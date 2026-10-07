Familia lui Vlad Bălțățeanu, alături de el până în ultima clipă. Cum a încercat să-l salveze

Familia lui Vlad Bălțățeanu, alături de el până în ultima clipă. Cum a încercat să-l salveze
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Noi informații ies la iveală în cazul morții Valentinei, tânăra al cărei trup a fost descoperit într-o valiză abandonată în râul Olt. Unchiul lui Vlad Bălțățeanu, principalul suspect în dosar, a vorbit despre ce s-ar fi întâmplat în casa familiei în perioada anchetei și despre reacția mamei tânărului atunci când polițiștii au venit pentru percheziții.

Unchiul tânărului a povestit că se afla în casă în noaptea în care Valentina ar fi fost ucisă. Acesta ar fi fost obligat să rămână în locuință după ce Vlad l-a agresat și i-ar fi provocat mai multe leziuni. Pentru a evita un nou conflict, bărbatul ar fi dormit într-o cameră separată de cea în care se aflau Vlad și Valentina.

Familia lui Vlad Bălțățeanu încearcă să îl salveze

Ulterior, când polițiștii au venit la adresă pentru a face percheziții, unchiul susține că mama suspectului i-ar fi cerut să plece. Mai mult, femeia ar fi încercat să îl determine să nu discute cu oamenii legii. Bărbatul spune că nu avea informații despre momentul în care Valentina și-a pierdut viața și că nu a asistat la vreo ceartă între cei doi.

În cadrul emisiunii Acces Direct, acesta a încercat să explice atitudinea familiei. În opinia lui rudele lui Vlad au încercat să ascundă anumite informații pentru a-l proteja, fie s-ar fi temut de reacția tânărului.

„Am fost, da (n.r. prezent când au venit polițiștii). A zis (n.r. mama lui Vlad) să plec acasă. A fost poliția acolo și a zis Cătăline, pleacă acasă. A zis să nu le spun, dar eu nu știu nimic despre ce s-a întâmplat în seara aceea cu ei. Ori că ascundea ceva, ori îi era frică de el. Eu nu i-am văzut niciodată certându-se sau să se bată între ei”, a declarat unchiul lui Vlad Bălțățeanu, la Acces Direct.

În paralel, apar și informații provenite de la unul dintre prietenii lui Vlad. Acesta ar fi spus că suspectul nu și-ar aminti cu exactitate dacă a ucis-o pe Valentina, după ce ar fi consumat alcool și ar fi agresat-o. Totodată, ar fi susținut că în locuință s-ar mai fi aflat o persoană. Informațiile nu au fost confirmate de Vlad Bălțățeanu, iar până la proba contrarie, are prezumția de nevinovăție.

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Ce ar fi consumat Vlad Bălțățeanu în noaptea tragediei. Amicul său a făcut dezvăluirea!

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