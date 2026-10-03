Două adolescente din Călărași au dispărut după ce au plecat de acasă. Poliția cere ajutorul populației

Două adolescente din Călărași au dispărut după ce au plecat de acasă. Poliția cere ajutorul populației
Două surori din Călărași au dispărut după ce au plecat de acasă/ sursă foto: Poliția Română
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Este alertă de dispariție în România! Florina și Ștefania, două surori în vârstă de 16 și 14 ani, au dispărut fără urmă după ce au plecat de acasă și nu au mai revenit. Persoanele care pot oferi informaţii utile în vederea găsirii celor două minore sunt rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de poliţie sau să apeleze numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112. 

Cele două surori au plecat de acasă – din comuna Dorobanțu – în dimineața zilei de sâmbătă, 3 octombrie, și nu au mai revenit. Mama lor a fost cea care a anunțat la poliție dispariția fetelor și faptul că adolescentele nu au telefonul mobil asupra lor. Pentru a le putea identifica, Inspectoratul de Poliție Județean Călărași a făcut publice semnalmentele și detalii despre vestimentația pe care o purtau la momentul plecării.

„Persoanele care pot oferi informaţii utile în vederea găsirii celor două minore sunt rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de poliţie sau să apeleze numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112”, a transmis IPJ Călăraşi.

Poliția cere ajutorul populației

Florina Veronica Năstase (16 ani) are o înălţime de aproximativ 1,70 metri, greutate în jur de 60 de kilograme, păr negru, ochi căprui, ten deschis, fără semne particulare. La momentul plecării, adolescenta purta un hanorac de culoare neagră, pantaloni negri şi era încălţată cu papuci albaştri.

Năstase Florina Veronica/ sursă foto: Poliția Română

Ştefania Mihaela Năstase (14 ani): înălţime de aproximativ 1,50 metri, greutate în jur de 50 de kilograme, păr şaten, ochi căprui, ten deschis, fără semne particulare. La momentul dispariţiei, aceasta era îmbrăcată cu o bluză de culoare gri, pantaloni negri şi purta, de asemenea, papuci albaştri.

Năstase Ștefania Mihaela/ sursă foto: Poliția Română

Autoritățile din Călărași cer ajutorul populației pentru găsirea celor două surori. Orice persoană care poate oferi informații ce pot conduce la depistarea acestora este rugată să apeleze Serviciul Unic 112, ori să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

Alexa și Vanessa, două tinere de 24 și 23 de ani, au fost date dispărute. Cum și unde au fost găsite la două zile distanță

Silvia Lungu, o româncă de 64 de ani, a dispărut fără urmă în timpul vacanței în Grecia. Unde a fost văzută ultima oară

