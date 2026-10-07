Fiul lui David Beckham își face propriul imperiu! Romeo a renunțat la cariera de fotbalist și atacă o industrie de miliarde

Să fii fiul lui David și Victoria Beckham îți poate deschide multe uși, dar vine și cu o problemă greu de ignorat: orice ai face, comparația cu părinții apare imediat. Romeo Beckham a încercat mai întâi să urmeze drumul tatălui său și să-și construiască o carieră în fotbal, însă în 2024 a renunțat la sportul profesionist și s-a orientat spre domeniul în care cocheta încă din copilărie, moda. Acum, la 24 de ani, Romeo încearcă să transforme pasiunea într-o afacere adevărată și și-a lansat propriul brand de îmbrăcăminte sport, Intra, alături de antreprenorul american Justin Saul. Noua afacere combină exact cele două lumi în care familia Beckham a devenit celebră: fotbalul lui David și moda Victoriei.

Romeo Beckham a încercat mai întâi să calce pe urmele tatălui său

Drumul lui Romeo a început pe terenul de fotbal, iar misiunea nu era deloc simplă. Tatăl său, David Beckham, a jucat pentru Manchester United și naționala Angliei și a trecut ulterior pe la Real Madrid, AC Milan, Paris Saint-Germain și LA Galaxy, astfel că orice încercare a fiului de a deveni fotbalist profesionist venea inevitabil cu o comparație uriașă.

Romeo a trecut prin academia lui Arsenal, iar ulterior a ajuns la Inter Miami, clubul din MLS al cărui coproprietar este David Beckham. Pentru echipa secundă a formației din Miami a reușit 10 pase decisive în 20 de apariții, înainte să se întoarcă în Anglia, în ianuarie 2023, când a ajuns sub formă de împrumut la Brentford.

Brentford l-a transferat definitiv în vara aceluiași an și i-a oferit un nou contract pentru echipa B în iunie 2024. Numai că, două luni mai târziu, Romeo a luat decizia care avea să-i schimbe complet direcția profesională: a renunțat la fotbal și a ales să se concentreze asupra modei.

Moda nu era deloc o lume străină pentru fiul lui David Beckham

Schimbarea poate părea radicală, însă Romeo Beckham avea deja o istorie serioasă în modă. La numai 10 ani a apărut într-o campanie Burberry, iar ulterior a lucrat ca model pentru Yves Saint Laurent și L’Uomo Vogue. În 2021, Romeo a obținut și un contract cu Puma în valoare de 1,2 milioane de lire sterline.

După retragerea din fotbal, acesta a început să caute colaboratori în lumea creativă din Los Angeles și a ajuns la Justin Saul, antreprenor american, creator de conținut și coproprietar și director de creație al Elwood Clothing. Saul cumpărase Elwood în 2020 și transformase compania dintr-un brand asociat culturii skate într-o marcă premium de haine minimaliste, care a ajuns inclusiv la colaborări cu retaileri importanți precum Nordstrom.

Romeo i-a propus lui Saul să construiască împreună un proiect, iar relația profesională dintre cei doi s-a dezvoltat rapid. Americanul a venit cu experiența tehnică și rețeaua necesară producției, în timp ce Romeo avea viziunea unui brand modern inspirat de cultura tribunelor și de estetica fotbalului din alte vremuri. Așa s-a născut Intra, nume provenit din latinescul pentru „înăuntru”.

Și-a promovat afacerea împărțind gratuit haine pe străzile Londrei

Romeo și partenerul său au ales o strategie interesantă pentru lansarea Intra. În aprilie, Romeo le-a oferit celor aproximativ patru milioane de urmăritori ai săi de pe Instagram prima imagine serioasă a brandului, purtând trei jachete retro inspirate de Anglia, Brazilia și Statele Unite și întrebându-i simplu cine își dorește una.

Lansarea discretă a urmat pe 29 mai, la Londra. O dubă inscripționată cu sigla și informațiile brandului a fost parcată în Soho, iar primele 80 de jachete inspirate de naționala Angliei au fost oferite gratuit oamenilor care au reușit să găsească vehiculul. Romeo a participat la eveniment alături de iubita sa, Kim Turnbull, iar ulterior au avut loc festivități private la restaurantul japonez Aki London, din Cavendish Square.

