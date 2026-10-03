Două adolescente din Călărași au dispărut după ce au plecat de acasă. Poliția cere ajutorul populației

Este alertă de dispariție în România! Florina și Ștefania, două surori în vârstă de 16 și 14 ani, au dispărut fără urmă după ce au plecat de acasă și nu au mai revenit. Persoanele care pot oferi informaţii utile în vederea găsirii celor două minore sunt rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de poliţie sau să apeleze numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112.

Cele două surori au plecat de acasă – din comuna Dorobanțu – în dimineața zilei de sâmbătă, 3 octombrie, și nu au mai revenit. Mama lor a fost cea care a anunțat la poliție dispariția fetelor și faptul că adolescentele nu au telefonul mobil asupra lor. Pentru a le putea identifica, Inspectoratul de Poliție Județean Călărași a făcut publice semnalmentele și detalii despre vestimentația pe care o purtau la momentul plecării.

„Persoanele care pot oferi informaţii utile în vederea găsirii celor două minore sunt rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de poliţie sau să apeleze numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112”, a transmis IPJ Călăraşi.

Poliția cere ajutorul populației

Florina Veronica Năstase (16 ani) are o înălţime de aproximativ 1,70 metri, greutate în jur de 60 de kilograme, păr negru, ochi căprui, ten deschis, fără semne particulare. La momentul plecării, adolescenta purta un hanorac de culoare neagră, pantaloni negri şi era încălţată cu papuci albaştri.

Ştefania Mihaela Năstase (14 ani): înălţime de aproximativ 1,50 metri, greutate în jur de 50 de kilograme, păr şaten, ochi căprui, ten deschis, fără semne particulare. La momentul dispariţiei, aceasta era îmbrăcată cu o bluză de culoare gri, pantaloni negri şi purta, de asemenea, papuci albaştri.

Autoritățile din Călărași cer ajutorul populației pentru găsirea celor două surori. Orice persoană care poate oferi informații ce pot conduce la depistarea acestora este rugată să apeleze Serviciul Unic 112, ori să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

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