Zi specială în familia lui Nicole Cherry! Fiica artistei, Anastasia, a împlinit vineri cinci ani, iar cântăreața a marcat momentul printr-un mesaj emoționant, publicat pe rețelele de socializare.

Nicole Cherry a devenit mamă pentru prima dată pe 27 noiembrie 2021, la vârsta de 22 de ani, când ea și Florin Popa au întâmpinat-o pe Anastasia.

La cinci ani de la acel moment, artista a publicat pe contul său de Instagram o serie de fotografii cu fiica ei, realizate de-a lungul timpului, însoțite de un mesaj în care a vorbit despre bucuria pe care micuța a adus-o în viața sa.

Ce mesaj i-a transmis Nicole Cherry fiicei sale

Artista i-a mărturisit Anastasiei că a depășit toate așteptările pe care le avea înainte de a deveni mamă.

Cântăreața i-a urat fiicei sale să fie sănătoasă, să se bucure de viață și să își păstreze optimismul. Totodată, Nicole Cherry i-a promis micuței că va avea întotdeauna parte de dragostea și de sprijinul său.

„La mulți ani lumii mele întregi! 5 ani de Anastasia, 5 ani de cea mai frumoasă iubire pe care am cunoscut-o vreodată. Ești exact așa cum te-am visat și infinit mai mult. Ai venit cu o lumină a ta și ai făcut ca tot ce ne înconjoară să fie mai frumos. Să fii sănătoasă, să râzi cu tot sufletul și să nu pierzi niciodată lumina pe care o porți în tine. Eu voi fi mereu aici să te iubesc, să te țin de mână și să-ți amintesc cât de minunată ești. Te iubesc infinit, mami!”, a transmis artista.

Nicole Cherry, despre echilibrul dintre viața personală și carieră

Nicole Cherry a vorbit și despre modul în care gestionează deciziile importante din viața sa. Artista recunoaște că este o fire impulsivă, însă spune că soțul său și membrii echipei sale o ajută să își găsească echilibrul.

Dacă în privința carierei obișnuiește să se consulte cu persoanele apropiate, cântăreața mărturisește că este mult mai spontană atunci când vine vorba despre schimbările de imagine.

„Sunt o fire în general impulsivă, dar această impulsivitate și faptul că sunt echilibrată de fiecare dată de echipa mea și de soțul meu cumva mă și definește ca artist și ca personalitate. Nu aș schimba niciodată nimic. Pur și simplu reușesc să mă echilibrez. Dacă e să iau o decizie când vine vorba despre cariera mea sau despre orice ține de viața mea, cu siguranță mă consult. Dar când e vorba de păr sau de lucruri care țin de aspectul meu, să știi că, de obicei, fac ceea ce-mi trece prin cap”, a declarat Nicole Cherry într-un interviu recent.

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