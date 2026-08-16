Gest emoționant la locul accidentului mortal din Brașov. Ce au lăsat oamenii pe trotuarul unde au murit doi turiști

La câteva zile de la accidentul teribil produs în Brașov, în urma căruia doi turiști și-au pierdut viața, locul tragediei continuă să poarte urmele impactului. Pe trotuarul de pe Strada Mureșenilor, oamenii au venit pentru a aprinde lumânări și a depune flori în memoria celor care au murit după ce au fost loviți de o mașină.

Imaginile surprinse la locul accidentului arată amploarea impactului. Colțul unei clădiri aflate în imediata apropiere a trotuarului a fost serios afectat. Tencuiala este crăpată pe o suprafață considerabilă, iar una dintre fisurile vizibile se întinde pe diagonală de-a lungul peretelui.

Ce au lăsat oamenii pe trotuarul unde au murit doi turiști

Zona în care s-a produs tragedia a devenit, între timp, un loc de reculegere. Mai multe persoane au aprins candele și au lăsat flori pentru victime. Gesturile lor vin în contextul în care accidentul a provocat o puternică emoție atât în rândul brașovenilor, cât și în mediul online, unde numeroși oameni au transmis mesaje de condoleanțe familiilor îndoliate.

Cei doi turiști se aflau pe trotuar în momentul în care autoturismul a ieșit de pe partea carosabilă și a ajuns în zona destinată pietonilor. Un al treilea pieton a fost, de asemenea, lovit și a suferit răni grave. Pentru două dintre victime, impactul a fost fatal.

Accidentul a ridicat numeroase semne de întrebare, mai ales în privința stării șoferului aflat la volan. Bărbatul în vârstă de 50 de ani le-a spus anchetatorilor că și-ar fi pierdut brusc cunoștința înainte de producerea accidentului. Acesta a susținut că nu își amintește momentul impactului și că și-ar fi revenit ulterior la spital, unde se aflau polițiști.

Ancheta desfășurată după tragedie a scos la iveală și faptul că șoferul avea o afecțiune medicală pentru care primise anterior tratament. Potrivit informațiilor prezentate de autorități, acesta ar fi întrerupt tratamentul de mai mult timp, deși exista riscul ca afecțiunea să îi provoace episoade care puteau afecta capacitatea de a conduce.

În acest context, anchetatorii iau în calcul posibilitatea ca pierderea stării de conștiență să fi avut legătură cu problema medicală cunoscută de conducătorul auto. Stabilirea exactă a cauzelor care au dus la producerea accidentului urmează să fie făcută în cadrul anchetei.

Între timp, urmele accidentului au rămas vizibile pe Strada Mureșenilor. Clădirea avariată și obiectele lăsate de oamenii care au trecut prin zonă readuc în atenție violența impactului care a curmat două vieți.

Pentru localnici, tragedia este cu atât mai greu de acceptat cu cât victimele se aflau pe trotuar, într-un spațiu destinat deplasării pietonilor. Florile și lumânările depuse în ultimele zile reprezintă un ultim omagiu adus celor doi turiști.

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