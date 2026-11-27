Tzancă Uraganu și Costel Biju ar fi intrat în atenția membrilor organizației Hells Angels România, care le-ar fi impus mai multe restricții atunci când sunt solicitați să cânte în străinătate. Cei doi maneliști ar fi fost avertizați că nu pot susține spectacole în orice local din Elveția, ci doar în anumite spații agreate de motocicliști.

Tzancă Uraganu și Costel Biju ar fi fost contactați în secret de persoane aflate în conducerea grupării din România. Acestea le-ar fi transmis condițiile pe care trebuie să le respecte atunci când acceptă contracte pentru evenimente organizate pe teritoriul unor state europene, conform Gândul.ro. Restricțiile ar viza în special Elveția, unde artiștii ar putea cânta doar în localurile controlate sau acceptate de membrii organizației.

Tzancă Uraganu și Costel Biju, în vizorul Hells Angels

Informațiile apar într-un context tensionat pentru cei doi interpreți, ale căror nume se regăsesc și în dosarul în care sunt cercetați frații Nuțu și Sile Cămătaru. Procurorii DIICOT îi consideră pe cei doi maneliști printre persoanele care ar fi fost victimele unor presupuse fapte de șantaj. Frații Cămătaru au fost arestați preventiv, fiind acuzați, printre altele, de constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de persoane.

După izbucnirea scandalului, Tzancă Uraganu a intervenit pe rețelele de socializare și a ținut să precizeze că are o relație de prietenie cu frații Cămătaru. Mai mult, artistul a susținut că nu se consideră victima vreunei infracțiuni și că legătura dintre ei nu este una conflictuală.

Nici Nuțu Cămătaru nu a acceptat acuzațiile care i-au fost aduse. Acesta le-a respins public și a susținut că artiștii au fost mereu apropiați de el, considerându-i parte din familia sa. Totodată, a negat că le-ar fi luat bani cântăreților, afirmând că, dimpotrivă, el a fost cel care i-a ajutat financiar.

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