Necazuri mari pentru campionul Lucian Bute! A fost evacuat din cauza datoriilor

Necazuri mari pentru campionul Lucian Bute! A fost evacuat din cauza datoriilor
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Lucian Bute a fost obișnuit ani la rând să-și tranșeze meciurile în ring, însă numele fostului campion mondial apare acum într-o confruntare cu totul diferită. Clubul sportiv care îi poartă numele a ajuns în instanță după un conflict cu Primăria Galați, iar verdictul nu a fost deloc unul favorabil. Municipalitatea a cerut rezilierea contractului și evacuarea dintr-un spațiu pe care asociația îl folosea, după ce în acte au apărut chirii restante și penalități. CANCAN.RO  are detalii în exclusivitate. 

Procesul a fost deschis de Municipiul Galați împotriva Asociației Club Sportiv „Lucian Bute”, iar pe 28 august 2026 Judecătoria Galați a dat câștig de cauză autorităților locale.

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Potrivit soluției instanței, judecătorii au dispus rezilierea contractului privind spațiul de aproximativ 250 de metri pătrați din strada Siderurgiștilor și evacuarea asociației, împreună cu bunurile sale. Mai mult, clubul a fost obligat să achite și sumele restante.

Din actele dosarului rezultă că este vorba despre 1.554 de lei reprezentând chirie restantă pentru perioada 1 ianuarie – 15 septembrie 2025, la care se adaugă 193 de lei penalități de întârziere. Asociația trebuie, totodată, să achite chiria aferentă perioadei de până la eliberarea efectivă a spațiului.

Cu alte cuvinte, meciul cu Primăria s-a terminat, cel puțin în primă instanță, cu o decizie de evacuare.

Situația devine și mai interesantă dacă ne uităm însă la cifrele raportate de asociație în ultimii ani.

Datorii în România, viață liniștită la Montreal

În 2024, ACS Lucian Bute a înregistrat o pierdere de peste 35.000 de lei, datorii pe termen scurt de peste 100.000 de lei și capitaluri proprii negative. Un an mai târziu, cifrele s-au îmbunătățit, iar asociația a raportat profit, însă în bilanț au rămas în continuare datorii importante.

Rămâne de văzut dacă reprezentanții asociației vor reuși să întoarcă situația în calea de atac sau dacă decizia va însemna, definitiv, pierderea spațiului.

De mai bine de două decenii, Lucian Bute și-a mutat viața peste Ocean. Fostul campion locuiește în Canada de aproximativ 21 de ani, stabilindu-se la Montréal, acolo unde trăiește alături de soția sa și cei doi copii. De altfel, Bute povestea recent că micuții s-au născut în Canada și că familia duce acolo o viață liniștită, departe de agitația care i-a marcat anii de glorie din ring. Chiar dacă și-a construit o viață nouă în Québec, fostul pugilist revine frecvent în România.

Lucian Bute s-a retras din boxul profesionist, după o carieră în care a ajuns campion mondial IBF la categoria supermijlocie. Ultimul său meci a avut loc în februarie 2017, în fața lui Eleider Álvarez, iar ulterior fostul pugilist și-a anunțat oficial retragerea din ring.

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