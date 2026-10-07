BANCUL ZILEI | Zâna Măseluță

BANCUL ZILEI | Zâna Măseluță
Bancul zilei
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Suntem deja la jumătatea săptămânii, iar weekendul pare încă destul de departe. Până să ne putem bucura însă de zilele libere, avem nevoie de o mică pauză de la agitația cotidiană. Pentru a schimba puțin ritmul și a aduce un zâmbet pe chipurile cititorilor, CANCAN.RO vine cu un banc savuros, numai bun pentru o doză de bună dispoziție. În centrul atenției se află zâna Măseluță, care pare că nu se grăbește deloc să-și facă apariția.

– Mamă, mi-a căzut un dinte, o să vină zână Măseluță?

– Nu, nu vine.

– De ce, mamă?

– Pentru că îți cad dinții din cauza băuturii, ai 44 de ani, Valentine.

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Ce fac românii sâmbătă și duminică

– Ce fac românii sâmbăta?
– Merg la cumpărături de parcă vine sfârșitul lumii.
– Duminică?
– Mănâncă tot, ca să nu expire.

Bulă face pe miliardarul la Otopeni

Bulă o face pe miliardarul pe Aeroportul Otopeni și își ia pizza. A văzut cu ochii lui: 50 de lei o felie de pizza. Nu s-a putut abține și și-a luat. A dat 50 de lei pe felia de pizza și a mai pus încă 200 de lei, spre uimirea vânzătoarei, care l-a întrebat:

– Domnule Bulă, dar ăștia 200 de lei pentru ce sunt?

– Ca să îmi dați și un șezlong, să mă simt ca la Mamaia, că anul ăsta nu am apucat să merg!

Bulă și Bubulina la Insula Iubirii

Bulă și Bubulina participă la Insula Iubirii. Înainte să plece în Thailanda, Bulă o întreabă pe nevastă-sa:
– Bubulino, ia spune-mi mie: Cum ai reacționa dacă, la bonfire, m-ai vedea sărutându-mă cu o ispită?
– Bula, ca o soție înțelegătoare și grijulie ce sunt, o să te vizitez în fiecare zi la spital.

Bulă și Bubulina la Insula Iubirii

Bulă și Bubulina participă la Insula Iubirii. Înainte să plece în Thailanda, Bulă o întreabă pe nevastă-sa:
– Bubulino, ia spune-mi mie: Cum ai reacționa dacă, la bonfire, m-ai vedea sărutându-mă cu o ispită?
– Bula, ca o soție înțelegătoare și grijulie ce sunt, o să te vizitez în fiecare zi la spital.

La telefon

Telefonul sună acasă la Bulă. Mama lui răspunde, ascultă puțin, apoi îl strigă:
– Bulă, vino repede la telefon! Este dirigintele tău.
Bulă se apropie încet, ia receptorul și spune speriat:
– Alo?
La celălalt capăt se aude vocea severă:
– Bulă, notele tale sunt o catastrofă! La matematică ai patru, la istorie tot patru…
Bulă răsuflă ușurat și zice:
– Aaa, domnule profesor, păi nu vă faceți griji, eu nu sunt superstițios!

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