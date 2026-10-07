Cât valorează un Premiu Nobel. De unde provin banii

Premiul Nobel recompensează cercetarea științifică, operele literare și acțiunile pe care Fundația Nobel le consideră exemple de contribuție în folosul umanității. Premiul Nobel include o diplomă, o medalie și o sumă de bani. Iată cât valorează un Premiu Nobel și de unde provin banii.

Cât valorează un Premiu Nobel

În fiecare an, Fundația Nobel stabilește valoarea premiului în bani acordat fiecărui laureat Nobel. Premiul în bani este de aproximativ 1,16 milioane de euro. Uneori, suma este acordată unei singure persoane, însă premiul poate fi împărțit între doi sau trei laureați.

Greutatea exactă a unei medalii Nobel variază, însă fiecare medalie este realizată din aur verde de 18 carate, placat cu aur de 24 de carate (aur pur), și cântărește în medie aproximativ 175 de grame.

În 2012, 175 de grame de aur valorau aproximativ 7.756 euro. În prezent, o medalie Nobel valorează peste 8.874 de euro.

Medalia Premiului Nobel poate valora chiar mai mult decât greutatea sa în aur dacă este scoasă la licitație. În 2015, Premiul Nobel al laureatului Leon Max Lederman a fost vândut la licitație pentru 678.861 de euro. Familia lui Lederman a folosit banii pentru a acoperi cheltuielile medicale asociate luptei savantului cu demența.

De unde vin banii pentru Premiul Nobel

Premiul Nobel aduce un prestigiu care se traduce și în valoare pentru universitatea sau instituția de care este afiliat laureatul. Universitățile și companiile devin mai competitive pentru obținerea granturilor, sunt mai bine pregătite pentru strângerea de fonduri și atrag studenți și cercetători de top. Un studiu publicat în 2008 în Journal of Health Economics indică, de asemenea, că laureații Nobel trăiesc cu unul până la doi ani mai mult decât colegii lor.

Premiul Nobel provine din averea inventatorului suedez Alfred Nobel, care a stabilit în testamentul său din 1895 ca aceasta să fie folosită pentru a recompensa persoanele care „au adus cel mai mare beneficiu umanității”. Banii nu sunt cheltuiți direct, ci sunt investiți de Fundația Nobel, iar premiile acordate anual sunt finanțate din randamentele acestor investiții, care au ajuns la peste 640 de milioane de dolari în 2024.

Alfred Nobel, chimistul suedez și inventatorul dinamitei, a instituit premiile prin testamentul său din 1895, lăsând cea mai mare parte a averii sale pentru finanțarea acestora. El a dorit ca dobânda generată de acest fond să fie „distribuită anual” persoanelor care au avut cea mai importantă contribuție la umanitate în domeniile fizicii, chimiei, fiziologiei sau medicinei, literaturii și păcii. Primele premii au fost acordate în 1901, la cinci ani după moartea sa.

Nobel nu a lăsat o sumă fixă de bani care să fie distribuită în fiecare an. În schimb, Fundația Nobel investește averea inițială, în valoare de aproximativ 3,3 milioane de dolari în 1895, și folosește veniturile obținute pentru a acoperi premiile, medaliile și costurile administrative, care se ridicau la aproximativ 14,5 milioane de dolari pe an în 2024. Această strategie de investiții a făcut ca fondul să crească de aproape 200 de ori, contribuind la menținerea pe termen lung a finanțării premiilor.

Curiozități despre Premiul Nobel

Din 1901, Premiile Nobel au fost acordate unor persoane și organizații pentru activitatea care a dus la progrese importante pentru omenire, în conformitate cu dorința fondatorului premiilor, inventatorul Alfred Nobel.

Laureații din 2026 vor fi anunțați între 5 și 12 octombrie, începând cu Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină, luni, de la ora 11:30 (09:30 GMT).

Iată cinci lucruri de știut despre premii și fondatorul lor.

În detenție

Din 1901, cinci laureați ai Premiului Nobel pentru Pace au fost împiedicați să participe la ceremonia de decernare a premiilor de la Oslo.

În 1936, jurnalistul și pacifistul german Carl von Ossietzky se afla într-un lagăr de concentrare nazist.

Lidera opoziției din Myanmar, Aung San Suu Kyi, se afla în arest la domiciliu când a câștigat premiul în 1991. Deși junta i-a permis să părăsească țara, ea a refuzat de teamă că nu va mai putea reveni.

