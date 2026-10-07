Nadia a murit în apropierea unei stații de autobuz, la 16 ani. Bărbatul vinovat pentru accidentul din Marea Britanie a fugit de la fața locului

Nadia a murit în apropierea unei stații de autobuz, la 16 ani. Bărbatul vinovat pentru accidentul din Marea Britanie a fugit de la fața locului
Nadia Mucha/ sursa foto: colaj CANCAN
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O tragedie cumplită a avut loc în Anglia. O adolescentă de doar 16 ani a murit într-un accident în apropierea unei stații de autobuz. Ea a fost transportată la spital, grav rănită, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru ea. 

Nadia Mucha, fata de 16 ani, a fost găsită pe Rooks Nest Road, în Wakefield, Anglia, în seara zilei de 29 septembrie, în jurul orei 20:33. Aceasta a fost accidentată mortal, prezentând răni grave. La fața locului s-au deplasat echipajele medicale care au transportat-o de urgență la spital. La patru zile după tragedie, adolescenta a murit. În prezent, autoritățile au deschis o anchetă, dar au și arestat o persoană suspectă în acest caz care ar fi provocat accidentul și nu ar fi oprit.

Adolescentă accidentată mortal în apropierea unei stații de autobuz

Nadia Mucha/ sursa foto: social media

Nadia Mucha/ sursa foto: social media

După patru zile, starea Nadiei s-a înrăutățit, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru ea. Tânăra suferise răni grave la nivelul capului și al zonei toracice. În același timp, autoritățile din Marea Britanie au început o anchetă de amploare. Aceștia sunt de părere că a avut un accident mortal, iar șoferul mașinii nu a oprit să vadă ce s-a întâmplat.

Ei încearcă să stabilească circumstanțele în care a avut loc tragedia. Totodată, în urma cercetărilor efectuate de Echipa pentru Omoruri și Investigații Majore, au identificat un bărbat în vârstă de 25 de ani și l-au arestat. Cu toate acestea, anchetatorii continuă cercetările și fac apel la persoanele care ar fi văzut tragedia, pentru a le oferi mai multe detalii.

Familia și apropiații Nadiei sunt îngenunchiați de durere

Dispariția tinerei a îndoliat o comunitate întreagă. Prietenii și familia își plâng durerea pe rețelele de socializare. Verișoara Nadiei a descris-o drept „cea mai frumoasă, altruistă, grijulie, iubitoare, blândă, generoasă și amuzantă” persoană.

„Este atât de trist. Gândurile și rugăciunile mele se îndreaptă către familia ei. Odihnește-te în pace, N. Este sfâșietor” / „Odihnește-te în paradis, N. O fată atât de frumoasă, cu toată viața înainte. Mă gândesc la familia și la numeroșii tăi prieteni în această perioadă atât de tristă”, sunt alte mesaje pe care apropiații le-au lăsat în semn de omagiu în mediul online.

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