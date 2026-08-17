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Cum își petrece timpul Toni Iuruc, după ce a divorțat de „regina” tenisului. Fostul soț al Simonei Halep a „prins mână bună” pe plajă

De: Delina Filip 17/08/2026 | 05:50
Cum își petrece timpul Toni Iuruc, după ce a divorțat de regina tenisului. Fostul soț al Simonei Halep a prins mână bună pe plajă
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Toni Iuruc este unul dintre cele mai discrete personaje din showbiz, iar după divorțul de Simona Halep acesta a încercat să ducă o viață cât mai departe de ochii curioșilor. Recent însă, afaceristul a fost surprins pe litoralul românesc, la doar patru kilometri de plaja familiei Halep. Nu era singur, ci CANCAN.RO l-a fotografiat în timp ce se relaxa pe șezlong. 

Toni Iuruc a fost surprins pe plaja Fratelli, nu singur, și nici însoțit de vreo domnișoară, ci a ieșit „ca băieții”. De când a divorțat de fostul numărul 1 mondial, afaceristul nu a prea fost văzut în compania domnișoarelor, ci iată că preferă să-și aloce timpul liber prietenilor. Dar iată ce activități „intense” au avut.

Toni Iuruc, scos la tablă chiar pe plajă

Fostul soț al Simonei Halep s-a instalat confortabil pe un șezlong, direct sub soarele arzător de pe litoral. Pentru ziua de plajă, Iuruc a ales un tricou alb, care să-l mai protejeze de razele puternice, ochelari de soare și pantalonași roz cu steluțe albastre. Deși are 45 de ani, afaceristul pare că nu a trecut la pantalonii de „băieți mari”. Dar îndeletnicirile de acolo erau mai mult pentru domnii ieșiți deja la pensie.

Toni Iuruc, la o tablă cu băieții
Toni Iuruc, la o tablă cu băieții

Dacă ținuta lui Toni Iuruc te putea duce cu gândul la o vacanță adolescentină, activitățile de pe plajă erau la polul opus. Aflat în compania amicilor săi, afaceristul s-a pus pe o partidă de table, direct pe șezlong. A dat rapid o mână cu un prieten, apoi alții au trecut la tablă.

Fostul soț al Simonei Halep a dat o mână cu prietenii lui
Fostul soț al Simonei Halep a dat o mână cu prietenii lui

Se pare că afaceristul profită din plin de timpul liber, dar și de statutul ( cel puțin oficial) de burlac. În ceea ce o privește pe fosta lui soție, Simona Halep, aceasta a început o relație cu Dorin Mateiu, cel supranumit  „Regele mezelurilor”, relație despre care fostul ei soț a avut de spus următoarele:

„ Să fie sănătoasă, Doamne ajută! Le doresc numai bine! Eu sunt plecat din țară și nici nu știu ce se întâmplă. Am pus punct”, a declarat Toni Iuruc acum ceva vreme pentru CANCAN.RO.

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