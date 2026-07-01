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Andrei Singureanu, fostul concurent X Factor, a fost dat dispărut! Familia se gândește la ce e mai rău

De: Denisa Crăciun 01/07/2026 | 17:43
Andrei Singureanu, fostul concurent X Factor, a fost dat dispărut! Familia se gândește la ce e mai rău
Andrei Singureanu, fost concurent X Factor, dat dispărut/ sursa foto: captură Antena 1
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Un fost concurent de la show-ul de talente X Factor a dispărut fără urmă. Prietenii săi au început o căutare de amploare și cer ajutorul tuturor în mediul online. Apropiații speră să îl găsească cât mai repede, în viață.

Andrei Singureanu, un fost concurent de la X Factor, nu mai este de găsit din data de 5 iunie 2026. Acesta locuia în Porto, acolo unde muncea. Părinții au anunțat imediat autoritățile despre dispariția lui, iar acum colegii, au tras un semnal de alarmă în mediul online. Mai mult decât atât, au început o căutare de amploare și cer sprijinul voluntarilor care își doresc să ofere o mână de ajutor.

Andrei Singureanu, fost concurent X Factor, dat dispărut/ sursa foto: captură Antena 1
Andrei Singureanu, fost concurent X Factor, dat dispărut/ sursa foto: captură Antena 1

Andrei Singureanu a fost dat dispărut

Familia lui Andrei a transmis că ultima dată când au dat de el a fost în data de 5 iunie, în jurul orei 18:05, atunci când se afla în localitatea Marateca. Unele indicii duc către o pistă conform căreia, fostul concurent X Factor se îndrepta spre regiunea Algarve, acolo unde urma să se întâlnească cu un cetățean german de origine română. Bărbatul i-ar fi propus să participe la vopsirea unei ambarcațiuni, în schimbul cazării și al mesei. Totuși, întâlnirea nu se poate confirma.

De asemenea, colegii din cinematografie a lui Andrei Singureanu au cerut ajutorul în mediul online, pentru adunarea a cât mai multor voluntari, pentru a-l găsi pe bărbat. Mai exact, ei caută acum susținere în ceea ce privește transportul până în Porto, combustibil și cazare. Un alt aspect important al anchetei este că acesta ar fi găsit oferta pe platforma Reddit, iar ambarcațiunea la care urma să lucreze se află în portul Lagos, sudul Portugaliei.

Semnalmentele lui Andrei Singureanu:

Vârsta: 32 de ani;

Înălțime: 1,85 metri;

Greutate: aproximativ 60 de kilograme;

Păr șaten închis/ brunet;

Ochi căprui.

Cine este Andrei Singureanu

Bărbatul a participat la cel de-al 11-lea sezon X Factor. Puya, juratul concursului de muzică, s-a enervat atunci când Andrei Singureanu a urcat pe scenă și asta pentru că a început să interpreteze piesa „Viața bună”, din repertoriul trupei „La Familia”. În acel moment, Puya s-a dus lângă el, i-a luat microfonul și a cerut să cânte el piesa, dându-i câteva sfaturi concurentului.

Oprește-te! Fii atent! M-ai enervat acum. Dă-mi puțin microfonul. Pune-mi mie negativul. În primul rând trebuie să ai ritm, nu ai cum să cânți dacă nu ai ritm, a declarat Puya, pe scena X Factor.

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