Puya, moment tensionat în fața fanilor. Artistul s-a enervat în timpul show-ului

Puya a avut parte de o experiență neobișnuită. Artistul a fost oprit în mijlocul concertului pe care îl susținea la Ghimbav, în județul Brașov, de cineva din echipa de organizare. Acesta a avut o reacție fermă, iar clipul a devenit viral pe rețelele de socializare.

Prestația artistului a fost oprită de cineva din echipa de organizare, pentru că un spectator s-a urcat pe stâlp, iar ei își doreau să îi transmită să coboare. Puya a rămas uimit de gestul organizatorului, ba mai mult, s-a indignat. Acesta a transmis un mesaj uluitor, deoarece nu a fost de acord cu intervenția celor din jur. Momentul a fost filmat și a devenit viral în mediul online.

Puya, oprit în timpul unui concert

Puya este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din România. El are numeroase piese care au ajuns hituri, astfel că este invitat la diverse concerte, pentru a-i bucura pe fani. Acesta s-a confruntat de mai multe ori cu incidente în timp ce se afla pe scenă, iar la ultimul show pe care l-a susținut la Ghimbav, în județul Brașov, s-a întâmplat la fel.

Acesta a fost oprit de cineva din echipa de organizare, prin semne, pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la o persoană care s-a urcat pe stâlp. Deși momentul a fost periculos, Puya nu a fost mulțumit de gestul autorităților de a-i întrerupe spectacolul.

-Oprește! Ce vrei de la mine? -Să se dea jos de pe stâlp! -Ești de la poliție? De la scenă? Păi și îmi oprești mie concertul ca să îi spun ăluia să se dea jos de pe stâlp? Ferească Dumnezeu! Băi, fraților, hai ca să înțelegeți: aici, când se suie lumea pe scenă, face un spectacol. Mă oprești din spectacol…este treaba lui dacă vrea să stea acolo, a fost doar o parte din dialogul pe care l-a purtat Puya cu organizatorul.

Cum au reacționat internauții

După ce videoclipul a devenit viral, oamenii au reacționat imediat. În timp ce unii au fost de acord cu organizatorii, alții l-au susținut pe artist, spunând că nu este de datoria lui să se ocupe de siguranța publicului.

„Era normal să oprească tentativa de concert! Eram fan Puya…”/ „Siguranța spectatorilor e prioritară la evenimente”/„ Pentru Puya? De aia ai oamenii care se ocupă de restul chestiilor. Nu e de datoria artistului să facă asta. Organizatorii, paza, ei ce fac?”, sunt doar câteva dintre comentariile internauților.

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