În 2010, disidentul chinez Liu Xiaobo se afla în închisoare. Scaunul său a rămas gol în timpul ceremoniei, iar premiul a fost așezat pe acesta.

În 2022, activistul belarus pentru drepturile omului Ales Bialiatski se afla în închisoare. El a fost reprezentat de soția sa, Natalia Pinchuk.

În 2023, activista iraniană Narges Mohammadi se afla în închisoarea Evin din Iran când i-a fost acordat premiul.

Tineri și vârstnici

În 2014, activista pakistaneză pentru drepturile omului Malala Yousafzai, în vârstă de 17 ani, a devenit cea mai tânără laureată a unui Premiu Nobel.

Un alt laureat neobișnuit de tânăr a fost australianul Lawrence Bragg, care a câștigat Premiul Nobel pentru Fizică împreună cu tatăl său în 1915, la vârsta de 25 de ani, pentru o cercetare realizată când avea 21 de ani.

Activista irakiană Nadia Murad a primit, de asemenea, Premiul Nobel pentru Pace la vârsta de 25 de ani, în 2018, pentru eforturile sale în sprijinul minorității yazidi.

La polul opus, americanul John Goodenough a fost cea mai vârstnică persoană care a devenit laureat Nobel. A câștigat Premiul Nobel pentru Chimie în 2019, la vârsta de 97 de ani, pentru activitatea sa în domeniul bateriilor litiu-ion, utilizate pentru alimentarea telefoanelor inteligente și a mașinilor electrice.

Cu un an înainte, compatriotul său Arthur Ashkin primise Premiul Nobel pentru Fizică la vârsta de 96 de ani.

Premii acordate postum

Din 1974, statutul Fundației Nobel prevede că premiul nu poate fi acordat postum.

Totuși, premiul poate fi acordat în continuare dacă laureatul moare între momentul anunțării câștigătorului, în octombrie, și ceremonia oficială de decernare a premiului, în decembrie.

Înainte de această modificare, doar două persoane câștigaseră un Premiu Nobel postum.

Una dintre ele a fost Dag Hammarskjöld, secretarul general suedez al Organizației Națiunilor Unite, care a murit într-un accident aviatic în 1961, dar a primit Premiul Nobel pentru Pace în același an.

În 1931, Premiul Nobel pentru Literatură a fost acordat postum unui alt suedez, poetul Erik Axel Karlfeldt.

În 2011, comitetul Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină l-a selectat pe Ralph Steinman din Canada, fără să știe că acesta murise cu doar trei zile înainte de anunțarea laureatului.

Cu toate acestea, fundația i-a acordat premiul.

Femeile laureate

Doar 68 dintre cele 633 de Premii Nobel acordate din 1901 au revenit femeilor, reprezentând aproximativ 10%, deși ponderea lor a crescut constant începând cu anii 2020.

Domeniile științifice au cea mai redusă reprezentare a femeilor printre laureați. Diferitele comitete care acordă premiile au refuzat în repetate rânduri să introducă cote, încurajând în schimb nominalizarea femeilor de știință.

Doar cinci femei au câștigat Premiul Nobel pentru Fizică, dintr-un total de 230 de laureați în acest domeniu, trei din 99 de laureați ai Premiului Nobel pentru Economie, opt din 200 de laureați ai Premiului Nobel pentru Chimie și 14 din 232 de laureați ai Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină.

Marie Curie a fost prima femeie laureată, în 1903, și este până în prezent singura femeie care a primit două Premii Nobel: mai întâi pentru Fizică, în 1903, iar apoi pentru Chimie, în 1911.

Nobel, poetul

Nobel a rămas în istorie drept inventatorul dinamitei, dar era și un iubitor al poeziei engleze și îi admira pe Percy Bysshe Shelley și Byron.

A scris poezie de-a lungul întregii sale vieți, uneori în suedeza sa natală, dar mai ales în limba engleză.

Într-o scrisoare adresată unui prieten, el scria: „Nu am nici cea mai mică pretenție de a-mi numi versurile poezie; scriu din când în când doar pentru a-mi alina depresia sau pentru a-mi îmbunătăți engleza.”

În 1862, la vârsta de 29 de ani și punându-și la îndoială talentul literar, i-a trimis unei tinere o scrisoare în limba franceză în care spunea: „Fizica este domeniul meu, nu scrisul.”

În 1896, anul morții sale, a scris o tragedie controversată în patru acte, intitulată „Nemesis”, inspirată de piesa „The Cenci” a lui Shelley, despre o femeie din Roma secolului al XVI-lea care își ucide tatăl incestuos.

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