Motivul pentru care Jaguarul și-a înșelat iubita de acasă doar parțial. Ajuns în pat cu Mira, George și-a amintit de Diana

George Jaguarul s-a dus la Insula Iubirii cu un plan bine pus la punct. Numai că socoteala de la târg nu s-a potrivit cu cea de acasă. Deși ar fi trebuit să meargă la date-uri până la capăt cu Armina a lui Marcel, lucrurile s-au schimbat radical atunci când concurenta a trebuit să părăsească emisiunea.

După ce povestea cu trio-ul Marcel, Armina și Jaguarul a ieșit la iveală, au apărut noi detalii suculente. Într-o criză de gelozie, Armina provoacă un scandal monstru, iar producția decide să îi elimine pe concurenți. Aici încep problemele pentru Jaguar și asta pentru că apare Mira în peisaj, tânăra din cuplul care îi înlocuiește pe cei doi trimiși acasă. Potrivit surselor CANCAN.RO, aceasta vine hotărâtă să cadă pradă tentației, iar asta îi dă planurile peste cap lui George care și-a înșelat iubita doar parțial. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Motivul pentru care Jaguarul și-a înșelat iubita de acasă doar parțial

După filmările pentru sezonul X, Jaguarul a fost așteptat acasă de „bambolina” lui. Doar că, abia a ajuns acasă, că a și trebuit să îi ofere explicații, dat fiind faptul că Armina i-a povestit că nu a fost prea cuminte la insulă. Ce s-a întâmplat mai exact? Ei bine, Mira, concurenta care o înlocuiește pe soția lui Marcel, s-a lăsat sedusă și a căzut direct în mrejele mai multor ispite din Thailanda.

Ea și-a încercat norocul cu Cătălin Brînză, după care a continuat cu Jaguarul. Cei doi s-au sărutat, ba chiar au ajuns în pat, însă surpriză… George a bătut în retragere. Potrivit surselor CANCAN.RO, acesta și-a amintit că are o iubită, așa că a refuzat-o vehement pe concurenta gata să o comită.

Cine este iubita oficială a lui George

George Jaguarul a părăsit meleagurile exotice și s-a întors acasă. Acolo îl aștepta Diana Grigore, iubita lui. Bambolina ispitei este o tânără superbă, brunetă, pe placul Jaguarului. Cei doi au petrecut împreună dimineața și au luat un mic-dejun dulce, savuros, semn că i-a fost dor de partenera sa.

Și, deși Armina a sunat-o direct pentru a-i povesti cum se distra iubitul ei pe insulă, Diana pare că l-a iertat, iar relația lor este una cât se poate de armonioasă. Mai mult decât atât, Marcel, Armina, Diana și George au fost surprinși împreună, așadar prietenia rezistă și după aventura Insula Iubirii.

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