Valerie Lungu a trecut printr-o perioadă delicată din punct de vedere al sănătății. Totul s-a întâmplat după Asia Express, însă abia acum a avut curajul să vorbească despre asta. Fosta concurentă s-a confruntat cu depresie și anxietate.

Valerie Lungu și soțul ei, Alex Gîlcă, au ajuns până în marea finală Asia Express. Cei doi s-au luptat împotriva lui Gabi Torje și Alin Alexuc, care au și câștigat de altfel. Numai că Drumul Mătăsii nu a fost deloc ușor pentru influenceriță, iar efectele au fost vizibile la revenirea în țară. De curând, vedeta a recunoscut că s-a confruntat cu depresie și anxietate timp de patru luni. Deși a fost dificil, acum a declarat că se simte mai bine. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Probleme de sănătate pentru Valerie Lungu după Asia Express

Pe lângă oboseală, lipsa alimentației potrivite și probele dificile, Valerie Lungu a avut parte de numeroase tensiuni la Asia Express. Competiția a fost presărată cu discuții aprinse între ea și ceilalți concurenți, în special cu Maurice Munteanu și Mirela Vaida, iar ulterior și cu Raluca Bădulescu.

Toate acestea și-au spus cuvântul, iar la revenirea în țară, influencerița a avut probleme cu depresia și anxietatea. Deși a ținut totul secret, vedeta a transmis în mediul online că prin rugăciune a reușit să se regăsească, iar încrederea în propriile forțe a revenit.

„În ultimele patru luni, m-am confruntat cu depresia, anxietatea și lipsa încrederii în mine. Înainte, îmi păsa mai mult de ceea ce credeau ceilalți despre mine decât de ceea ce credeam eu despre mine însămi. Dar, cu timpul și prin rugăciune, am reușit să-mi regăsesc drumul către mine însămi”, a scris Valerie Lungu pe rețelele sociale.

Ce spune Valerie Lungu despre Maurice Munteanu

Fosta concurentă de la Asia Express a dat cărțile pe față în cadrul unui podcast. După încheierea emisiunii, Valerie Lungu a amenințat că va oferi detalii importante despre Maurice Munteanu, cel cu care s-a certat în repetate rânduri.

Neînțelegerile ar fi avut loc încă de la începutul călătoriei, în aeroport, când concurenții discutau despre organizarea cazării și despre posibilitatea ca cei doi să împartă același spațiu de dormit. Șatena nu a digerat prea ușor propunerea, pentru că a explicat că nu este foarte apropiată de criticul de modă.

„Crede-mă, nu am fost vocală cu Maurice sau Raluca. Am informații, dar sunt mult prea decentă să le spun. Eu consider că am fost destul de decentă în vocabular. Au mai fost momente pe parcurs în care s-au agățat de mine, de numele meu. Totul a început cu Maurice din aeroport, când s-au făcut niște înțelegeri, când a venit Gabi să mă întrebe dacă vreau să dorm cu Maurice în iurtă și i-am zis că nu prea ne înțelegem, dar e ok, doar nu o să sar pe om, și asta el a considerat o bârfă. Eu nu am nimic personal cu el. Dimineața s-a supărat că i-am zis că sforăie”, a spus Valerie în cadrul podcastului Face to Face.

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