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Stephen Baldwin dezvăluie de ce a renunțat la Hollywood, deși se afla în plină ascensiune: „Nu voiam să fiu Tom Cruise”

De: Daniel Matei 17/08/2026 | 00:50
Stephen Baldwin dezvăluie de ce a renunțat la Hollywood, deși se afla în plină ascensiune: „Nu voiam să fiu Tom Cruise”
Sursa foto: Shutterstock
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Stephen Baldwin a ajuns la mijlocul anilor ’90 într-unul dintre cele mai bune momente ale carierei sale. După succesul filmului „The Usual Suspects”, actorul avea toate șansele să devină unul dintre marile nume ale Hollywoodului.

Cu toate acestea, Baldwin spune că nu și-a dorit niciodată să urmeze drumul unui superstar precum Tom Cruise și că, în cele din urmă, a ales să se îndepărteze de cinematografia mainstream pentru a se dedica credinței și activității religioase.

„The Usual Suspects”, lansat în 1995, i-a adus lui Baldwin o vizibilitate considerabilă și ar fi putut reprezenta începutul unei cariere mult mai spectaculoase. Actorul, ajuns acum la 60 de ani, spune însă că nu s-a văzut niciodată în postura de mare vedetă hollywoodiană.

„Probabil aș fi putut să mă îndrept în direcția de a deveni un star important. Dar nu eram eu”, a povestit Baldwin pentru People.

Actorul a explicat că nu își dorea să ajungă să joace în producții construite în jurul unor încasări de sute de milioane de dolari, preferând o viață mai simplă.

Ironia este că, în aceeași perioadă, Baldwin a acceptat și rolul din „Bio-Dome”, comedia din 1996 în care a jucat alături de Pauly Shore. Filmul avea să devină ulterior un titlu cult, însă fratele său Alec Baldwin l-a avertizat la momentul respectiv că alegerea ar putea să-i afecteze serios cariera.

„Bio-Dome” nu a fost însă motivul pentru care Stephen Baldwin s-a îndepărtat de Hollywood. Actorul susține că decizia a fost una conștientă și a avut legătură în primul rând cu schimbarea radicală a priorităților sale.

Stephen Baldwin a devenit evanghelic în 2001

În 2001, Baldwin a devenit creștin evanghelic și, în anii care au urmat, și-a concentrat tot mai mult atenția asupra credinței și activității misionare. Potrivit actorului, un rol important în această transformare l-a avut o femeie pe nume Augusta, originară din Brazilia, pe care soția sa, Kennya Baldwin, o angajase să ajute familia.

Augusta i-ar fi spus soției lui Baldwin că venise în Statele Unite pentru că Dumnezeu îi transmisese că, în viitor, Stephen și Kennya aveau să devină creștini „născuți din nou” și să aibă propriul minister. Baldwin a privit inițial afirmația cu scepticism, considerând-o absurdă.

Ulterior, însă, actorul a început să participe la evenimente religioase și a descoperit o formă de evanghelizare care avea să-i schimbe direcția profesională: skateboardingul.

A început să lucreze la un proiect video de skateboarding cu mesaj creștin, „Livin’ It”, combinând cultura skate cu muzica și mesajele religioase. Proiectul s-a bucurat de succes în mediile evanghelice, iar ulterior Baldwin a început să călătorească prin Statele Unite pentru a prezenta proiectul în biserici.

„Atunci am plecat de la Hollywood”, spune Baldwin.

Deși s-a îndepărtat de Hollywoodul mainstream, Baldwin nu a abandonat complet industria cinematografică. În prezent produce filme creștine destinate publicului tânăr și realizează podcastul „One Bad Movie”, în care discută cu actori despre cele mai proaste filme în care au jucat sau despre cele mai neplăcute experiențe pe care le-au avut în timpul filmărilor.

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