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Concediul medical poate dura mai mult de o lună! Cine poate prelungi certificatul și în ce condiții
Concediul medical poate dura mai mult de o lună! Cine poate prelungi certificatul și în ce condiții
Cum arată „satul” din România scos la vânzare pentru 750.000 de euro. Ce primește cumpărătorul
Cum arată „satul” din România scos la vânzare pentru 750.000 de euro. Ce primește cumpărătorul
Vine iarna în România! Meteorologii anunță ninsori începând cu 13 octombrie
Vine iarna în România! Meteorologii anunță ninsori începând cu 13 octombrie
Meseria fără studii speciale care îți poate aduce peste 3.500 de euro pe lună în Germania. În România, salariul este mult mai mic
Meseria fără studii speciale care îți poate aduce peste 3.500 de euro pe lună în Germania. În România, salariul este mult mai mic
Acești pensionari român fără pensie începând cu octombrie 2026. Cine se încadrează
Acești pensionari român fără pensie începând cu octombrie 2026. Cine se încadrează
Dezvăluire BOMBĂ în cazul zborului FlyDubai! Copilotul, CONCEDIAT anterior din cauza opiniilor extremiste
Mediafax
Dezvăluire BOMBĂ în cazul zborului FlyDubai! Copilotul, CONCEDIAT anterior din cauza opiniilor extremiste
Scandal în lumea muzicii, după gestul lui Ian de la Arenele Romane. Artistul, criticat de Tzancă Uraganu: „Te vedeai tu trapper din America?”
Gandul.ro
Scandal în lumea muzicii, după gestul lui Ian de la Arenele Romane. Artistul, criticat de Tzancă Uraganu: „Te vedeai tu trapper din America?”
FOTO. Știrista PRO TV a rămas însărcinată pentru prima dată la 40 de ani: „Superbă”
Prosport.ro
FOTO. Știrista PRO TV a rămas însărcinată pentru prima dată la 40 de ani: „Superbă”
Mamaia, paradisul pierdut. Ce s-a ales din „Perla litoralului românesc“ după privatizări eșuate și ridicarea haotică de construcții
Adevarul
Mamaia, paradisul pierdut. Ce s-a ales din „Perla litoralului românesc“ după privatizări eșuate și ridicarea haotică de construcții
VIDEO Gest scandalos pe scenă: Un cunoscut trapper a fost filmat în timp ce urina în timpul unui concert
Digi24
VIDEO Gest scandalos pe scenă: Un cunoscut trapper a fost filmat în timp ce urina în timpul unui concert
Război ca în filmele SF! Un robot terestru al ucrainenilor a neutralizat o dronă aeriană a rușilor
Mediafax
Război ca în filmele SF! Un robot terestru al ucrainenilor a neutralizat o dronă aeriană a rușilor
Cum arăta Claudia Ion înainte de intervențiile estetice. Transformarea concurentei de la „Insula Iubirii”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Claudia Ion înainte de intervențiile estetice. Transformarea concurentei de la „Insula Iubirii”
Ion Țiriac investește 100.000.000 de euro într-un ansamblu rezidențial pe fosta platformă industrială Lemexim
Prosport.ro
Ion Țiriac investește 100.000.000 de euro într-un ansamblu rezidențial pe fosta platformă industrială Lemexim
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ce a făcut Romanița Iovan chiar de ziua ei, la 62 de ani. A sărbătorit alături de fiul său: „Am primit cel mai frumos dar”
Click.ro
Ce a făcut Romanița Iovan chiar de ziua ei, la 62 de ani. A sărbătorit alături de fiul său: „Am primit cel mai frumos dar”
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
„Sullivan vs Sullivan”. De ce crede Trump că un profesor pensionat din Alaska face parte dintr-un complot împotriva președinției sale
Digi24
„Sullivan vs Sullivan”. De ce crede Trump că un profesor pensionat din Alaska face parte dintr-un complot împotriva președinției sale
BYD Sealion 5, același scor de siguranță ca Dacia Bigster. Unde este deficitar SUV-ul chinezesc?
Promotor.ro
BYD Sealion 5, același scor de siguranță ca Dacia Bigster. Unde este deficitar SUV-ul chinezesc?
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Sonic împlinește 35 de ani și Sega îi face o statuetă de lux: doar 50 de unități, la 6.300 de dolari bucata – VIDEO
go4it.ro
Sonic împlinește 35 de ani și Sega îi face o statuetă de lux: doar 50 de unități, la 6.300 de dolari bucata – VIDEO
Nu ne tragem din cimpanzei, iar Homo sapiens nu a apărut într-un singur loc. Ce știm despre originile omului
Descopera.ro
Nu ne tragem din cimpanzei, iar Homo sapiens nu a apărut într-un singur loc. Ce știm despre originile omului
World of Tanks primeste un Battle Pass inspirat din seria DOOM
Go4Games
World of Tanks primeste un Battle Pass inspirat din seria DOOM
Scandal în lumea muzicii, după gestul lui Ian de la Arenele Romane. Artistul, criticat de Tzancă Uraganu: „Te vedeai tu trapper din America?”
Gandul.ro
Scandal în lumea muzicii, după gestul lui Ian de la Arenele Romane. Artistul, criticat de Tzancă Uraganu: „Te vedeai tu trapper din America?”
NEWS ALERT: Ce se întâmplă cu PREȚUL biletelor de avion?!
Mediafax Italia
NEWS ALERT: Ce se întâmplă cu PREȚUL biletelor de avion?!
Anunțul de ultimă oră al WIZZ AIR! Te poate interesa direct!
Mediafax Spania
Anunțul de ultimă oră al WIZZ AIR! Te poate interesa direct!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.