La mai mulți ani de la participarea în sezonul 4 al emisiunii „Insula Iubirii”, Bogdan Ionescu a revenit cu amănunte mai puțin cunoscute despre relația pe care a avut-o cu Hannelore Ulrich. Fostul concurent a vorbit despre perioada tumultuoasă pe care a traversat-o alături de fosta soție, dar și despre episoade care, potrivit spuselor sale, i-au schimbat complet perspectiva asupra căsniciei. Printre subiectele abordate s-au numărat suspiciunile de infidelitate, despărțirea, relația ulterioară a fostei partenere cu un prieten de-al său și o informație surprinzătoare legată chiar de noaptea nunții.

Povestea celor doi a fost urmărită de numeroși telespectatori în cadrul sezonului 4 al emisiunii „Insula Iubirii”. Apropierea dintre Hannelore și ispita Andi a provocat atunci tensiuni serioase în cuplu, iar revenirea în România nu a însemnat și rezolvarea problemelor. Deși au trecut printr-o despărțire temporară, cei doi au decis să își mai acorde o șansă și, în cele din urmă, au ajuns în fața altarului.

Cum ar fi descoperit că Hannelore vorbea cu un alt bărbat

Unul dintre cele mai importante episoade relatate în podcast are legătură cu momentul în care Bogdan ar fi descoperit că Hannelore păstra legătura cu un alt bărbat. Potrivit relatării sale, totul s-ar fi întâmplat la aproximativ trei luni după căsătorie.

Fostul concurent a povestit că, înainte de acest episod, s-a întâlnit cu o fostă colegă de-a sa, care fusese și prietenă cu Hannelore. În urma discuției, aceasta l-ar fi îndemnat să fie mai atent la comportamentul soției sale și să verifice ce se întâmpla în telefonul ei.

„Am intrat în casă și vorbea la telefon cu un bărbat. Atunci am realizat ce se întâmplă. Mai târziu am descoperit și un bilet de avion cumpărat pentru București”, a spus Bogdan în cadrul podcastului Face to Face.

La întoarcerea acasă, Bogdan ar fi observat că Hannelore purta o conversație video cu un bărbat, prin intermediul FaceTime. Situația i-ar fi trezit suspiciuni, motiv pentru care a intervenit și a încercat să afle identitatea persoanei cu care vorbea soția sa.

Mai mult, acesta susține că a descoperit ulterior că Hannelore avea deja cumpărat un bilet de avion către București, unde s-ar fi aflat bărbatul respectiv. În acea perioadă, relația lor a ajuns la final, iar cei doi s-au separat definitiv.

Bogdan, înșelat de Hannelore cu un prieten

După separarea de blondină, Bogdan a aflat că Hannelore l-a înșelat cu un bun prieten de-al său. În tot acest timp, cei doi au rămas căsătoriți, deoarece ea refuza să meargă la notar pentru a semna actele de divorț. După ce și-ar fi oficializat relația cu bărbatul în cauză, care ar fi fost invitat și în casa celor doi, Hannelore a acceptat să-i acorde divorțul lui Bogdan.

„După aceea ne-am despărțit și nu a vrut să divorțăm la notar timp de un an. Am stat căsătoriți în tot acest timp, după care ne-am regăsit și ne-am împăcat. Cred că am făcut-o (n.r. – ne-am împăcat) din singurătate și din prostia mea. După aceea m-a înșelat, din nou, cu un prieten de-ai mei și acolo s-a terminat. De atunci, pentru mine Hannelore nu mai există, și nici el. Deci, persoana cu care ea este acum împreună a fost prietenul meu. Relația cu Hannelore m-a marcat, m-a făcut să spun cum zicea Răzvan (n.r. – fost concurent Insula Iubirii): «Nu mai am încredere în femei!», din păcate”, a mai povestit Bogdan pentru CANCAN.ro, în urmă cu mai mulți ani.

Ce ar fi aflat despre fotograful de la propria nuntă

Poate cea mai neașteptată informație prezentată de Bogdan în podcast vizează chiar noaptea în care el și Hannelore și-au unit destinele. Fostul concurent a povestit că, la un moment dat, ar fi primit informații potrivit cărora fosta soție s-ar fi lăudat unor femei de la școala de dans că ar fi avut o aventură cu fotograful angajat pentru evenimentul lor.

Potrivit relatării sale, informația ar fi circulat în cercul respectiv, iar ulterior Bogdan ar fi discutat și cu o altă persoană din domeniu, care i-ar fi confirmat că fotograful ar fi povestit despre presupusul episod.

Cu toate acestea, fostul concurent a ținut să precizeze că nu a avut niciodată o dovadă certă în acest sens și că nu a mai încercat să obțină explicații din partea fostei soții. La momentul în care a aflat informațiile, cei doi erau deja despărțiți de multă vreme.

„Ea se lăuda că în noaptea nunții s-a culcat cu fotograful de la nuntă. Ea a povestit asta unor femei. La început nu am crezut, dar după am mai vorbit cu cineva și mi-a confirmat și a doua persoană. Tind să cred”, a mai spus Bogdan.

Bogdan, înșelat cu un salvamar?

În cadrul aceluiași podcast, fostul concurent de la Insula Iubirii și-a amintit de primii doi ani de relație cu blonda „buclucașă”. Bogdan susține că Hannelore obișnuia să organizeze tabere pentru copii la Costinești în fiecare vară și așa a ajuns să se împrietenească treptat cu niște salvamari. Într-un an, Bogdan nu a reușit să fie prezent la una dintre tabere și partenera lui a fost nevoită să meargă singură.

După ce Bogdan a decis să termine relația definitiv cu Hannelore, un fost amic i-ar fi spus că blondina „ar fi umblat cu un coleg” de-al acestuia din rândul salvamarilor.

În total, numărul infidelităților cunoscute de fostul concurent pare că se ridică la patru.

Bogdan Ionescu a făcut o greșeală căsătorindu-se cu Hannelore

După experiența din Thailanda, Bogdan și Hannelore au încercat să își refacă relația. Separarea a durat aproximativ o lună, însă sentimentele pe care fostul concurent încă le avea pentru partenera sa l-au determinat să revină asupra deciziei. În ciuda momentelor dificile, cei doi au continuat povestea de dragoste și au făcut pasul cel mare.

Privind acum în urmă, Bogdan consideră că decizia de a se căsători a fost una dintre cele mai neinspirate alegeri pe care le-a făcut. Acesta a explicat că nu a fost vorba despre cheltuielile organizării evenimentului, ci despre faptul că a ales să meargă mai departe cu o relație în care existau deja numeroase probleme.

Fostul concurent a povestit și că, în perioada respectivă, ajunsese să se îndepărteze de familie și de prietenii care încercau să îi atragă atenția asupra lucrurilor pe care le observau. Ulterior, după încheierea căsniciei, a reușit să își refacă legătura cu cei apropiați, inclusiv cu mama sa.

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