesită intervenție chirurgicală. Din acest motiv, Henderson a fost scos din lot pentru restul Cupei Mondiale.

Selecționerul Thomas Tuchel a declarat că este o veste extrem de tristă pentru întreaga echipă.

„Este o accidentare serioasă și suntem cu toții alături de Jordan. Este devastat că nu va mai putea continua la acest turneu”, a transmis tehnicianul Angliei, citat de BBC.

Jordan Henderson va fi operat

Deși nu a evoluat în partida cu Mexicul, Henderson s-a aflat pe banca de rezerve și s-a implicat activ în susținerea echipei. În timpul meciului a primit chiar și un cartonaș galben pentru proteste, iar după calificare s-a alăturat colegilor în sărbătorirea alături de fani, moment în care s-a produs accidentul.

Henderson a fost însoțit la un spital din Ciudad de Mexico de un membru al staffului naționalei Angliei după meciul de luni și nu s-a mai întors împreună cu echipa la baza de pregătire din Kansas City. Din primele informații, se pare că fractura este una serioasă, astfel că fotbalistul va trebui supus unei intervenții chirurgicale.

Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, mijlocașul lui Brentford își dorește să rămână alături de lotul Angliei pe tot parcursul șederii echipei în Statele Unite, chiar dacă accidentarea îl împiedică să mai evolueze la Cupa Mondială.

Anglia s-a calificat în sferturile de finală după victoria spectaculoasă cu 3-2 în fața Mexicului, obținută după un meci extrem de disputat. Echipa pregătită de Thomas Tuchel va înfrunta Norvegia în lupta pentru un loc în semifinale.

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