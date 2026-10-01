Sărbătoare în familia lui Costel Biju! Tony One și soția și-au botezat băiețelul

Sărbătoare în familia lui Costel Biju! Tony One și soția și-au botezat băiețelul
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Botez
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Zi de sărbătoare pentru familia lui Tony One, fiul lui Costel Biju. Artistul și partenera sa au organizat creștinarea micuțului Abel, într-un moment cu dublă semnificație pentru familie. Ceremonia de botez a avut loc chiar în ziua în care Tony One a sărbătorit împlinirea vârstei de 20 de ani.

Familia lui Tony One s-a mărit în luna mai, când artistul și Antonia au devenit, pentru prima oară, părinți. La câteva luni de la venirea pe lume a micuțului, cei doi au organizat ceremonia de botez a lui Abel. Evenimentul a avut o semnificație aparte pentru Tony One, întrucât fiul său a fost creștinat chiar în ziua în care acesta a sărbătorit împlinirea celor 20 de ani.

Tony One și partenera sa și-au botezat băiatul

Artistul a împărtășit cu urmăritorii săi câteva fotografii de la evenimentul special dedicat micuțului Abel. Botezul băiețelului a avut loc miercuri, o dată importantă pentru întreaga familie, întrucât Tony One și-a sărbătorit în aceeași zi aniversarea de 20 de ani.

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„Mulțumim, Doamne, pentru această binecuvântare. Ieri, de ziua mea l-am botezat pe Abel”, a scris Tony One, pe TikTok.

Pentru această ocazie specială, Tony One și Antonia au optat pentru apariții elegante. Ei au ales inclusiv ținute care s-au armonizat cu cele ale micuțului Abel. Tony One a ales un costum într-o nuanță intensă de turcoaz. În același timp, soția sa a atras atenția într-o rochie lungă, albastră, evidențiată de detalii în dreptul taliei.

Atmosfera festivă a fost completată încă de la intrarea în biserică, unde invitații au fost întâmpinați de un decor dominat de flori albe și elemente reprezentând îngeri. Același concept decorativ a fost păstrat și la restaurantul unde familia și apropiații au continuat celebrarea.

Printre invitații de seamă s-au numărat, bineînțeles, Costel Biju și soția acestuia. Manelistul a apărut într-un costum elegant de culoare bleu, în timp ce partenera lui a ales, la rândul său, o ținută albastră.

Petrecerea a fost animată de mai mulți artiști, printre care s-a aflat și Mario Fresh. Nici bunicul lui Abel nu a stat deoparte: Costel Biju a urcat la microfon și a interpretat câteva piese în timpul petrecerii dedicate nepotului său.

Sursa foto: Social media

Fiul lui Costel Biju s-a căsătorit anul trecut

Povestea de iubire dintre Tony One și Antonia a început după ce tânărul a împlinit 18 ani. Cei doi provin din familii care se cunosc de peste două decenii. Apropierea lor s-a transformat, în timp, într-o relație.

Cununia civilă și nunta au avut loc în septembrie anul trecut, alături de familie și prieteni apropiați. Printre invitații prezenți s-au numărat Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean, persoane pe care Tony și Antonia și le-au dorit în rolul de nași. În cele din urmă, părinții lui Bogdan de la Ploiești, care formează un cuplu căsătorit, au fost cei care i-au cununat pe cei doi.

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