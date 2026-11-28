Insula Iubirii a ajuns aproape de final, iar ediția din această seară se anunță una incendiară. Cuplurile rămase au parte de confruntarea finală, la ultimul bonfire. Primii care au stat în fața lui Radu Vâlcan la ultima ceremonie a focului au fost Remi Dobre și Bianca Iotu. Ambii au picat în ispită, iar decizia finală nu a fost prea greu de luat pentru ei, însă s-a lăsat cu lacrimi.

Cu o relație de aproape patru ani, Bianca Iotu și Remi Dobre au acceptat testul Insula Iubirii ca un ultimatum pentru cuplul lor. Cei doi au vrut să afle dacă are rost să își facă planuri de viitor împreună sau dacă își țin „locul ocupat” unul altuia. Ei bine, după aproape patru săptămâni petrecute în Thailanda, aceștia au aflat răspunsul.

Final de poveste pentru Bianca Iotu și Remi Dobre

Bonfire-ul dintre Bianca Iotu și Remi Dobre a fost unul cu de toate. Au curs replicile tăioase, au existat și multe zâmbete, dar și lacrimi. Cei doi au urmărit parcursul lor și au privit cum fiecare a picat în ispită. Bianca s-a lăsat purtată de val cu ispita Narcis Bujor, iar Remi deja a început o nouă relație cu ispita Daniela Pană.

Așa că, atunci când Radu Vâlcan a pus marea întrebare, răspunsul a fost unul destul de simplu. Cei doi au decis să plece separați și să pună punct poveștii lor.

Momentul s-a dovedit însă unul destul de greu pentru Remi Dobre, care se pare că abia acum a realizat că, de fapt, a iubit-o pe Bianca, în ciuda celor întâmplate.

„Eu aici am plâns pentru că e prima dată, la 23 de ani, când am conștientizat ce înseamnă iubirea și că am simțit-o. Și am început să plâng și mai tare când am conștientizat cât de tristă e situația să conștientizezi că iubirea ai trăit-o la timpul trecut. Așa că ultimul cuvânt din partea mea către tine: Bianca, te-am iubit”, a declarat Remi Dobre.

După ce i-a spus pentru prima dată Biancăi că o iubește, Remi Dobre și-a revenit rapid atunci când Daniela Pană a ajuns lângă el. Cei doi s-au sărutat și s-au îmbrățișat în fața lui Radu Vâlcan și au declarat că vor să plece împreună acasă.

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Foto: Instagram