Două zile mai târziu, Romeo a continuat campania și a publicat imagini în care apăreau Kim, Victoria și David Beckham, fratele său mai mic Cruz și iubita acestuia, Jackie Apostel, toți purtând jachetele inspirate de Anglia. Lansarea completă a primei colecții a fost stabilită pentru 7 iunie.

Afacerea lui Romeo Beckham mizează pe o strategie care îi pune pe clienți în priză

Prima colecție, intitulată „Nations”, a fost lansată înaintea Campionatului Mondial din 2026, iar alegerea momentului nu a fost întâmplătoare. Cu turneul desfășurat în America de Nord și interesul pentru fotbal la cote uriașe, Romeo Beckham și Justin Saul au mizat pe combinația dintre patriotism, nostalgia vechilor echipamente de fotbal și moda sport.

Mai interesant este modul în care funcționează vânzarea. Intra folosește modelul „drop”, ceea ce înseamnă că produsele sunt puse în vânzare în cantități limitate și numai pentru o perioadă scurtă. Magazinul online al primei colecții a rămas deschis exact 48 de ore, iar compania a anunțat că acele produse nu vor mai fi fabricate și lansate din nou. Strategia limitează supraproducția, dar creează și presiune asupra cumpărătorului, care știe că nu poate aștepta liniștit o eventuală reducere.

„O scrisoare de dragoste pentru cultura fotbalului”

Romeo și Justin Saul nu vor să prezinte Intra ca pe încă un brand care pune o siglă pe un tricou și încearcă să profite de popularitatea fotbalului. Cei doi descriu proiectul drept o întoarcere la perioadele în care echipamentele purtate pe teren ajungeau să influențeze direct moda de pe stradă.

„Intra a început cu un sentiment pe care cei mai mulți dintre noi nu îl uită niciodată: cel pe care îl ai înaintea fluierului, înaintea mulțimii, înainte ca cineva să privească. Este o scrisoare de dragoste pentru cultura fotbalului care ne-a format, croită și finisată în spiritul epocilor pe care am crescut venerându-le”, au transmis fondatorii brandului.

Cei doi spun că jucătorii admirați de generațiile trecute nu erau doar sportivi, ci deveniseră și repere de stil, iar echipamentele lor ajungeau să fie purtate mult dincolo de stadion. Ideea centrală a Intra este tocmai recuperarea acestei legături dintre fotbal, identitate și modă.

Jachete inspirate de Anglia, Brazilia și Mondialul american din 1994

Prima colecție a mizat puternic pe nostalgie. Jacheta dedicată Angliei folosește un alb mat, cea inspirată de Brazilia pornește de la celebrul galben și verde al selecționatei Canarinho, iar modelul american este un omagiu adus Campionatului Mondial din 1994, cu nuanțe de roșu-cărămiziu, bleumarin și crem.

Romeo și Saul pornesc de la ideea că „sportul a fost întotdeauna modă” și prezintă Intra drept un „brand cu memorie”. Identitatea vizuală încearcă astfel să reproducă atmosfera fotbalului din alte epoci fără ca hainele să pară simple copii ale unor echipamente vechi.

Romeo Beckham încearcă să iasă din umbra lui David și Victoria

Intra a început deja să se extindă și dincolo de fotbal. Brandul a intrat în lumea sportului și i-a oferit înotătorului olimpic sud-african Calvyn Justus, care este și designer, posibilitatea de a crea jacheta echipei țării sale pentru Jocurile Commonwealth din 2026, desfășurate la Glasgow.

Pentru Romeo Beckham, miza afacerii este însă mai mare decât lansarea unei colecții de haine. Anul 2026 a fost unul extrem de aglomerat pentru el, de la debutul actoricesc în „Forty Love” până la prezentarea colecției de denim Tommy Hilfiger pentru toamna acestui an. Totuși, Intra este proiectul prin care poate încerca cu adevărat să-și construiască propria identitate profesională.

Iar formula pare aproape scrisă pentru un membru al familiei Beckham. Romeo a luat fotbalul care l-a transformat pe tatăl său într-un star mondial și moda care a devenit imperiul profesional al mamei sale și le-a adus împreună într-o singură afacere. După ce a renunțat să mai încerce să devină următorul David Beckham pe teren, fiul său încearcă acum să demonstreze că poate deveni primul Romeo Beckham în business.

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