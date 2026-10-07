Cine se afla lângă Ella Vișan în momentul accidentului. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a avut o însoțitoare surpriză în escapada montană

„Am spălat-o cu puțină apă, i-am dat o pastilă, am verificat dacă este ok”. Sunt mărturiile Mirunei Milu, prietena Ellei Vișan, despre momentele dramatice de după accidentul de pe Vârful Negoiu. CANCAN.RO are, în exclusivitate, detalii din culisele momentelor prin care a trecut fosta concurentă de la „Insula Iubirii”, după ce a alunecat și a căzut aproximativ 100 de metri în gol.

Totul este bine când se termină cu bine. Din fericire, Ella Vișan s-a ales cu câteva vânătăi și o sperietură zdravănă. Pentru cei care o însoțeau, însă, clipele de după accident au fost extrem de tensionate.

„A coborât pe picioarele ei, doar că se ținea de el”

În momentul în care Ella a alunecat, Miruna nu era lângă ea. Se afla mai în spate și ajuta o altă prietenă, care rămăsese blocată la niște stânci. „Doar am auzit pe cineva care a strigat că a căzut Ella.” A ajuns imediat la prietena ei și a găsit-o în stare de șoc, după ce alunecase pe zăpadă și pietre, într-o zonă de grohotiș. Miruna și iubitul ei, Sebastian Vieru, au rămas alături de ea, au încercat să o liniștească și au glumit cu ea pentru a-i distrage atenția de la cele întâmplate.

Miruna Milu: Am fost un grup mai mare, plecați pe Negoiu. Am stat tot weekend-ul. Eu cu Ella am mai mers pe munte. Și este foarte atentă. Este foarte atentă, a avut echipamentul adecvat. Chiar și gheruțe a avut, pentru că era o porțiune cu zăpadă. Am mai fost cu ea pe munte. Am fost și pe Ciucaș și totul a decurs ok. De data asta am urcat până în vârf, totul perfect. Când am coborât, eu am rămas să ajut o fată care rămăsese cumva blocată la niște stânci. Îi era teamă să mai coboare. Am rămas să o ajut, Ella s-a dus înainte. Traseul este destul de bine marcat în România. Și vezi pe unde să te duci. S-a dus puțin, i s-a părut probabil că este traseul puțin mai în stânga. Și s-a dus puțin mai în stânga. Și din ce am înțeles de la ceilalți, a intrat pe o porțiune cu zăpadă și a alunecat. Eu eram mult mai în spate, o ajutam pe tipa respectivă și nu am văzut. Doar a strigat, o persoană a strigat: „Ella a căzut.” Și i-am zis: „Este o glumă proastă.” Nu mă așteptam ca Ella să cadă, că este foarte atentă și merge bine. Și i-am zis: „Cum să glumesc cu așa ceva? Ella a căzut.” M-am dus, am coborât la ea. Între timp a venit un băiat, era un grup de băieți care urcau spre vârf. Unul din băieții respectivi a venit, m-a ajutat și am scos-o pe Ella de acolo. Am spălat-o cu puțină apă, i-am dat o pastilă, am verificat dacă este ok. Era în stare de șoc, era speriată. A căzut pe zăpada și pe pietrele respective, a alunecat cu ele. Era o zonă de grohotiș. Dacă pui piciorul pe o piatră, te duci. S-a speriat în momentul acela, că este normal, te sperii în momentul în care aluneci. Instinctiv vrei să te prinzi de ceva, ceea ce probabil a încercat și ea, mă gândesc. Nu știu exact cum a căzut, că n-am văzut-o. Dar a căzut destul de mult. Chiar a căzut destul de mult. După, a ajutat-o și Sebi să coboare. A coborât pe picioarele ei, doar că se ținea de el. A ajuns la cabană și la cabană am sunat la Salvamont. Pentru că nu știam exact cum este. S-a lovit la coaste, s-a lovit, dacă este ceva în interior.

CANCAN: Se plângea de ceva?

Miruna Milu: Era în stare de șoc. Este o sperietură, a fost o căzătură gravă. Bine că n-a fost mai grav. Da, au venit băieții de la Salvamont, au controlat-o și au luat-o. Și au dus-o la spital. Și nu a fost nimic grav. Normal că m-am speriat. Ți-am zis, inițial am crezut că este o glumă, că glumește. Și zic: „N-are cum să cadă Ella.” Și când am văzut-o m-am speriat puțin, nu i-am arătat că m-am speriat. I-am zis: „Ești ok, nu ai nimic”, avea sânge pe față. Și i-am zis: „Nu ai nimic, ești ok.” „Hai că poți să mergi, hai că putem.” După, îți dai seama, am ținut tot așa. „Hai, ajunge la cabană, mâncăm un papanaș, trece.” Și am încercat oarecum să o scoatem din starea asta. Și Sebi la fel, tot a râs cu ea, a glumit. Ca să o scoată, să nu îi ducă atenția către chestia asta. Și am ajuns la cabană și acum este ok. Bine că nu a fost mai grav. Îți dai seama, îmi pare foarte rău că s-a întâmplat chestia asta. Chiar este atentă, exact cum ți-am spus. Avea și echipament adecvat, avea și gheruțe. Dar na, cu natura nu te pui. Cu natura nu te pui, oricine, oricât de experimentat ai fi. Nu poți să știi cum căzi și pietrele alea fug sau aluneci.