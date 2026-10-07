Șapte rude pierdute și o internare care l-a schimbat pentru totdeauna! Starul NBA povestește drama care l-a apropiat de actuala soție

Karl-Anthony Towns vorbește deschis despre perioada care i-a schimbat viața și despre legătura neașteptată dintre una dintre cele mai mari tragedii ale familiei sale și povestea de dragoste cu Jordyn Woods. Starul celor de la New York Knicks, în vârstă de 30 de ani, a fost internat cu COVID-19 în 2021, după ce în anul precedent își pierduse mama și alte rude din cauza bolii. Baschetbalistul spune că experiența l-a „dărâmat până în străfundul ființei”, dar că, în același timp, l-a apropiat enorm de Jordyn, femeia cu care avea să se căsătorească în august 2026.

Karl-Anthony Towns: COVID-19 „m-a dărâmat până în străfundul ființei”

Pentru Karl-Anthony Towns, pandemia nu reprezintă doar o perioadă dificilă despre care a citit sau a auzit povești. Baschetbalistul a trecut el însuși prin boală, fiind internat în 2021, iar înainte de asta familia sa fusese lovită de pierderi devastatoare.

Într-un interviu acordat PEOPLE, Towns spune că experiența COVID-19 l-a afectat profund, dar consideră că încercările prin care a trecut au contribuit și la formarea omului care este astăzi.

„COVID-19 m-a dărâmat până în străfundul ființei.”

Sportivul adaugă însă că internarea sa din 2021, oricât de grea a fost, „într-un fel m-a și construit și m-a transformat în bărbatul care sunt astăzi”.

Boala l-a apropiat de Jordyn Woods

Una dintre schimbările importante produse în acea perioadă a fost apropierea dintre Karl-Anthony Towns și Jordyn Woods. Cei doi se cunoșteau din 2017 și au fost prieteni timp de mai mulți ani înainte să înceapă o relație în 2020, iar această prietenie a devenit fundația pe care și-au construit ulterior viața de cuplu.

Towns spune acum că pandemia și problemele prin care a trecut au făcut ca relația cu Jordyn să devină și mai puternică. Ea a văzut direct cât de grav a fost afectat de COVID-19 și a înțeles de ce protejarea împotriva bolii a rămas un subiect extrem de sensibil pentru el.

„În timpul acestei pandemii, m-am apropiat mai mult de Jordyn și acesta este unul dintre lucrurile care ne-au adus în punctul în care suntem acum, adică suntem căsătoriți. Ea înțelege cât de important este pentru mine să mă protejez foarte bine împotriva COVID-19, pentru că eu și familia mea nu reacționăm bine la boală, iar ea a văzut asta cu ochii ei atunci când am avut-o.”

S-au căsătorit în august 2026

Povestea începută dintr-o prietenie veche a ajuns între timp la căsătorie. Karl-Anthony Towns și Jordyn Woods s-au cunoscut în 2017, au început să formeze un cuplu în 2020, iar de Crăciunul anului trecut și-au anunțat logodna printr-o postare comună pe Instagram.

În august 2026, cei doi s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii private organizate la Malibu. Pentru Towns, legătura lor este strâns asociată cu perioada extrem de grea prin care a trecut, Jordyn fiind lângă el în anii în care familia sportivului a fost lovită de tragedie.

În 2021, pentru a cinsti memoria mamei baschetbalistului, Jordyn l-a rugat pe fratele său, John Woods, să realizeze un portret al acesteia. La vremea respectivă, ea scria pe Instagram că o asemenea experiență „nu devine niciodată mai ușoară, doar devii mai puternic”.

Mama lui Karl-Anthony Towns a murit la numai 58 de ani

Cea mai dureroasă pierdere pentru Karl-Anthony Towns a fost moartea mamei sale, Jacqueline. Aceasta a murit pe 13 aprilie 2020, la vârsta de 58 de ani, în urma complicațiilor provocate de COVID-19, după ce fusese internată aproximativ o lună.

