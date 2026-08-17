Te simți perfect sănătos? Mihail Pautov avertizează: Ce se poate întâmpla în artere fără niciun simptom

„Cum îți așterni, așa dormi” este o vorbă veche care se poate aplica foarte bine și sănătății inimii. Medicul Mihail Pautov le atrage atenția românilor că o parte dintre problemele cardiovasculare care devin evidente după 40 sau 50 de ani încep, de fapt, să se formeze mult mai devreme. Depunerile de grăsime de la nivelul arterelor pot apărea încă din tinerețe și pot evolua ani întregi fără simptome, iar fumatul, tensiunea arterială ridicată și colesterolul crescut contribuie la accelerarea acestui proces.

Mihail Pautov: „Infarctul de la 50 de ani, de cele mai multe ori, se clădește până la 25”

Problemele cardiovasculare nu apar neapărat dintr-odată odată cu înaintarea în vârstă. Mihail Pautov explică faptul că procesul care poate conduce în cele din urmă la un infarct începe uneori cu zeci de ani înainte ca persoana respectivă să simtă că ceva este în neregulă.

Medicul atrage atenția asupra faptului că modificări ale arterelor au fost observate inclusiv la persoane foarte tinere, care aparent erau sănătoase.

„Infarctul de la 50 de ani, de cele mai multe ori, se clădește până la 25. Fii atent aici! În autopsii la tineri între 15 și 34 de ani s-au găsit deja depuneri de grăsime pe artere, chiar la persoane perfect sănătoase sau într-o aparentă sănătate”, explică medicul Mihail Pautov.

Ce se întâmplă, de fapt, cu arterele

Arterele sunt vasele prin care sângele ajunge către organele vitale. Problemele apar atunci când, în timp, la nivelul pereților arteriali se dezvoltă plăci de aterom. Mihail Pautov folosește o comparație foarte simplă pentru a explica fenomenul: depunerile care se acumulează treptat pot fi asemănate cu cele care se formează pe o conductă veche.

Anumiți factori de risc, precum hipertensiunea arterială, colesterolul crescut și fumatul, favorizează dezvoltarea aterosclerozei.

„Arterele tale duc sânge arterial către creier, inimă și alte organe. Doar că atunci când acel sânge are tensiune mare, are colesterolul crescut și necontrolat și tu fumezi, toate astea accelerează depunerile de grăsime pe acele artere, ca un calcar care se depune pe țeava veche de bloc.”

Procesul poate continua ani întregi fără simptome

Pericolul aterosclerozei vine și din faptul că poate evolua o perioadă îndelungată fără manifestări evidente. O persoană se poate simți bine, în timp ce procesul de formare a plăcilor de aterom continuă.

Complicația majoră poate apărea atunci când o astfel de placă se rupe și favorizează formarea unui cheag care blochează circulația sângelui printr-o arteră coronară.

„Și placa asta crește încet, ani la rând, fără niciun fel de simptome. Iar când placa asta se rupe, pur și simplu înfundă vasul și uite așa brusc apare infarctul”, spune Mihail Pautov.

Partea bună: procesul este lent și există timp pentru prevenție

Tocmai faptul că ateroscleroza se dezvoltă în timp poate reprezenta un avantaj. Factorii de risc cardiovascular pot fi identificați și controlați înainte de apariția unei complicații severe.

Medicul vorbește despre importanța analizelor și, în special, despre cunoașterea valorilor colesterolului. Descoperirea unor valori crescute poate reprezenta semnalul care determină o persoană să ia măsuri și să discute cu medicul despre reducerea riscului cardiovascular.

„Partea bună însă este că tot procesul e lent și asta înseamnă că poți să-l prinzi astfel, uitându-te la un set simplu de analize. Să-ți știi colesterolul te poate pune pe gânduri și te poate pune pe drumul cel bun. Adică poți de acum să acționezi și să-l scazi.”

Primul semn al aterosclerozei poate fi chiar infarctul

Mesajul transmis de Mihail Pautov este cu atât mai important cu cât ateroscleroza poate rămâne tăcută multă vreme. Absența simptomelor nu înseamnă automat că arterele sunt sănătoase, iar consecințele unui proces început cu mulți ani înainte pot deveni vizibile abia la maturitate.

„De cele mai multe ori, primul semn al aterosclerozei este chiar infarctul. Infarctul de la 50 de ani.”

În acest context, vechea expresie „cum îți așterni, așa dormi” capătă și un sens legat de sănătate: o parte importantă din riscul cardiovascular de mai târziu este influențată de factorii acumulați de-a lungul anilor. Monitorizarea tensiunii arteriale și a colesterolului, evitarea fumatului și controalele medicale periodice pot contribui la reducerea acestui risc.

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