Jacqueline a fost una dintre cele șapte rude pe care Towns le-a pierdut în acel an din cauza bolii, potrivit PEOPLE. Baschetbalistul avea să descrie ulterior anul 2020 drept „cel mai greu an din viața mea”.

Drama familiei sale explică și motivul pentru care sportivul continuă să vorbească public despre COVID-19 și despre protecția persoanelor vulnerabile. Pentru el, subiectul este legat direct de propria familie și de experiențele prin care a trecut.

Karl-Anthony Towns s-a implicat într-o campanie pentru vaccinare

Towns colaborează acum cu Sanofi pentru promovarea NUVAXOVID. Potrivit informațiilor prezentate de PEOPLE, acesta este un vaccin împotriva COVID-19 pe bază de proteine, non-ARNm, aprobat de FDA pentru persoanele de 65 de ani și peste, precum și pentru persoanele cu vârste între 12 și 64 de ani care prezintă un risc ridicat de a dezvolta o formă severă de COVID-19.

Towns se încadrează în categoria persoanelor cu risc crescut menționată în articol deoarece are astm. Baschetbalistul spune că a ales să se vaccineze cu NUVAXOVID după ce a discutat cu medicul său.

„Înseamnă foarte mult să putem avea această opțiune extraordinară pentru oameni și, în special, pentru familia mea, să avem un vaccin care este aprobat de FDA”, a declarat Towns.

Mama sa fusese asistentă medicală

Legătura lui Karl-Anthony Towns cu domeniul medical este și una personală. Mama sa a fost asistentă medicală, iar sportivul mărturisește că, înainte ca baschetul să-i definească viața profesională, și el se gândise să lucreze în medicină.

Experiențele familiei sale l-au determinat acum să vorbească public despre variantele de protecție disponibile pentru persoanele considerate vulnerabile.

„Sunt foarte fericit că pot prezenta această opțiune lumii și, de asemenea, familiei mele, care prezintă un risc ridicat în fața COVID-19 și care, evident, are un istoric deloc bun în ceea ce privește COVID-19. Este încă o modalitate prin care ne putem proteja de acest lucru extrem de periculos.”

„Nu vreau ca oamenii să treacă prin tragedia prin care am trecut eu”

Towns spune că unul dintre motivele principale pentru care vorbește despre experiența sa este dorința ca alte familii să nu treacă prin pierderile care i-au marcat propria viață. Baschetbalistul consideră important ca oamenii să fie în continuare informați despre boală și să discute cu medicii și farmaciștii despre măsurile potrivite pentru situația lor.

„Dacă toată lumea înțelege că COVID-19 încă există și încă afectează milioane de oameni, acesta este un mod de a înțelege de ce igiena și acest vaccin sunt atât de importante. În plus, medicii și farmaciștii sunt aici pentru a face tot ce pot ca oamenii să rămână sănătoși și să trăiască mai mult și mai bine.”

În cele din urmă, motivul pentru care Towns continuă să-și spună povestea este unul foarte personal.

„Nu vreau ca oamenii să treacă prin tragedia prin care am trecut eu.”

Mesajul lui Karl-Anthony Towns pentru cei aflați la risc

Baschetbalistul îi îndeamnă în special pe cei care știu că fac parte din categoriile cu risc ridicat să se informeze și să discute cu specialiștii. În același timp, el crede că informațiile pot fi utile și pentru cei care au în familie sau printre prieteni persoane vulnerabile.

Towns spune că astăzi există posibilități de detectare mai timpurie a COVID-19 decât în perioada cea mai grea a pandemiei și consideră că oamenii trebuie să cunoască opțiunile pe care le au la dispoziție.

„Există întotdeauna acea informație care poate salva o viață, de aceea este important pentru mine să pot vorbi despre opțiuni viabile în care eu personal am avut încredere”, a spus Karl-Anthony Towns.

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